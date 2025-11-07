Apa yang dimaksud dengan Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hund on Sol Berapa nilai Hund on Sol (HUND) hari ini? Harga live HUND dalam USD adalah 0.00094 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga HUND ke USD saat ini? $ 0.00094 . Cobalah Harga HUND ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Hund on Sol? Kapitalisasi pasar HUND adalah $ 375.93K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar HUND? Suplai beredar HUND adalah 399.93M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) HUND? HUND mencapai harga ATH sebesar 0.058309264934050455 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) HUND? HUND mencapai harga ATL 0.000035172954125922 USD . Berapa volume perdagangan HUND? Volume perdagangan 24 jam live HUND adalah $ 42.35K USD . Akankah harga HUND naik lebih tinggi tahun ini? HUND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Hund on Sol (HUND)

