Harga live Nifty Island hari ini adalah 0.006985 USD. Lacak informasi harga aktual ISLAND ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ISLAND dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ISLAND

Info Harga ISLAND

Penjelasan ISLAND

Whitepaper ISLAND

Situs Web Resmi ISLAND

Tokenomi ISLAND

Prakiraan Harga ISLAND

Riwayat ISLAND

Panduan Membeli ISLAND

Konverter ISLAND ke Mata Uang Fiat

Spot ISLAND

Futures USDT-M ISLAND

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Nifty Island

Harga Nifty Island(ISLAND)

Harga Live 1 ISLAND ke USD:

$0.006985
$0.006985
-0.73%1D
USD
Grafik Harga Live Nifty Island (ISLAND)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:52:17 (UTC+8)

Informasi Harga Nifty Island (ISLAND) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.006915
$ 0.006915
Low 24 Jam
$ 0.007252
$ 0.007252
High 24 Jam

$ 0.006915
$ 0.006915

$ 0.007252
$ 0.007252

$ 0.2917950312440039
$ 0.2917950312440039

$ 0.006700273742999525
$ 0.006700273742999525

-0.45%

-0.73%

-13.81%

-13.81%

Harga aktual Nifty Island (ISLAND) adalah $ 0.006985. Selama 24 jam terakhir, ISLAND diperdagangkan antara low $ 0.006915 dan high $ 0.007252, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highISLAND adalah $ 0.2917950312440039, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.006700273742999525.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ISLAND telah berubah sebesar -0.45% selama 1 jam terakhir, -0.73% selama 24 jam, dan -13.81% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nifty Island (ISLAND)

No.2098

$ 1.02M
$ 1.02M

$ 117.79K
$ 117.79K

$ 6.99M
$ 6.99M

145.67M
145.67M

1,000,000,000
1,000,000,000

930,675,956.757549
930,675,956.757549

14.56%

ETH

Kapitalisasi Pasar Nifty Island saat ini adalah $ 1.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 117.79K. Suplai beredar ISLAND adalah 145.67M, dan total suplainya sebesar 930675956.757549. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.99M.

Riwayat Harga Nifty Island (ISLAND) USD

Pantau perubahan harga Nifty Island untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00005137-0.73%
30 Days$ -0.002874-29.16%
60 Hari$ -0.005298-43.14%
90 Hari$ -0.006818-49.40%
Perubahan Harga Nifty Island Hari Ini

Hari ini, ISLAND tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00005137 (-0.73%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nifty Island 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002874 (-29.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nifty Island 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ISLAND terlihat mengalami perubahan $ -0.005298 (-43.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nifty Island 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.006818 (-49.40%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nifty Island (ISLAND)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nifty Island sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Nifty Island tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nifty Island Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ISLAND ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nifty Island di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nifty Island dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nifty Island (USD)

Berapa nilai Nifty Island (ISLAND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nifty Island (ISLAND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nifty Island.

Cek prediksi harga Nifty Island sekarang!

Tokenomi Nifty Island (ISLAND)

Memahami tokenomi Nifty Island (ISLAND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ISLAND sekarang!

Cara membeli Nifty Island (ISLAND)

Ingin mengetahui cara membeli Nifty Island? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nifty Island di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ISLAND ke Mata Uang Lokal

