Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nifty Island untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan ISLAND dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nifty Island % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.007093 $0.007093 $0.007093 +1.86% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nifty Island untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nifty Island berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007093 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nifty Island berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.007447 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ISLAND pada tahun 2027 adalah $ 0.007820 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan ISLAND pada tahun 2028 adalah $ 0.008211 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ISLAND pada tahun 2029 adalah $ 0.008621 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ISLAND pada tahun 2030 adalah $ 0.009052 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nifty Island berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.014745. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nifty Island berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.024019. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.007093 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.007093 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.007099 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.007122 0.41% Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk ISLAND pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.007093 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk ISLAND, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007093 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk ISLAND, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.007099 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk ISLAND adalah $0.007122 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nifty Island Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.007093$ 0.007093 $ 0.007093 Perubahan Harga (24 Jam) +1.86% Kap. Pasar $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Suplai Peredaran 145.67M 145.67M 145.67M Volume (24 Jam) $ 103.28K$ 103.28K $ 103.28K Volume (24 Jam) -- Harga ISLAND terbaru adalah $ 0.007093. Perubahan 24 jamnya sebesar +1.86%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 103.28K. Selanjutnya, suplai beredar ISLAND adalah 145.67M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 1.03M. Lihat Harga ISLAND Live

Cara Membeli Nifty Island (ISLAND) Mencoba untuk membeli ISLAND? Anda sekarang dapat membeli ISLAND melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Nifty Island dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli ISLAND Sekarang

Harga Lampau Nifty Island Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nifty Island, harga Nifty Island saat ini adalah 0.007099USD. Suplai Nifty Island(ISLAND) yang beredar adalah 0.00 ISLAND , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $1.03M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.000094 $ 0.007189 $ 0.006835

7 Hari -0.10% $ -0.000817 $ 0.008064 $ 0.006655

30 Days -0.27% $ -0.002713 $ 0.009824 $ 0.006655 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nifty Island telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000094 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nifty Island trading pada harga tertinggi $0.008064 dan terendah $0.006655 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.10% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut ISLAND di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nifty Island telah mengalami perubahan -0.27% , mencerminkan sekitar $-0.002713 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa ISLAND dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Nifty Island lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga ISLAND Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nifty Island (ISLAND )? Modul Prediksi Harga Nifty Island adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga ISLAND di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nifty Island pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan ISLAND, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nifty Island. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan ISLAND. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum ISLAND untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nifty Island.

Mengapa Prediksi Harga ISLAND Penting?

Prediksi Harga ISLAND sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

