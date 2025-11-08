Prediksi Harga Defi App (HOME) (USD)

Dapatkan prediksi harga Defi App untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HOME dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Defi App % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.02244 $0.02244 $0.02244 +3.17% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Defi App untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Defi App berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.02244 pada tahun 2025. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Defi App berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.023562 pada tahun 2026. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOME pada tahun 2027 adalah $ 0.024740 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HOME pada tahun 2028 adalah $ 0.025977 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOME pada tahun 2029 adalah $ 0.027275 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HOME pada tahun 2030 adalah $ 0.028639 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Defi App berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.046651. Prediksi Harga Defi App (HOME) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Defi App berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.075989. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.02244 0.00%

2026 $ 0.023562 5.00%

2027 $ 0.024740 10.25%

2028 $ 0.025977 15.76%

2029 $ 0.027275 21.55%

2030 $ 0.028639 27.63%

2031 $ 0.030071 34.01%

2032 $ 0.031575 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.033154 47.75%

2034 $ 0.034811 55.13%

2035 $ 0.036552 62.89%

2036 $ 0.038380 71.03%

2037 $ 0.040299 79.59%

2038 $ 0.042313 88.56%

2039 $ 0.044429 97.99%

2040 $ 0.046651 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Defi App Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.02244 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.022443 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.022461 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.022532 0.41% Prediksi Harga Defi App (HOME) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HOME pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.02244 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Defi App (HOME) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HOME, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.022443 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Defi App (HOME) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HOME, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.022461 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Defi App (HOME) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HOME adalah $0.022532 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Defi App Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.02244$ 0.02244 $ 0.02244 Perubahan Harga (24 Jam) +3.17% Kap. Pasar $ 61.09M$ 61.09M $ 61.09M Suplai Peredaran 2.72B 2.72B 2.72B Volume (24 Jam) $ 194.10K$ 194.10K $ 194.10K Volume (24 Jam) -- Harga HOME terbaru adalah $ 0.02244. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.17%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 194.10K. Selanjutnya, suplai beredar HOME adalah 2.72B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 61.09M.

Harga Lampau Defi App Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Defi App, harga Defi App saat ini adalah 0.02246USD. Suplai Defi App(HOME) yang beredar adalah 0.00 HOME , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $61.09M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000700 $ 0.02311 $ 0.02069

7 Hari 0.01% $ 0.000200 $ 0.02415 $ 0.02069

30 Days -0.24% $ -0.007369 $ 0.03655 $ 0.01153 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Defi App telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000700 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Defi App trading pada harga tertinggi $0.02415 dan terendah $0.02069 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HOME di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Defi App telah mengalami perubahan -0.24% , mencerminkan sekitar $-0.007369 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HOME dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Defi App lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Defi App (HOME )? Modul Prediksi Harga Defi App adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HOME di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Defi App pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HOME, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Defi App. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HOME. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HOME untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Defi App.

Mengapa Prediksi Harga HOME Penting?

Prediksi Harga HOME sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

