BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Gains Network hari ini adalah 1.379 USD. Lacak informasi harga aktual GNS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GNS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gains Network hari ini adalah 1.379 USD. Lacak informasi harga aktual GNS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GNS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GNS

Info Harga GNS

Penjelasan GNS

Whitepaper GNS

Situs Web Resmi GNS

Tokenomi GNS

Prakiraan Harga GNS

Riwayat GNS

Panduan Membeli GNS

Konverter GNS ke Mata Uang Fiat

Spot GNS

Futures USDT-M GNS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gains Network

Harga Gains Network(GNS)

Harga Live 1 GNS ke USD:

$1.379
$1.379$1.379
+0.73%1D
USD
Grafik Harga Live Gains Network (GNS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:41 (UTC+8)

Informasi Harga Gains Network (GNS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.321
$ 1.321$ 1.321
Low 24 Jam
$ 1.412
$ 1.412$ 1.412
High 24 Jam

$ 1.321
$ 1.321$ 1.321

$ 1.412
$ 1.412$ 1.412

$ 12.453064144724843
$ 12.453064144724843$ 12.453064144724843

$ 0.25898651506436027
$ 0.25898651506436027$ 0.25898651506436027

+1.02%

+0.73%

-4.51%

-4.51%

Harga aktual Gains Network (GNS) adalah $ 1.379. Selama 24 jam terakhir, GNS diperdagangkan antara low $ 1.321 dan high $ 1.412, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGNS adalah $ 12.453064144724843, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.25898651506436027.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GNS telah berubah sebesar +1.02% selama 1 jam terakhir, +0.73% selama 24 jam, dan -4.51% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gains Network (GNS)

No.572

$ 37.49M
$ 37.49M$ 37.49M

$ 115.10K
$ 115.10K$ 115.10K

$ 37.49M
$ 37.49M$ 37.49M

27.18M
27.18M 27.18M

27,183,923.08933876
27,183,923.08933876 27,183,923.08933876

MATIC

Kapitalisasi Pasar Gains Network saat ini adalah $ 37.49M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 115.10K. Suplai beredar GNS adalah 27.18M, dan total suplainya sebesar 27183923.08933876. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 37.49M.

Riwayat Harga Gains Network (GNS) USD

Pantau perubahan harga Gains Network untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00999+0.73%
30 Days$ -0.375-21.38%
60 Hari$ -0.819-37.27%
90 Hari$ -0.681-33.06%
Perubahan Harga Gains Network Hari Ini

Hari ini, GNS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00999 (+0.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gains Network 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.375 (-21.38%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gains Network 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GNS terlihat mengalami perubahan $ -0.819 (-37.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gains Network 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.681 (-33.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gains Network (GNS)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gains Network sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gains Network (GNS)

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Gains Network tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gains Network Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GNS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gains Network di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gains Network dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gains Network (USD)

Berapa nilai Gains Network (GNS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gains Network (GNS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gains Network.

Cek prediksi harga Gains Network sekarang!

Tokenomi Gains Network (GNS)

Memahami tokenomi Gains Network (GNS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GNS sekarang!

Cara membeli Gains Network (GNS)

Ingin mengetahui cara membeli Gains Network? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gains Network di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GNS ke Mata Uang Lokal

