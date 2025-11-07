BursaDEX+
Harga live Hedera Guild Game hari ini adalah 0.000386 USD. Lacak informasi harga aktual HGG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HGG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 HGG ke USD:

$0.000386
$0.000386
-1.27%1D
USD
Grafik Harga Live Hedera Guild Game (HGG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:31 (UTC+8)

Informasi Harga Hedera Guild Game (HGG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000382
$ 0.000382
Low 24 Jam
$ 0.000401
$ 0.000401
High 24 Jam

$ 0.000382
$ 0.000382

$ 0.000401
$ 0.000401

$ 0.1749373438815988
$ 0.1749373438815988

$ 0.000367393057587158
$ 0.000367393057587158

+0.78%

-1.27%

-15.54%

-15.54%

Harga aktual Hedera Guild Game (HGG) adalah $ 0.000386. Selama 24 jam terakhir, HGG diperdagangkan antara low $ 0.000382 dan high $ 0.000401, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHGG adalah $ 0.1749373438815988, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000367393057587158.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HGG telah berubah sebesar +0.78% selama 1 jam terakhir, -1.27% selama 24 jam, dan -15.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hedera Guild Game (HGG)

No.4314

$ 0.00
$ 0.00

$ 48.98K
$ 48.98K

$ 772.00K
$ 772.00K

0.00
0.00

2,000,000,000
2,000,000,000

HBAR

Kapitalisasi Pasar Hedera Guild Game saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 48.98K. Suplai beredar HGG adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 772.00K.

Riwayat Harga Hedera Guild Game (HGG) USD

Pantau perubahan harga Hedera Guild Game untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000497-1.27%
30 Days$ -0.000127-24.76%
60 Hari$ -0.000123-24.17%
90 Hari$ -0.000148-27.72%
Perubahan Harga Hedera Guild Game Hari Ini

Hari ini, HGG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000497 (-1.27%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hedera Guild Game 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000127 (-24.76%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hedera Guild Game 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HGG terlihat mengalami perubahan $ -0.000123 (-24.17%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hedera Guild Game 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000148 (-27.72%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hedera Guild Game (HGG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hedera Guild Game sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hedera Guild Game Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HGG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hedera Guild Game di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hedera Guild Game dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hedera Guild Game (USD)

Berapa nilai Hedera Guild Game (HGG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hedera Guild Game (HGG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hedera Guild Game.

Cek prediksi harga Hedera Guild Game sekarang!

Tokenomi Hedera Guild Game (HGG)

Memahami tokenomi Hedera Guild Game (HGG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HGG sekarang!

Cara membeli Hedera Guild Game (HGG)

Ingin mengetahui cara membeli Hedera Guild Game? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hedera Guild Game di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

