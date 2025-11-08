Prediksi Harga GME (GME) (USD)

Dapatkan prediksi harga GME untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GME

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga GME % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0006914 $0.0006914 $0.0006914 +5.01% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga GME untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, GME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000691 pada tahun 2025. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, GME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000725 pada tahun 2026. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GME pada tahun 2027 adalah $ 0.000762 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GME pada tahun 2028 adalah $ 0.000800 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GME pada tahun 2029 adalah $ 0.000840 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GME pada tahun 2030 adalah $ 0.000882 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga GME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001437. Prediksi Harga GME (GME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga GME berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.002341. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000691 0.00%

2026 $ 0.000725 5.00%

2027 $ 0.000762 10.25%

2028 $ 0.000800 15.76%

2029 $ 0.000840 21.55%

2030 $ 0.000882 27.63%

2031 $ 0.000926 34.01%

2032 $ 0.000972 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001021 47.75%

2034 $ 0.001072 55.13%

2035 $ 0.001126 62.89%

2036 $ 0.001182 71.03%

2037 $ 0.001241 79.59%

2038 $ 0.001303 88.56%

2039 $ 0.001368 97.99%

2040 $ 0.001437 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga GME Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000691 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000691 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000692 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000694 0.41% Prediksi Harga GME (GME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000691 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga GME (GME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000691 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga GME (GME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000692 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga GME (GME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GME adalah $0.000694 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga GME Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0006914$ 0.0006914 $ 0.0006914 Perubahan Harga (24 Jam) +5.01% Kap. Pasar $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M Suplai Peredaran 6.89B 6.89B 6.89B Volume (24 Jam) $ 64.34K$ 64.34K $ 64.34K Volume (24 Jam) -- Harga GME terbaru adalah $ 0.0006914. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.01%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 64.34K. Selanjutnya, suplai beredar GME adalah 6.89B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 4.76M. Lihat Harga GME Live

Cara Membeli GME (GME) Mencoba untuk membeli GME? Anda sekarang dapat membeli GME melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli GME dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli GME Sekarang

Harga Lampau GME Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live GME, harga GME saat ini adalah 0.000691USD. Suplai GME(GME) yang beredar adalah 0.00 GME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $4.76M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.05% $ 0.000031 $ 0.000707 $ 0.000634

7 Hari -0.23% $ -0.000214 $ 0.000910 $ 0.000634

30 Days -0.38% $ -0.000429 $ 0.001253 $ 0.000634 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, GME telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000031 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, GME trading pada harga tertinggi $0.000910 dan terendah $0.000634 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.23% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, GME telah mengalami perubahan -0.38% , mencerminkan sekitar $-0.000429 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga GME lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GME Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga GME (GME )? Modul Prediksi Harga GME adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap GME pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga GME. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan GME.

Mengapa Prediksi Harga GME Penting?

Prediksi Harga GME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GME sekarang? Menurut prediksi Anda, GME akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GME bulan depan? Menurut alat prediksi harga GME (GME), prakiraan harga GME akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GME pada tahun 2026? Harga 1 GME (GME) hari ini adalah $0.000691 . Menurut modul prediksi di atas, GME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GME pada tahun 2027? GME (GME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GME pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GME pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GME (GME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GME pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, GME (GME) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GME pada tahun 2030? Harga 1 GME (GME) hari ini adalah $0.000691 . Menurut modul prediksi di atas, GME akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GME untuk tahun 2040? GME (GME) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GME pada tahun 2040. Daftar Sekarang