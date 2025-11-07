BursaDEX+
Harga live Hund on Sol hari ini adalah 0.00094 USD. Lacak informasi harga aktual HUND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga HUND dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Hund on Sol(HUND)

Harga Live 1 HUND ke USD:

$0.00094
$0.00094
-0.21%1D
USD
Grafik Harga Live Hund on Sol (HUND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:50 (UTC+8)

Informasi Harga Hund on Sol (HUND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000925
$ 0.000925
Low 24 Jam
$ 0.000988
$ 0.000988
High 24 Jam

$ 0.000925
$ 0.000925

$ 0.000988
$ 0.000988

$ 0.058309264934050455
$ 0.058309264934050455

$ 0.000035172954125922
$ 0.000035172954125922

+1.18%

-0.21%

-19.80%

-19.80%

Harga aktual Hund on Sol (HUND) adalah $ 0.00094. Selama 24 jam terakhir, HUND diperdagangkan antara low $ 0.000925 dan high $ 0.000988, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highHUND adalah $ 0.058309264934050455, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000035172954125922.

Dalam hal kinerja jangka pendek, HUND telah berubah sebesar +1.18% selama 1 jam terakhir, -0.21% selama 24 jam, dan -19.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Hund on Sol (HUND)

No.2586

$ 375.93K
$ 375.93K

$ 42.35K
$ 42.35K

$ 375.99K
$ 375.99K

399.93M
399.93M

399,986,671.9586065
399,986,671.9586065

SOL

Kapitalisasi Pasar Hund on Sol saat ini adalah $ 375.93K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 42.35K. Suplai beredar HUND adalah 399.93M, dan total suplainya sebesar 399986671.9586065. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 375.99K.

Riwayat Harga Hund on Sol (HUND) USD

Pantau perubahan harga Hund on Sol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00000198-0.21%
30 Days$ -0.000741-44.09%
60 Hari$ -0.000517-35.49%
90 Hari$ -0.000912-49.25%
Perubahan Harga Hund on Sol Hari Ini

Hari ini, HUND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00000198 (-0.21%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Hund on Sol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000741 (-44.09%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Hund on Sol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, HUND terlihat mengalami perubahan $ -0.000517 (-35.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Hund on Sol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000912 (-49.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Hund on Sol (HUND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Hund on Sol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Hund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Hund on Sol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa HUND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Hund on Sol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Hund on Sol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Hund on Sol (USD)

Berapa nilai Hund on Sol (HUND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Hund on Sol (HUND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Hund on Sol.

Cek prediksi harga Hund on Sol sekarang!

Tokenomi Hund on Sol (HUND)

Memahami tokenomi Hund on Sol (HUND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token HUND sekarang!

Cara membeli Hund on Sol (HUND)

Ingin mengetahui cara membeli Hund on Sol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Hund on Sol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

