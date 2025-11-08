Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) (USD)

Dapatkan prediksi harga Hund on Sol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan HUND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli HUND

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Hund on Sol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.000956 $0.000956 $0.000956 +2.13% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Hund on Sol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Hund on Sol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000956 pada tahun 2025. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Hund on Sol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001003 pada tahun 2026. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HUND pada tahun 2027 adalah $ 0.001053 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan HUND pada tahun 2028 adalah $ 0.001106 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HUND pada tahun 2029 adalah $ 0.001162 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target HUND pada tahun 2030 adalah $ 0.001220 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Hund on Sol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001987. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Hund on Sol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.003237. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000956 0.00%

2026 $ 0.001003 5.00%

2027 $ 0.001053 10.25%

2028 $ 0.001106 15.76%

2029 $ 0.001162 21.55%

2030 $ 0.001220 27.63%

2031 $ 0.001281 34.01%

2032 $ 0.001345 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.001412 47.75%

2034 $ 0.001483 55.13%

2035 $ 0.001557 62.89%

2036 $ 0.001635 71.03%

2037 $ 0.001716 79.59%

2038 $ 0.001802 88.56%

2039 $ 0.001892 97.99%

2040 $ 0.001987 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Hund on Sol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000956 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000956 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000956 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000959 0.41% Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk HUND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000956 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk HUND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000956 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk HUND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000956 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Hund on Sol (HUND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk HUND adalah $0.000959 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Hund on Sol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000956$ 0.000956 $ 0.000956 Perubahan Harga (24 Jam) +2.13% Kap. Pasar $ 382.73K$ 382.73K $ 382.73K Suplai Peredaran 399.93M 399.93M 399.93M Volume (24 Jam) $ 36.15K$ 36.15K $ 36.15K Volume (24 Jam) -- Harga HUND terbaru adalah $ 0.000956. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.13%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 36.15K. Selanjutnya, suplai beredar HUND adalah 399.93M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 382.73K. Lihat Harga HUND Live

Cara Membeli Hund on Sol (HUND) Mencoba untuk membeli HUND? Anda sekarang dapat membeli HUND melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Hund on Sol dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli HUND Sekarang

Harga Lampau Hund on Sol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Hund on Sol, harga Hund on Sol saat ini adalah 0.000957USD. Suplai Hund on Sol(HUND) yang beredar adalah 0.00 HUND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $382.73K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000005 $ 0.000989 $ 0.000884

7 Hari -0.18% $ -0.000219 $ 0.001192 $ 0.000875

30 Days -0.43% $ -0.000722 $ 0.001683 $ 0.000875 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Hund on Sol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000005 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Hund on Sol trading pada harga tertinggi $0.001192 dan terendah $0.000875 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.18% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut HUND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Hund on Sol telah mengalami perubahan -0.43% , mencerminkan sekitar $-0.000722 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa HUND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Hund on Sol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga HUND Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Hund on Sol (HUND )? Modul Prediksi Harga Hund on Sol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga HUND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Hund on Sol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan HUND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Hund on Sol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan HUND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum HUND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Hund on Sol.

Mengapa Prediksi Harga HUND Penting?

Prediksi Harga HUND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi HUND sekarang? Menurut prediksi Anda, HUND akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga HUND bulan depan? Menurut alat prediksi harga Hund on Sol (HUND), prakiraan harga HUND akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 HUND pada tahun 2026? Harga 1 Hund on Sol (HUND) hari ini adalah $0.000956 . Menurut modul prediksi di atas, HUND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga HUND pada tahun 2027? Hund on Sol (HUND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HUND pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga HUND pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hund on Sol (HUND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga HUND pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Hund on Sol (HUND) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 HUND pada tahun 2030? Harga 1 Hund on Sol (HUND) hari ini adalah $0.000956 . Menurut modul prediksi di atas, HUND akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga HUND untuk tahun 2040? Hund on Sol (HUND) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 HUND pada tahun 2040. Daftar Sekarang