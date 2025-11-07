Apa yang dimaksud dengan Defi App (HOME)

Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody. Crypto’s first "Everything App" making DeFi as easy as an iPhone—instant cross-chain swaps, yield farming, and perps trading with zero gas fees, zero bridging, and full self-custody.

Defi App tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Tokenomi Defi App (HOME)

Memahami tokenomi Defi App (HOME) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HOME sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Defi App Berapa nilai Defi App (HOME) hari ini? Harga live HOME dalam USD adalah 0.02164 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HOME ke USD saat ini? $ 0.02164 . Cobalah Harga HOME ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Defi App? Kapitalisasi pasar HOME adalah $ 58.86M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HOME? Suplai beredar HOME adalah 2.72B USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HOME? HOME mencapai harga ATH sebesar 0.049096069815953707 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HOME? HOME mencapai harga ATL 0.016640344848681574 USD . Berapa volume perdagangan HOME? Volume perdagangan 24 jam live HOME adalah $ 127.75K USD . Akankah harga HOME naik lebih tinggi tahun ini? HOME mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HOME untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

