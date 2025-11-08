Prediksi Harga Gains Network (GNS) (USD)

Dapatkan prediksi harga Gains Network untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GNS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli GNS

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Gains Network % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.522 $1.522 $1.522 +7.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Gains Network untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Gains Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.522 pada tahun 2025. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Gains Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.5981 pada tahun 2026. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GNS pada tahun 2027 adalah $ 1.6780 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GNS pada tahun 2028 adalah $ 1.7619 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNS pada tahun 2029 adalah $ 1.8500 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GNS pada tahun 2030 adalah $ 1.9425 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Gains Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.1641. Prediksi Harga Gains Network (GNS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Gains Network berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 5.1540. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.522 0.00%

2026 $ 1.5981 5.00%

2027 $ 1.6780 10.25%

2028 $ 1.7619 15.76%

2029 $ 1.8500 21.55%

2030 $ 1.9425 27.63%

2031 $ 2.0396 34.01%

2032 $ 2.1416 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 2.2486 47.75%

2034 $ 2.3611 55.13%

2035 $ 2.4791 62.89%

2036 $ 2.6031 71.03%

2037 $ 2.7332 79.59%

2038 $ 2.8699 88.56%

2039 $ 3.0134 97.99%

2040 $ 3.1641 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Gains Network Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.522 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.5222 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.5234 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.5282 0.41% Prediksi Harga Gains Network (GNS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GNS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.522 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Gains Network (GNS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GNS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.5222 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Gains Network (GNS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GNS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.5234 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Gains Network (GNS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GNS adalah $1.5282 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Gains Network Saat Ini Harga Saat Ini $ 1.522$ 1.522 $ 1.522 Perubahan Harga (24 Jam) +7.86% Kap. Pasar $ 41.30M$ 41.30M $ 41.30M Suplai Peredaran 27.13M 27.13M 27.13M Volume (24 Jam) $ 164.51K$ 164.51K $ 164.51K Volume (24 Jam) -- Harga GNS terbaru adalah $ 1.522. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 164.51K. Selanjutnya, suplai beredar GNS adalah 27.13M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 41.30M. Lihat Harga GNS Live

Cara Membeli Gains Network (GNS) Mencoba untuk membeli GNS? Anda sekarang dapat membeli GNS melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Gains Network dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli GNS Sekarang

Harga Lampau Gains Network Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Gains Network, harga Gains Network saat ini adalah 1.522USD. Suplai Gains Network(GNS) yang beredar adalah 0.00 GNS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $41.30M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.106000 $ 1.54 $ 1.36

7 Hari 0.02% $ 0.024999 $ 1.541 $ 1.274

30 Days -0.13% $ -0.228999 $ 1.754 $ 0.963 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Gains Network telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.106000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Gains Network trading pada harga tertinggi $1.541 dan terendah $1.274 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GNS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Gains Network telah mengalami perubahan -0.13% , mencerminkan sekitar $-0.228999 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GNS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Gains Network lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GNS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Gains Network (GNS )? Modul Prediksi Harga Gains Network adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GNS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Gains Network pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GNS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Gains Network. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GNS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GNS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Gains Network.

Mengapa Prediksi Harga GNS Penting?

Prediksi Harga GNS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GNS sekarang? Menurut prediksi Anda, GNS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GNS bulan depan? Menurut alat prediksi harga Gains Network (GNS), prakiraan harga GNS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GNS pada tahun 2026? Harga 1 Gains Network (GNS) hari ini adalah $1.522 . Menurut modul prediksi di atas, GNS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GNS pada tahun 2027? Gains Network (GNS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GNS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GNS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gains Network (GNS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GNS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Gains Network (GNS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GNS pada tahun 2030? Harga 1 Gains Network (GNS) hari ini adalah $1.522 . Menurut modul prediksi di atas, GNS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GNS untuk tahun 2040? Gains Network (GNS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GNS pada tahun 2040. Daftar Sekarang