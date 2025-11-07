BursaDEX+
Harga live Graph Token hari ini adalah 0.05677 USD. Lacak informasi harga aktual GRT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga GRT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang GRT

Info Harga GRT

Penjelasan GRT

Whitepaper GRT

Situs Web Resmi GRT

Tokenomi GRT

Prakiraan Harga GRT

Riwayat GRT

Panduan Membeli GRT

Konverter GRT ke Mata Uang Fiat

Spot GRT

Futures USDT-M GRT

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Graph Token

Harga Graph Token(GRT)

Harga Live 1 GRT ke USD:

$0.05677
$0.05677
+3.78%1D
USD
Grafik Harga Live Graph Token (GRT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:38:26 (UTC+8)

Informasi Harga Graph Token (GRT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.05353
$ 0.05353
Low 24 Jam
$ 0.05698
$ 0.05698
High 24 Jam

$ 0.05353
$ 0.05353

$ 0.05698
$ 0.05698

$ 2.87513516
$ 2.87513516

$ 0
$ 0

+1.97%

+3.78%

-6.82%

-6.82%

Harga aktual Graph Token (GRT) adalah $ 0.05677. Selama 24 jam terakhir, GRT diperdagangkan antara low $ 0.05353 dan high $ 0.05698, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highGRT adalah $ 2.87513516, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, GRT telah berubah sebesar +1.97% selama 1 jam terakhir, +3.78% selama 24 jam, dan -6.82% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Graph Token (GRT)

No.89

$ 600.05M
$ 600.05M

$ 742.89K
$ 742.89K

$ 646.89M
$ 646.89M

10.57B
10.57B

11,394,893,367.484632
11,394,893,367.484632

0.01%

ETH

Kapitalisasi Pasar Graph Token saat ini adalah $ 600.05M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 742.89K. Suplai beredar GRT adalah 10.57B, dan total suplainya sebesar 11394893367.484632. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 646.89M.

Riwayat Harga Graph Token (GRT) USD

Pantau perubahan harga Graph Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0020677+3.78%
30 Days$ -0.02561-31.09%
60 Hari$ -0.03283-36.65%
90 Hari$ -0.0386-40.48%
Perubahan Harga Graph Token Hari Ini

Hari ini, GRT tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0020677 (+3.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Graph Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02561 (-31.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Graph Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, GRT terlihat mengalami perubahan $ -0.03283 (-36.65%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Graph Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0386 (-40.48%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Graph Token (GRT)?

Lihat halaman Riwayat Harga Graph Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Graph Token (GRT)

The Graph is an indexing protocol for querying data for networks like Ethereum and IPFS, powering many applications in both DeFi and the broader Web3 ecosystem.

Graph Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Graph Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa GRT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Graph Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Graph Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Graph Token (USD)

Berapa nilai Graph Token (GRT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Graph Token (GRT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Graph Token.

Cek prediksi harga Graph Token sekarang!

Tokenomi Graph Token (GRT)

Memahami tokenomi Graph Token (GRT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token GRT sekarang!

Cara membeli Graph Token (GRT)

Ingin mengetahui cara membeli Graph Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Graph Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