1 Gains Network(GNS) ke VND
36,288.385
1 Gains Network(GNS) ke AUD
A$2.12366
1 Gains Network(GNS) ke GBP
1.04804
1 Gains Network(GNS) ke EUR
1.18594
1 Gains Network(GNS) ke USD
$1.379
1 Gains Network(GNS) ke MYR
RM5.76422
1 Gains Network(GNS) ke TRY
58.0559
1 Gains Network(GNS) ke JPY
¥210.987
1 Gains Network(GNS) ke ARS
ARS$2,001.43923
1 Gains Network(GNS) ke RUB
112.02996
1 Gains Network(GNS) ke INR
122.27593
1 Gains Network(GNS) ke IDR
Rp22,983.32414
1 Gains Network(GNS) ke PHP
81.40237
1 Gains Network(GNS) ke EGP
￡E.65.21291
1 Gains Network(GNS) ke BRL
R$7.36386
1 Gains Network(GNS) ke CAD
C$1.94439
1 Gains Network(GNS) ke BDT
168.25179
1 Gains Network(GNS) ke NGN
1,984.16036
1 Gains Network(GNS) ke COP
$5,283.51439
1 Gains Network(GNS) ke ZAR
R.23.93944
1 Gains Network(GNS) ke UAH
58.00074
1 Gains Network(GNS) ke TZS
T.Sh.3,388.203
1 Gains Network(GNS) ke VES
Bs307.517
1 Gains Network(GNS) ke CLP
$1,299.018
1 Gains Network(GNS) ke PKR
Rs389.76056
1 Gains Network(GNS) ke KZT
725.39537
1 Gains Network(GNS) ke THB
฿44.6796
1 Gains Network(GNS) ke TWD
NT$42.73521
1 Gains Network(GNS) ke AED
د.إ5.06093
1 Gains Network(GNS) ke CHF
Fr1.1032
1 Gains Network(GNS) ke HKD
HK$10.71483
1 Gains Network(GNS) ke AMD
֏527.3296
1 Gains Network(GNS) ke MAD
.د.م12.83849
1 Gains Network(GNS) ke MXN
$25.60803
1 Gains Network(GNS) ke SAR
ريال5.17125
1 Gains Network(GNS) ke ETB
Br211.66271
1 Gains Network(GNS) ke KES
KSh178.08406
1 Gains Network(GNS) ke JOD
د.أ0.977711
1 Gains Network(GNS) ke PLN
5.06093
1 Gains Network(GNS) ke RON
лв6.0676
1 Gains Network(GNS) ke SEK
kr13.18324
1 Gains Network(GNS) ke BGN
лв2.33051
1 Gains Network(GNS) ke HUF
Ft461.04107
1 Gains Network(GNS) ke CZK
29.05553
1 Gains Network(GNS) ke KWD
د.ك0.421974
1 Gains Network(GNS) ke ILS
4.50933
1 Gains Network(GNS) ke BOB
Bs9.5151
1 Gains Network(GNS) ke AZN
2.3443
1 Gains Network(GNS) ke TJS
SM12.71438
1 Gains Network(GNS) ke GEL
3.73709
1 Gains Network(GNS) ke AOA
Kz1,258.1996
1 Gains Network(GNS) ke BHD
.د.ب0.518504
1 Gains Network(GNS) ke BMD
$1.379
1 Gains Network(GNS) ke DKK
kr8.90834
1 Gains Network(GNS) ke HNL
L36.24012
1 Gains Network(GNS) ke MUR
63.434
1 Gains Network(GNS) ke NAD
$23.95323
1 Gains Network(GNS) ke NOK
kr14.0658
1 Gains Network(GNS) ke NZD
$2.44083
1 Gains Network(GNS) ke PAB
B/.1.379
1 Gains Network(GNS) ke PGK
K5.88833
1 Gains Network(GNS) ke QAR
ر.ق5.01956
1 Gains Network(GNS) ke RSD
дин.139.9685
1 Gains Network(GNS) ke UZS
soʻm16,416.66404
1 Gains Network(GNS) ke ALL
L115.65673
1 Gains Network(GNS) ke ANG
ƒ2.46841
1 Gains Network(GNS) ke AWG
ƒ2.4822
1 Gains Network(GNS) ke BBD
$2.758
1 Gains Network(GNS) ke BAM
KM2.33051
1 Gains Network(GNS) ke BIF
Fr4,066.671
1 Gains Network(GNS) ke BND
$1.7927
1 Gains Network(GNS) ke BSD
$1.379
1 Gains Network(GNS) ke JMD
$221.12265
1 Gains Network(GNS) ke KHR
5,538.14674
1 Gains Network(GNS) ke KMF
Fr588.833
1 Gains Network(GNS) ke LAK
29,978.26027
1 Gains Network(GNS) ke LKR
රු420.41573
1 Gains Network(GNS) ke MDL
L23.59469
1 Gains Network(GNS) ke MGA
Ar6,211.7055
1 Gains Network(GNS) ke MOP
P11.032
1 Gains Network(GNS) ke MVR
21.2366
1 Gains Network(GNS) ke MWK
MK2,389.9449
1 Gains Network(GNS) ke MZN
MT88.18705
1 Gains Network(GNS) ke NPR
रु195.4043
1 Gains Network(GNS) ke PYG
9,779.868
1 Gains Network(GNS) ke RWF
Fr2,003.687
1 Gains Network(GNS) ke SBD
$11.33538
1 Gains Network(GNS) ke SCR
20.76774
1 Gains Network(GNS) ke SRD
$53.0915
1 Gains Network(GNS) ke SVC
$12.05246
1 Gains Network(GNS) ke SZL
L23.92565
1 Gains Network(GNS) ke TMT
m4.8265
1 Gains Network(GNS) ke TND
د.ت4.080461
1 Gains Network(GNS) ke TTD
$9.33583
1 Gains Network(GNS) ke UGX
Sh4,820.984
1 Gains Network(GNS) ke XAF
Fr783.272
1 Gains Network(GNS) ke XCD
$3.7233
1 Gains Network(GNS) ke XOF
Fr783.272
1 Gains Network(GNS) ke XPF
Fr142.037
1 Gains Network(GNS) ke BWP
P18.54755
1 Gains Network(GNS) ke BZD
$2.77179
1 Gains Network(GNS) ke CVE
$132.16336
1 Gains Network(GNS) ke DJF
Fr245.462
1 Gains Network(GNS) ke DOP
$88.6697
1 Gains Network(GNS) ke DZD
د.ج180.04224
1 Gains Network(GNS) ke FJD
$3.14412
1 Gains Network(GNS) ke GNF
Fr11,990.405
1 Gains Network(GNS) ke GTQ
Q10.56314
1 Gains Network(GNS) ke GYD
$288.43164
1 Gains Network(GNS) ke ISK
kr173.754