HUND ke Mata Uang Lokal

1 Hund on Sol(HUND) ke VND
24.7361
1 Hund on Sol(HUND) ke AUD
A$0.0014476
1 Hund on Sol(HUND) ke GBP
0.0007144
1 Hund on Sol(HUND) ke EUR
0.0008084
1 Hund on Sol(HUND) ke USD
$0.00094
1 Hund on Sol(HUND) ke MYR
RM0.0039292
1 Hund on Sol(HUND) ke TRY
0.0396586
1 Hund on Sol(HUND) ke JPY
¥0.14288
1 Hund on Sol(HUND) ke ARS
ARS$1.3642878
1 Hund on Sol(HUND) ke RUB
0.0763656
1 Hund on Sol(HUND) ke INR
0.0833498
1 Hund on Sol(HUND) ke IDR
Rp15.6666604
1 Hund on Sol(HUND) ke PHP
0.0554224
1 Hund on Sol(HUND) ke EGP
￡E.0.044462
1 Hund on Sol(HUND) ke BRL
R$0.005029
1 Hund on Sol(HUND) ke CAD
C$0.0013254
1 Hund on Sol(HUND) ke BDT
0.1146894
1 Hund on Sol(HUND) ke NGN
1.3525096
1 Hund on Sol(HUND) ke COP
$3.6015254
1 Hund on Sol(HUND) ke ZAR
R.0.0163372
1 Hund on Sol(HUND) ke UAH
0.0395364
1 Hund on Sol(HUND) ke TZS
T.Sh.2.30958
1 Hund on Sol(HUND) ke VES
Bs0.21338
1 Hund on Sol(HUND) ke CLP
$0.88642
1 Hund on Sol(HUND) ke PKR
Rs0.2656816
1 Hund on Sol(HUND) ke KZT
0.4944682
1 Hund on Sol(HUND) ke THB
฿0.0304372
1 Hund on Sol(HUND) ke TWD
NT$0.0291306
1 Hund on Sol(HUND) ke AED
د.إ0.0034498
1 Hund on Sol(HUND) ke CHF
Fr0.000752
1 Hund on Sol(HUND) ke HKD
HK$0.0073038
1 Hund on Sol(HUND) ke AMD
֏0.359456
1 Hund on Sol(HUND) ke MAD
.د.م0.008742
1 Hund on Sol(HUND) ke MXN
$0.0174558
1 Hund on Sol(HUND) ke SAR
ريال0.003525
1 Hund on Sol(HUND) ke ETB
Br0.1446566
1 Hund on Sol(HUND) ke KES
KSh0.1213916
1 Hund on Sol(HUND) ke JOD
د.أ0.00066646
1 Hund on Sol(HUND) ke PLN
0.0034592
1 Hund on Sol(HUND) ke RON
лв0.004136
1 Hund on Sol(HUND) ke SEK
kr0.0089958
1 Hund on Sol(HUND) ke BGN
лв0.0015886
1 Hund on Sol(HUND) ke HUF
Ft0.3144864
1 Hund on Sol(HUND) ke CZK
0.0198152
1 Hund on Sol(HUND) ke KWD
د.ك0.00028764
1 Hund on Sol(HUND) ke ILS
0.0030738
1 Hund on Sol(HUND) ke BOB
Bs0.006486
1 Hund on Sol(HUND) ke AZN
0.001598
1 Hund on Sol(HUND) ke TJS
SM0.0086668
1 Hund on Sol(HUND) ke GEL
0.0025474
1 Hund on Sol(HUND) ke AOA
Kz0.8615946
1 Hund on Sol(HUND) ke BHD
.د.ب0.00035344
1 Hund on Sol(HUND) ke BMD
$0.00094
1 Hund on Sol(HUND) ke DKK
kr0.0060818
1 Hund on Sol(HUND) ke HNL
L0.0247596
1 Hund on Sol(HUND) ke MUR
0.0432118
1 Hund on Sol(HUND) ke NAD
$0.0163278
1 Hund on Sol(HUND) ke NOK
kr0.009588
1 Hund on Sol(HUND) ke NZD
$0.0016638
1 Hund on Sol(HUND) ke PAB
B/.0.00094
1 Hund on Sol(HUND) ke PGK
K0.003948
1 Hund on Sol(HUND) ke QAR
ر.ق0.0034216
1 Hund on Sol(HUND) ke RSD
дин.0.0954664
1 Hund on Sol(HUND) ke UZS
soʻm11.3252986
1 Hund on Sol(HUND) ke ALL
L0.078819
1 Hund on Sol(HUND) ke ANG
ƒ0.0016826
1 Hund on Sol(HUND) ke AWG
ƒ0.001692
1 Hund on Sol(HUND) ke BBD
$0.00188
1 Hund on Sol(HUND) ke BAM
KM0.0015886
1 Hund on Sol(HUND) ke BIF
Fr2.77206
1 Hund on Sol(HUND) ke BND
$0.001222
1 Hund on Sol(HUND) ke BSD
$0.00094
1 Hund on Sol(HUND) ke JMD
$0.150729
1 Hund on Sol(HUND) ke KHR
3.7750964
1 Hund on Sol(HUND) ke KMF
Fr0.3948
1 Hund on Sol(HUND) ke LAK
20.4347822
1 Hund on Sol(HUND) ke LKR
රු0.2865778
1 Hund on Sol(HUND) ke MDL
L0.01598
1 Hund on Sol(HUND) ke MGA
Ar4.23423
1 Hund on Sol(HUND) ke MOP
P0.00752
1 Hund on Sol(HUND) ke MVR
0.014476
1 Hund on Sol(HUND) ke MWK
MK1.6319434
1 Hund on Sol(HUND) ke MZN
MT0.060113
1 Hund on Sol(HUND) ke NPR
रु0.133198
1 Hund on Sol(HUND) ke PYG
6.66648
1 Hund on Sol(HUND) ke RWF
Fr1.36394
1 Hund on Sol(HUND) ke SBD
$0.0077362
1 Hund on Sol(HUND) ke SCR
0.0135642
1 Hund on Sol(HUND) ke SRD
$0.03619
1 Hund on Sol(HUND) ke SVC
$0.0082156
1 Hund on Sol(HUND) ke SZL
L0.0163184
1 Hund on Sol(HUND) ke TMT
m0.00329
1 Hund on Sol(HUND) ke TND
د.ت0.00278146
1 Hund on Sol(HUND) ke TTD
$0.0063638
1 Hund on Sol(HUND) ke UGX
Sh3.28624
1 Hund on Sol(HUND) ke XAF
Fr0.53392
1 Hund on Sol(HUND) ke XCD
$0.002538
1 Hund on Sol(HUND) ke XOF
Fr0.53392
1 Hund on Sol(HUND) ke XPF
Fr0.09682
1 Hund on Sol(HUND) ke BWP
P0.012643
1 Hund on Sol(HUND) ke BZD
$0.0018894
1 Hund on Sol(HUND) ke CVE
$0.0900896
1 Hund on Sol(HUND) ke DJF
Fr0.16638
1 Hund on Sol(HUND) ke DOP
$0.0604514
1 Hund on Sol(HUND) ke DZD
د.ج0.1227452
1 Hund on Sol(HUND) ke FJD
$0.0021432
1 Hund on Sol(HUND) ke GNF
Fr8.1733
1 Hund on Sol(HUND) ke GTQ
Q0.0072004
1 Hund on Sol(HUND) ke GYD
$0.1966104
1 Hund on Sol(HUND) ke ISK
kr0.11844

Sumber Daya Hund on Sol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Hund on Sol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Hund on Sol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Hund on Sol

Berapa nilai Hund on Sol (HUND) hari ini?
Harga live HUND dalam USD adalah 0.00094 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga HUND ke USD saat ini?
Harga HUND ke USD saat ini adalah $ 0.00094. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Hund on Sol?
Kapitalisasi pasar HUND adalah $ 375.93K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar HUND?
Suplai beredar HUND adalah 399.93M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) HUND?
HUND mencapai harga ATH sebesar 0.058309264934050455 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) HUND?
HUND mencapai harga ATL 0.000035172954125922 USD.
Berapa volume perdagangan HUND?
Volume perdagangan 24 jam live HUND adalah $ 42.35K USD.
Akankah harga HUND naik lebih tinggi tahun ini?
HUND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga HUND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:40:50 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