GRT ke Mata Uang Lokal

1 Graph Token(GRT) ke VND
1,493.90255
1 Graph Token(GRT) ke AUD
A$0.0874258
1 Graph Token(GRT) ke GBP
0.0431452
1 Graph Token(GRT) ke EUR
0.0488222
1 Graph Token(GRT) ke USD
$0.05677
1 Graph Token(GRT) ke MYR
RM0.2372986
1 Graph Token(GRT) ke TRY
2.3951263
1 Graph Token(GRT) ke JPY
¥8.62904
1 Graph Token(GRT) ke ARS
ARS$82.3942749
1 Graph Token(GRT) ke RUB
4.6119948
1 Graph Token(GRT) ke INR
5.0337959
1 Graph Token(GRT) ke IDR
Rp946.1662882
1 Graph Token(GRT) ke PHP
3.3471592
1 Graph Token(GRT) ke EGP
￡E.2.685221
1 Graph Token(GRT) ke BRL
R$0.3037195
1 Graph Token(GRT) ke CAD
C$0.0800457
1 Graph Token(GRT) ke BDT
6.9265077
1 Graph Token(GRT) ke NGN
81.6829468
1 Graph Token(GRT) ke COP
$217.5091457
1 Graph Token(GRT) ke ZAR
R.0.9866626
1 Graph Token(GRT) ke UAH
2.3877462
1 Graph Token(GRT) ke TZS
T.Sh.139.48389
1 Graph Token(GRT) ke VES
Bs12.88679
1 Graph Token(GRT) ke CLP
$53.53411
1 Graph Token(GRT) ke PKR
Rs16.0454728
1 Graph Token(GRT) ke KZT
29.8627231
1 Graph Token(GRT) ke THB
฿1.8382126
1 Graph Token(GRT) ke TWD
NT$1.7593023
1 Graph Token(GRT) ke AED
د.إ0.2083459
1 Graph Token(GRT) ke CHF
Fr0.045416
1 Graph Token(GRT) ke HKD
HK$0.4411029
1 Graph Token(GRT) ke AMD
֏21.708848
1 Graph Token(GRT) ke MAD
.د.م0.527961
1 Graph Token(GRT) ke MXN
$1.0542189
1 Graph Token(GRT) ke SAR
ريال0.2128875
1 Graph Token(GRT) ke ETB
Br8.7363353
1 Graph Token(GRT) ke KES
KSh7.3312778
1 Graph Token(GRT) ke JOD
د.أ0.04024993
1 Graph Token(GRT) ke PLN
0.2089136
1 Graph Token(GRT) ke RON
лв0.249788
1 Graph Token(GRT) ke SEK
kr0.5432889
1 Graph Token(GRT) ke BGN
лв0.0959413
1 Graph Token(GRT) ke HUF
Ft18.9929712
1 Graph Token(GRT) ke CZK
1.1967116
1 Graph Token(GRT) ke KWD
د.ك0.01737162
1 Graph Token(GRT) ke ILS
0.1856379
1 Graph Token(GRT) ke BOB
Bs0.391713
1 Graph Token(GRT) ke AZN
0.096509
1 Graph Token(GRT) ke TJS
SM0.5234194
1 Graph Token(GRT) ke GEL
0.1538467
1 Graph Token(GRT) ke AOA
Kz52.0348143
1 Graph Token(GRT) ke BHD
.د.ب0.02134552
1 Graph Token(GRT) ke BMD
$0.05677
1 Graph Token(GRT) ke DKK
kr0.3673019
1 Graph Token(GRT) ke HNL
L1.4953218
1 Graph Token(GRT) ke MUR
2.6097169
1 Graph Token(GRT) ke NAD
$0.9860949
1 Graph Token(GRT) ke NOK
kr0.579054
1 Graph Token(GRT) ke NZD
$0.1004829
1 Graph Token(GRT) ke PAB
B/.0.05677
1 Graph Token(GRT) ke PGK
K0.238434
1 Graph Token(GRT) ke QAR
ر.ق0.2066428
1 Graph Token(GRT) ke RSD
дин.5.7655612
1 Graph Token(GRT) ke UZS
soʻm683.9757463
1 Graph Token(GRT) ke ALL
L4.7601645
1 Graph Token(GRT) ke ANG
ƒ0.1016183
1 Graph Token(GRT) ke AWG
ƒ0.102186
1 Graph Token(GRT) ke BBD
$0.11354
1 Graph Token(GRT) ke BAM
KM0.0959413
1 Graph Token(GRT) ke BIF
Fr167.41473
1 Graph Token(GRT) ke BND
$0.073801
1 Graph Token(GRT) ke BSD
$0.05677
1 Graph Token(GRT) ke JMD
$9.1030695
1 Graph Token(GRT) ke KHR
227.9917262
1 Graph Token(GRT) ke KMF
Fr23.8434
1 Graph Token(GRT) ke LAK
1,234.1304101
1 Graph Token(GRT) ke LKR
රු17.3074699
1 Graph Token(GRT) ke MDL
L0.96509
1 Graph Token(GRT) ke MGA
Ar255.720465
1 Graph Token(GRT) ke MOP
P0.45416
1 Graph Token(GRT) ke MVR
0.874258
1 Graph Token(GRT) ke MWK
MK98.5589647
1 Graph Token(GRT) ke MZN
MT3.6304415
1 Graph Token(GRT) ke NPR
रु8.044309
1 Graph Token(GRT) ke PYG
402.61284
1 Graph Token(GRT) ke RWF
Fr82.37327
1 Graph Token(GRT) ke SBD
$0.4672171
1 Graph Token(GRT) ke SCR
0.8191911
1 Graph Token(GRT) ke SRD
$2.185645
1 Graph Token(GRT) ke SVC
$0.4961698
1 Graph Token(GRT) ke SZL
L0.9855272
1 Graph Token(GRT) ke TMT
m0.198695
1 Graph Token(GRT) ke TND
د.ت0.16798243
1 Graph Token(GRT) ke TTD
$0.3843329
1 Graph Token(GRT) ke UGX
Sh198.46792
1 Graph Token(GRT) ke XAF
Fr32.24536
1 Graph Token(GRT) ke XCD
$0.153279
1 Graph Token(GRT) ke XOF
Fr32.24536
1 Graph Token(GRT) ke XPF
Fr5.84731
1 Graph Token(GRT) ke BWP
P0.7635565
1 Graph Token(GRT) ke BZD
$0.1141077
1 Graph Token(GRT) ke CVE
$5.4408368
1 Graph Token(GRT) ke DJF
Fr10.04829
1 Graph Token(GRT) ke DOP
$3.6508787
1 Graph Token(GRT) ke DZD
د.ج7.4130266
1 Graph Token(GRT) ke FJD
$0.1294356
1 Graph Token(GRT) ke GNF
Fr493.61515
1 Graph Token(GRT) ke GTQ
Q0.4348582
1 Graph Token(GRT) ke GYD
$11.8740132
1 Graph Token(GRT) ke ISK
kr7.15302

Sumber Daya Graph Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Graph Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Graph Token
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Graph Token

Berapa nilai Graph Token (GRT) hari ini?
Harga live GRT dalam USD adalah 0.05677 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga GRT ke USD saat ini?
Harga GRT ke USD saat ini adalah $ 0.05677. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Graph Token?
Kapitalisasi pasar GRT adalah $ 600.05M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar GRT?
Suplai beredar GRT adalah 10.57B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) GRT?
GRT mencapai harga ATH sebesar 2.87513516 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) GRT?
GRT mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan GRT?
Volume perdagangan 24 jam live GRT adalah $ 742.89K USD.
Akankah harga GRT naik lebih tinggi tahun ini?
GRT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga GRT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:38:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Graph Token (GRT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator GRT ke USD

Jumlah

GRT
GRT
USD
USD

1 GRT = 0.05677 USD

Perdagangkan GRT

GRT/USDT
$0.05677
$0.05677
+3.76%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,295.04

$3,325.46

$156.59

$1.0534

$1.0004

$101,295.04

$3,325.46

$156.59

$2.2194

$1.0289

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$30.45

$0.0795

$0.018270

$0.008888

$4.092

$2.204

$0.0000002301

