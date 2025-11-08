Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hedera Guild Game untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HGG dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli HGG

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hedera Guild Game % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000384 $0.000384 $0.000384 -2.53% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hedera Guild Game untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hedera Guild Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000384 pada tahun 2025. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hedera Guild Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000403 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HGG pada tahun 2027 adalah $ 0.000423 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HGG pada tahun 2028 adalah $ 0.000444 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HGG pada tahun 2029 adalah $ 0.000466 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HGG pada tahun 2030 adalah $ 0.000490 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Hedera Guild Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000798. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Hedera Guild Game berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001300. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000384 0.00%

2026 $ 0.000403 5.00%

2027 $ 0.000423 10.25%

2028 $ 0.000444 15.76%

2029 $ 0.000466 21.55%

2030 $ 0.000490 27.63%

2031 $ 0.000514 34.01%

2032 $ 0.000540 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000567 47.75%

2034 $ 0.000595 55.13%

2035 $ 0.000625 62.89%

2036 $ 0.000656 71.03%

2037 $ 0.000689 79.59%

2038 $ 0.000724 88.56%

2039 $ 0.000760 97.99%

2040 $ 0.000798 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Hedera Guild Game Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000384 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000384 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000384 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000385 0.41% Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HGG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000384 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HGG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000384 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HGG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000384 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HGG adalah $0.000385 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hedera Guild Game Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000384$ 0.000384 $ 0.000384 Perubahan Harga (24 Jam) -2.53% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 78.93K$ 78.93K $ 78.93K Volume (24 Jam) -- Harga HGG terbaru adalah $ 0.000384. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.53%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 78.93K. Selanjutnya, suplai beredar HGG adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga HGG Live

Cara Membeli Hedera Guild Game (HGG) Mencoba untuk membeli HGG? Anda sekarang dapat membeli HGG melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Hedera Guild Game dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli HGG Sekarang

Harga Lampau Hedera Guild Game Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hedera Guild Game, harga Hedera Guild Game saat ini adalah 0.000384USD. Suplai Hedera Guild Game(HGG) yang beredar adalah 0.00 HGG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.01% $ -0.000003 $ 0.000401 $ 0.000383

7 Hari -0.02% $ -0.000009 $ 0.000441 $ 0.000349

30 Days -0.24% $ -0.000126 $ 0.000642 $ 0.000349 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hedera Guild Game telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000003 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hedera Guild Game trading pada harga tertinggi $0.000441 dan terendah $0.000349 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HGG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hedera Guild Game telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.000126 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HGG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Hedera Guild Game lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HGG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hedera Guild Game (HGG )? Modul Prediksi Harga Hedera Guild Game adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HGG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hedera Guild Game pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HGG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hedera Guild Game. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HGG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HGG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hedera Guild Game.

Mengapa Prediksi Harga HGG Penting?

Prediksi Harga HGG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HGG sekarang? Menurut prediksi Anda, HGG akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HGG bulan depan? Menurut alat prediksi harga Hedera Guild Game (HGG), prakiraan harga HGG akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HGG pada tahun 2026? Harga 1 Hedera Guild Game (HGG) hari ini adalah $0.000384 . Menurut modul prediksi di atas, HGG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HGG pada tahun 2027? Hedera Guild Game (HGG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HGG pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HGG pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hedera Guild Game (HGG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HGG pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hedera Guild Game (HGG) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HGG pada tahun 2030? Harga 1 Hedera Guild Game (HGG) hari ini adalah $0.000384 . Menurut modul prediksi di atas, HGG akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HGG untuk tahun 2040? Hedera Guild Game (HGG) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HGG pada tahun 2040. Daftar Sekarang