Sumber Daya Gains Network

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gains Network, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gains Network
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gains Network

Berapa nilai Gains Network (GNS) hari ini?
Harga live GNS dalam USD adalah 1.379 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GNS ke USD saat ini?
Harga GNS ke USD saat ini adalah $ 1.379. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gains Network?
Kapitalisasi pasar GNS adalah $ 37.49M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GNS?
Suplai beredar GNS adalah 27.18M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GNS?
GNS mencapai harga ATH sebesar 12.453064144724843 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GNS?
GNS mencapai harga ATL 0.25898651506436027 USD.
Berapa volume perdagangan GNS?
Volume perdagangan 24 jam live GNS adalah $ 115.10K USD.
Akankah harga GNS naik lebih tinggi tahun ini?
GNS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GNS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:42:41 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gains Network (GNS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GNS ke USD

Jumlah

GNS
GNS
USD
USD

1 GNS = 1.379 USD

Perdagangkan GNS

GNS/USDT
$1.379
$1.379$1.379
+0.58%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,049.82
$101,049.82$101,049.82

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.04
$3,330.04$3,330.04

+0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1585
$1.1585$1.1585

+35.02%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,049.82
$101,049.82$101,049.82

-0.93%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,330.04
$3,330.04$3,330.04

+0.91%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.55
$156.55$156.55

+0.40%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2158
$2.2158$2.2158

-0.83%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0130
$1.0130$1.0130

-0.30%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.75
$30.75$30.75

+105.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004008
$0.0004008$0.0004008

+167.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.469
$4.469$4.469

+346.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.005387
$0.005387$0.005387

+152.43%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1155
$0.1155$0.1155

+131.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002276
$0.0000002276$0.0000002276

+51.73%