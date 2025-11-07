BursaDEX+
Harga live Defi App hari ini adalah 0.02164 USD. Lacak informasi harga aktual HOME ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HOME dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang HOME

Info Harga HOME

Penjelasan HOME

Whitepaper HOME

Situs Web Resmi HOME

Tokenomi HOME

Prakiraan Harga HOME

Riwayat HOME

Panduan Membeli HOME

Konverter HOME ke Mata Uang Fiat

Spot HOME

Futures USDT-M HOME

Logo Defi App

Harga Defi App(HOME)

Harga Live 1 HOME ke USD:

$0.02164
$0.02164$0.02164
+3.54%1D
USD
Grafik Harga Live Defi App (HOME)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:00 (UTC+8)

Informasi Harga Defi App (HOME) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02081
$ 0.02081$ 0.02081
Low 24 Jam
$ 0.02191
$ 0.02191$ 0.02191
High 24 Jam

$ 0.02081
$ 0.02081$ 0.02081

$ 0.02191
$ 0.02191$ 0.02191

$ 0.049096069815953707
$ 0.049096069815953707$ 0.049096069815953707

$ 0.016640344848681574
$ 0.016640344848681574$ 0.016640344848681574

+1.02%

+3.54%

0.00%

0.00%

Harga aktual Defi App (HOME) adalah $ 0.02164. Selama 24 jam terakhir, HOME diperdagangkan antara low $ 0.02081 dan high $ 0.02191, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHOME adalah $ 0.049096069815953707, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.016640344848681574.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HOME telah berubah sebesar +1.02% selama 1 jam terakhir, +3.54% selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Defi App (HOME)

No.417

$ 58.86M
$ 58.86M$ 58.86M

$ 127.75K
$ 127.75K$ 127.75K

$ 216.40M
$ 216.40M$ 216.40M

2.72B
2.72B 2.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.20%

BSC

Kapitalisasi Pasar Defi App saat ini adalah $ 58.86M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 127.75K. Suplai beredar HOME adalah 2.72B, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 216.40M.

Riwayat Harga Defi App (HOME) USD

Pantau perubahan harga Defi App untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007399+3.54%
30 Days$ -0.00817-27.41%
60 Hari$ -0.01837-45.92%
90 Hari$ -0.01682-43.74%
Perubahan Harga Defi App Hari Ini

Hari ini, HOME tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007399 (+3.54%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Defi App 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00817 (-27.41%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Defi App 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HOME terlihat mengalami perubahan $ -0.01837 (-45.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Defi App 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01682 (-43.74%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Defi App (HOME)?

Lihat halaman Riwayat Harga Defi App sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Defi App Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HOME ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Defi App di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Defi App dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Defi App (USD)

Berapa nilai Defi App (HOME) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Defi App (HOME) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Defi App.

Cek prediksi harga Defi App sekarang!

Tokenomi Defi App (HOME)

Memahami tokenomi Defi App (HOME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOME sekarang!

Cara membeli Defi App (HOME)

Ingin mengetahui cara membeli Defi App? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Defi App di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HOME ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Defi App

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Defi App, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Defi App
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Defi App

Berapa nilai Defi App (HOME) hari ini?
Harga live HOME dalam USD adalah 0.02164 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HOME ke USD saat ini?
Harga HOME ke USD saat ini adalah $ 0.02164. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Defi App?
Kapitalisasi pasar HOME adalah $ 58.86M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HOME?
Suplai beredar HOME adalah 2.72B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HOME?
HOME mencapai harga ATH sebesar 0.049096069815953707 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HOME?
HOME mencapai harga ATL 0.016640344848681574 USD.
Berapa volume perdagangan HOME?
Volume perdagangan 24 jam live HOME adalah $ 127.75K USD.
Akankah harga HOME naik lebih tinggi tahun ini?
HOME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator HOME ke USD

Jumlah

HOME
HOME
USD
USD

1 HOME = 0.02164 USD

Perdagangkan HOME

HOME/USDC
$0.02163
$0.02163$0.02163
+3.59%
HOME/USDT
$0.02164
$0.02164$0.02164
+3.59%