1 Hedera Guild Game(HGG) ke VND
10.15759
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AUD
A$0.00059444
1 Hedera Guild Game(HGG) ke GBP
0.00029336
1 Hedera Guild Game(HGG) ke EUR
0.00033196
1 Hedera Guild Game(HGG) ke USD
$0.000386
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MYR
RM0.00161348
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TRY
0.01628534
1 Hedera Guild Game(HGG) ke JPY
¥0.058672
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ARS
ARS$0.56022882
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RUB
0.03135864
1 Hedera Guild Game(HGG) ke INR
0.03422662
1 Hedera Guild Game(HGG) ke IDR
Rp6.43333076
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PHP
0.02275856
1 Hedera Guild Game(HGG) ke EGP
￡E.0.0182578
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BRL
R$0.0020651
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CAD
C$0.00054426
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BDT
0.04709586
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NGN
0.55539224
1 Hedera Guild Game(HGG) ke COP
$1.47892426
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ZAR
R.0.00670868
1 Hedera Guild Game(HGG) ke UAH
0.01623516
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TZS
T.Sh.0.948402
1 Hedera Guild Game(HGG) ke VES
Bs0.087622
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CLP
$0.363998
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PKR
Rs0.10909904
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KZT
0.20304758
1 Hedera Guild Game(HGG) ke THB
฿0.01249868
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TWD
NT$0.01196214
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AED
د.إ0.00141662
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CHF
Fr0.0003088
1 Hedera Guild Game(HGG) ke HKD
HK$0.00299922
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AMD
֏0.1476064
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MAD
.د.م0.0035898
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MXN
$0.00716802
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SAR
ريال0.0014475
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ETB
Br0.05940154
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KES
KSh0.04984804
1 Hedera Guild Game(HGG) ke JOD
د.أ0.000273674
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PLN
0.00142048
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RON
лв0.0016984
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SEK
kr0.00369402
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BGN
лв0.00065234
1 Hedera Guild Game(HGG) ke HUF
Ft0.12914016
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CZK
0.00813688
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KWD
د.ك0.000118116
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ILS
0.00126222
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BOB
Bs0.0026634
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AZN
0.0006562
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TJS
SM0.00355892
1 Hedera Guild Game(HGG) ke GEL
0.00104606
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AOA
Kz0.35380374
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BHD
.د.ب0.000145136
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BMD
$0.000386
1 Hedera Guild Game(HGG) ke DKK
kr0.00249742
1 Hedera Guild Game(HGG) ke HNL
L0.01016724
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MUR
0.01774442
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NAD
$0.00670482
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NOK
kr0.0039372
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NZD
$0.00068322
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PAB
B/.0.000386
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PGK
K0.0016212
1 Hedera Guild Game(HGG) ke QAR
ر.ق0.00140504
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RSD
дин.0.03920216
1 Hedera Guild Game(HGG) ke UZS
soʻm4.65060134
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ALL
L0.0323661
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ANG
ƒ0.00069094
1 Hedera Guild Game(HGG) ke AWG
ƒ0.0006948
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BBD
$0.000772
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BAM
KM0.00065234
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BIF
Fr1.138314
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BND
$0.0005018
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BSD
$0.000386
1 Hedera Guild Game(HGG) ke JMD
$0.0618951
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KHR
1.55019916
1 Hedera Guild Game(HGG) ke KMF
Fr0.16212
1 Hedera Guild Game(HGG) ke LAK
8.39130418
1 Hedera Guild Game(HGG) ke LKR
රු0.11767982
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MDL
L0.006562
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MGA
Ar1.738737
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MOP
P0.003088
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MVR
0.0059444
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MWK
MK0.67013846
1 Hedera Guild Game(HGG) ke MZN
MT0.0246847
1 Hedera Guild Game(HGG) ke NPR
रु0.0546962
1 Hedera Guild Game(HGG) ke PYG
2.737512
1 Hedera Guild Game(HGG) ke RWF
Fr0.560086
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SBD
$0.00317678
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SCR
0.00556998
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SRD
$0.014861
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SVC
$0.00337364
1 Hedera Guild Game(HGG) ke SZL
L0.00670096
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TMT
m0.001351
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TND
د.ت0.001142174
1 Hedera Guild Game(HGG) ke TTD
$0.00261322
1 Hedera Guild Game(HGG) ke UGX
Sh1.349456
1 Hedera Guild Game(HGG) ke XAF
Fr0.219248
1 Hedera Guild Game(HGG) ke XCD
$0.0010422
1 Hedera Guild Game(HGG) ke XOF
Fr0.219248
1 Hedera Guild Game(HGG) ke XPF
Fr0.039758
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BWP
P0.0051917
1 Hedera Guild Game(HGG) ke BZD
$0.00077586
1 Hedera Guild Game(HGG) ke CVE
$0.03699424
1 Hedera Guild Game(HGG) ke DJF
Fr0.068322
1 Hedera Guild Game(HGG) ke DOP
$0.02482366
1 Hedera Guild Game(HGG) ke DZD
د.ج0.05040388
1 Hedera Guild Game(HGG) ke FJD
$0.00088008
1 Hedera Guild Game(HGG) ke GNF
Fr3.35627
1 Hedera Guild Game(HGG) ke GTQ
Q0.00295676
1 Hedera Guild Game(HGG) ke GYD
$0.08073576
1 Hedera Guild Game(HGG) ke ISK
kr0.048636

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hedera Guild Game, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hedera Guild Game
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hedera Guild Game

Berapa nilai Hedera Guild Game (HGG) hari ini?
Harga live HGG dalam USD adalah 0.000386 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HGG ke USD saat ini?
Harga HGG ke USD saat ini adalah $ 0.000386. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hedera Guild Game?
Kapitalisasi pasar HGG adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HGG?
Suplai beredar HGG adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HGG?
HGG mencapai harga ATH sebesar 0.1749373438815988 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HGG?
HGG mencapai harga ATL 0.000367393057587158 USD.
Berapa volume perdagangan HGG?
Volume perdagangan 24 jam live HGG adalah $ 48.98K USD.
Akankah harga HGG naik lebih tinggi tahun ini?
HGG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HGG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:39:31 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Hedera Guild Game (HGG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

