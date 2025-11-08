Prediksi Harga Graph Token (GRT) (USD)

Dapatkan prediksi harga Graph Token untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan GRT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Graph Token % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.06655 $0.06655 $0.06655 +5.95% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Graph Token untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Graph Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.06655 pada tahun 2025. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Graph Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.069877 pada tahun 2026. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRT pada tahun 2027 adalah $ 0.073371 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan GRT pada tahun 2028 adalah $ 0.077039 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRT pada tahun 2029 adalah $ 0.080891 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GRT pada tahun 2030 adalah $ 0.084936 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Graph Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.138352. Prediksi Harga Graph Token (GRT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Graph Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.225361. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.06655 0.00%

2026 $ 0.069877 5.00%

2027 $ 0.073371 10.25%

2028 $ 0.077039 15.76%

2029 $ 0.080891 21.55%

2030 $ 0.084936 27.63%

2031 $ 0.089183 34.01%

2032 $ 0.093642 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.098324 47.75%

2034 $ 0.103240 55.13%

2035 $ 0.108402 62.89%

2036 $ 0.113823 71.03%

2037 $ 0.119514 79.59%

2038 $ 0.125489 88.56%

2039 $ 0.131764 97.99%

2040 $ 0.138352 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Graph Token Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.06655 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.066559 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.066613 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.066823 0.41% Prediksi Harga Graph Token (GRT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk GRT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.06655 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Graph Token (GRT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk GRT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066559 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Graph Token (GRT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk GRT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.066613 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Graph Token (GRT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk GRT adalah $0.066823 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Graph Token Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.06655$ 0.06655 $ 0.06655 Perubahan Harga (24 Jam) +5.95% Kap. Pasar $ 704.03M$ 704.03M $ 704.03M Suplai Peredaran 10.57B 10.57B 10.57B Volume (24 Jam) $ 4.53M$ 4.53M $ 4.53M Volume (24 Jam) -- Harga GRT terbaru adalah $ 0.06655. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.95%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 4.53M. Selanjutnya, suplai beredar GRT adalah 10.57B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 704.03M. Lihat Harga GRT Live

Harga Lampau Graph Token Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Graph Token, harga Graph Token saat ini adalah 0.0666USD. Suplai Graph Token(GRT) yang beredar adalah 0.00 GRT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $704.03M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.12% $ 0.006929 $ 0.07654 $ 0.05742

7 Hari 0.06% $ 0.004040 $ 0.07654 $ 0.05153

30 Days -0.17% $ -0.014600 $ 0.08339 $ 0.03024 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Graph Token telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.006929 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.12% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Graph Token trading pada harga tertinggi $0.07654 dan terendah $0.05153 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut GRT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Graph Token telah mengalami perubahan -0.17% , mencerminkan sekitar $-0.014600 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa GRT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Graph Token lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga GRT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Graph Token (GRT )? Modul Prediksi Harga Graph Token adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga GRT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Graph Token pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan GRT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Graph Token. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan GRT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum GRT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Graph Token.

Mengapa Prediksi Harga GRT Penting?

Prediksi Harga GRT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi GRT sekarang? Menurut prediksi Anda, GRT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga GRT bulan depan? Menurut alat prediksi harga Graph Token (GRT), prakiraan harga GRT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 GRT pada tahun 2026? Harga 1 Graph Token (GRT) hari ini adalah $0.06655 . Menurut modul prediksi di atas, GRT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga GRT pada tahun 2027? Graph Token (GRT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga GRT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Graph Token (GRT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga GRT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Graph Token (GRT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 GRT pada tahun 2030? Harga 1 Graph Token (GRT) hari ini adalah $0.06655 . Menurut modul prediksi di atas, GRT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga GRT untuk tahun 2040? Graph Token (GRT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 GRT pada tahun 2040.