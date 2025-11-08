Prediksi Harga HIRO (HRT) (USD)

Dapatkan prediksi harga HIRO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HRT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga HIRO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000232 $0.000232 $0.000232 -0.85% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga HIRO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, HIRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000232 pada tahun 2025. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, HIRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000243 pada tahun 2026. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HRT pada tahun 2027 adalah $ 0.000255 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HRT pada tahun 2028 adalah $ 0.000268 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HRT pada tahun 2029 adalah $ 0.000281 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HRT pada tahun 2030 adalah $ 0.000296 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga HIRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000482. Prediksi Harga HIRO (HRT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga HIRO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000785. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000232 0.00%

2026 $ 0.000243 5.00%

2027 $ 0.000255 10.25%

2028 $ 0.000268 15.76%

2029 $ 0.000281 21.55%

2030 $ 0.000296 27.63%

2031 $ 0.000310 34.01%

2032 $ 0.000326 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000342 47.75%

2034 $ 0.000359 55.13%

2035 $ 0.000377 62.89%

2036 $ 0.000396 71.03%

2037 $ 0.000416 79.59%

2038 $ 0.000437 88.56%

2039 $ 0.000459 97.99%

2040 $ 0.000482 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga HIRO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000232 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000232 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000232 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000232 0.41% Prediksi Harga HIRO (HRT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HRT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000232 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga HIRO (HRT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HRT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000232 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga HIRO (HRT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HRT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000232 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga HIRO (HRT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HRT adalah $0.000232 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga HIRO Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000232$ 0.000232 $ 0.000232 Perubahan Harga (24 Jam) -0.85% Kap. Pasar $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran 0.00 0.00 0.00 Volume (24 Jam) $ 1.33K$ 1.33K $ 1.33K Volume (24 Jam) -- Harga HRT terbaru adalah $ 0.000232. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.85%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.33K. Selanjutnya, suplai beredar HRT adalah 0.00 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 0.00. Lihat Harga HRT Live

Harga Lampau HIRO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live HIRO, harga HIRO saat ini adalah 0.000232USD. Suplai HIRO(HRT) yang beredar adalah 0.00 HRT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $0.00 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.000000 $ 0.00029 $ 0.000221

7 Hari -0.17% $ -0.000049 $ 0.000384 $ 0.00022

30 Days -0.35% $ -0.000130 $ 0.000442 $ 0.000143 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, HIRO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000000 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, HIRO trading pada harga tertinggi $0.000384 dan terendah $0.00022 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HRT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, HIRO telah mengalami perubahan -0.35% , mencerminkan sekitar $-0.000130 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HRT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga HIRO lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HRT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga HIRO (HRT )? Modul Prediksi Harga HIRO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HRT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap HIRO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HRT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga HIRO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HRT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HRT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan HIRO.

Mengapa Prediksi Harga HRT Penting?

Prediksi Harga HRT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HRT sekarang? Menurut prediksi Anda, HRT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HRT bulan depan? Menurut alat prediksi harga HIRO (HRT), prakiraan harga HRT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HRT pada tahun 2026? Harga 1 HIRO (HRT) hari ini adalah $0.000232 . Menurut modul prediksi di atas, HRT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HRT pada tahun 2027? HIRO (HRT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HRT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HRT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, HIRO (HRT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HRT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, HIRO (HRT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HRT pada tahun 2030? Harga 1 HIRO (HRT) hari ini adalah $0.000232 . Menurut modul prediksi di atas, HRT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HRT untuk tahun 2040? HIRO (HRT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HRT pada tahun 2040. Daftar Sekarang