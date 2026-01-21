Saham GameStop (GME): Chairman Cohen Tingkatkan Kepemilikan Menjadi 9,2% dengan Pembelian $10,5 Juta

TLDR

Saham GameStop melonjak 4% dalam perdagangan setelah jam kerja hari Selasa setelah Ketua Ryan Cohen membeli lebih banyak saham. Pembelian tersebut dilakukan melalui transaksi pasar terbuka pada 20 Januari.

Cohen mengakuisisi 500.000 saham dengan harga antara $20,81 dan $21,20 per saham. Harga rata-rata tertimbang mencapai $21,12 per saham. Total nilai transaksi mencapai sekitar $10,56 juta.

Pengajuan Schedule 13D kepada Securities and Exchange Commission mengungkapkan detailnya. Pengajuan tersebut menunjukkan Cohen sekarang memiliki 41.582.626 saham GameStop. Ini mewakili sekitar 9,2% dari saham beredar perusahaan.





Kepemilikannya mencakup 37.847.842 saham yang dimiliki secara langsung. Sisanya 3.734.784 saham berasal dari waran yang diterima melalui distribusi dividen waran sebelumnya.

Cohen telah memasukkan uang besar ke GameStop dari waktu ke waktu. Pengajuan tersebut menunjukkan dia telah menginvestasikan sekitar $117,4 juta dari dananya sendiri untuk membangun posisinya saat ini. Itu adalah komitmen nyata.

Pendiri Chewy pertama kali mengambil 9% saham di GameStop pada Agustus 2020. Ini terjadi selama puncak fenomena saham meme. Dia bergabung dengan dewan pada 2021 dan menjadi Ketua pada Juni tahun itu.

Perjalanan Kepemimpinan Cohen

GameStop mempromosikan Cohen menjadi Presiden dan CEO pada September 2023. Dia setuju untuk melayani tanpa kompensasi sambil mempertahankan peran ketuanya. Posisi ganda memberinya kontrol langsung atas arah strategis perusahaan.

Nilai pasar perusahaan menceritakan kisah yang menarik. Ketika Cohen bergabung dengan dewan pada 2021, GameStop memiliki kapitalisasi pasar sekitar $1,3 miliar. Hari ini nilainya sekitar $9,45 miliar. Itu adalah keuntungan lebih dari 600%.

Selama demam saham meme 2021, valuasi mencapai puncaknya sekitar $34 miliar. Saham telah turun dari level tertinggi tersebut. Saham GME menurun 23,2% selama setahun terakhir.

Kompensasi Berbasis Kinerja

Awal bulan ini, dewan memberikan Cohen opsi saham berbasis kinerja yang besar. Pemberian tersebut mencakup 171,5 juta saham dengan harga $20,66 per saham. Nilai potensialnya bisa mencapai $35 miliar.

Opsi tersebut datang dengan kondisi yang ketat. Opsi tersebut sepenuhnya vested hanya jika GameStop mencapai kapitalisasi pasar $100 miliar. Perusahaan juga perlu mencapai $10 miliar dalam EBITDA kumulatif.

GameStop telah menunjukkan peningkatan keuangan di bawah pengawasan Cohen. Perusahaan mencatat laba bersih $421,8 juta selama empat kuartal fiskal terbaru. Ini menandai pembalikan dari kerugian sebelumnya.

Pengecer video game terus mengatasi tantangan di sektor ritel gaming. Penjualan game fisik telah menurun seiring pertumbuhan unduhan digital. Perusahaan telah menyesuaikan model bisnisnya.

Pembelian saham terbaru Cohen menandakan kepercayaannya terhadap arah GameStop. Waktunya datang saat perusahaan bekerja untuk membuktikan dapat mempertahankan profitabilitas. Investor jelas merespons positif berita tersebut.

Harga pembelian rata-rata tertimbang $21,12 berada dekat dengan level perdagangan terbaru. Ini menunjukkan Cohen melihat nilai pada harga saat ini daripada menunggu penurunan.