1 Nifty Island(ISLAND) ke VND
183.810275
1 Nifty Island(ISLAND) ke AUD
A$0.0107569
1 Nifty Island(ISLAND) ke GBP
0.0053086
1 Nifty Island(ISLAND) ke EUR
0.0060071
1 Nifty Island(ISLAND) ke USD
$0.006985
1 Nifty Island(ISLAND) ke MYR
RM0.0291973
1 Nifty Island(ISLAND) ke TRY
0.2940685
1 Nifty Island(ISLAND) ke JPY
¥1.068705
1 Nifty Island(ISLAND) ke ARS
ARS$10.13781945
1 Nifty Island(ISLAND) ke RUB
0.5674614
1 Nifty Island(ISLAND) ke INR
0.61935995
1 Nifty Island(ISLAND) ke IDR
Rp116.4166201
1 Nifty Island(ISLAND) ke PHP
0.41232455
1 Nifty Island(ISLAND) ke EGP
￡E.0.33032065
1 Nifty Island(ISLAND) ke BRL
R$0.0372999
1 Nifty Island(ISLAND) ke CAD
C$0.00984885
1 Nifty Island(ISLAND) ke BDT
0.85223985
1 Nifty Island(ISLAND) ke NGN
10.0502974
1 Nifty Island(ISLAND) ke COP
$26.76239885
1 Nifty Island(ISLAND) ke ZAR
R.0.1212596
1 Nifty Island(ISLAND) ke UAH
0.2937891
1 Nifty Island(ISLAND) ke TZS
T.Sh.17.162145
1 Nifty Island(ISLAND) ke VES
Bs1.557655
1 Nifty Island(ISLAND) ke CLP
$6.57987
1 Nifty Island(ISLAND) ke PKR
Rs1.9742404
1 Nifty Island(ISLAND) ke KZT
3.67431955
1 Nifty Island(ISLAND) ke THB
฿0.226314
1 Nifty Island(ISLAND) ke TWD
NT$0.21646515
1 Nifty Island(ISLAND) ke AED
د.إ0.02563495
1 Nifty Island(ISLAND) ke CHF
Fr0.005588
1 Nifty Island(ISLAND) ke HKD
HK$0.05427345
1 Nifty Island(ISLAND) ke AMD
֏2.671064
1 Nifty Island(ISLAND) ke MAD
.د.م0.06503035
1 Nifty Island(ISLAND) ke MXN
$0.12971145
1 Nifty Island(ISLAND) ke SAR
ريال0.02619375
1 Nifty Island(ISLAND) ke ETB
Br1.07212765
1 Nifty Island(ISLAND) ke KES
KSh0.9020429
1 Nifty Island(ISLAND) ke JOD
د.أ0.004952365
1 Nifty Island(ISLAND) ke PLN
0.0257048
1 Nifty Island(ISLAND) ke RON
лв0.030734
1 Nifty Island(ISLAND) ke SEK
kr0.0667766
1 Nifty Island(ISLAND) ke BGN
лв0.01180465
1 Nifty Island(ISLAND) ke HUF
Ft2.33529505
1 Nifty Island(ISLAND) ke CZK
0.14731365
1 Nifty Island(ISLAND) ke KWD
د.ك0.00213741
1 Nifty Island(ISLAND) ke ILS
0.02284095
1 Nifty Island(ISLAND) ke BOB
Bs0.0481965
1 Nifty Island(ISLAND) ke AZN
0.0118745
1 Nifty Island(ISLAND) ke TJS
SM0.0644017
1 Nifty Island(ISLAND) ke GEL
0.01892935
1 Nifty Island(ISLAND) ke AOA
Kz6.373114
1 Nifty Island(ISLAND) ke BHD
.د.ب0.00262636
1 Nifty Island(ISLAND) ke BMD
$0.006985
1 Nifty Island(ISLAND) ke DKK
kr0.0451231
1 Nifty Island(ISLAND) ke HNL
L0.1835658
1 Nifty Island(ISLAND) ke MUR
0.32131
1 Nifty Island(ISLAND) ke NAD
$0.12132945
1 Nifty Island(ISLAND) ke NOK
kr0.071247
1 Nifty Island(ISLAND) ke NZD
$0.01236345
1 Nifty Island(ISLAND) ke PAB
B/.0.006985
1 Nifty Island(ISLAND) ke PGK
K0.02982595
1 Nifty Island(ISLAND) ke QAR
ر.ق0.0254254
1 Nifty Island(ISLAND) ke RSD
дин.0.70904735
1 Nifty Island(ISLAND) ke UZS
soʻm83.1547486
1 Nifty Island(ISLAND) ke ALL
L0.58583195
1 Nifty Island(ISLAND) ke ANG
ƒ0.01250315
1 Nifty Island(ISLAND) ke AWG
ƒ0.012573
1 Nifty Island(ISLAND) ke BBD
$0.01397
1 Nifty Island(ISLAND) ke BAM
KM0.01180465
1 Nifty Island(ISLAND) ke BIF
Fr20.598765
1 Nifty Island(ISLAND) ke BND
$0.0090805
1 Nifty Island(ISLAND) ke BSD
$0.006985
1 Nifty Island(ISLAND) ke JMD
$1.12004475
1 Nifty Island(ISLAND) ke KHR
28.0521791
1 Nifty Island(ISLAND) ke KMF
Fr2.982595
1 Nifty Island(ISLAND) ke LAK
151.84782305
1 Nifty Island(ISLAND) ke LKR
රු2.12951695
1 Nifty Island(ISLAND) ke MDL
L0.11951335
1 Nifty Island(ISLAND) ke MGA
Ar31.4639325
1 Nifty Island(ISLAND) ke MOP
P0.05588
1 Nifty Island(ISLAND) ke MVR
0.107569
1 Nifty Island(ISLAND) ke MWK
MK12.1057035
1 Nifty Island(ISLAND) ke MZN
MT0.44669075
1 Nifty Island(ISLAND) ke NPR
रु0.9897745
1 Nifty Island(ISLAND) ke PYG
49.53762
1 Nifty Island(ISLAND) ke RWF
Fr10.149205
1 Nifty Island(ISLAND) ke SBD
$0.0574167
1 Nifty Island(ISLAND) ke SCR
0.1051941
1 Nifty Island(ISLAND) ke SRD
$0.2689225
1 Nifty Island(ISLAND) ke SVC
$0.0610489
1 Nifty Island(ISLAND) ke SZL
L0.12118975
1 Nifty Island(ISLAND) ke TMT
m0.0244475
1 Nifty Island(ISLAND) ke TND
د.ت0.020668615
1 Nifty Island(ISLAND) ke TTD
$0.04728845
1 Nifty Island(ISLAND) ke UGX
Sh24.41956
1 Nifty Island(ISLAND) ke XAF
Fr3.96748
1 Nifty Island(ISLAND) ke XCD
$0.0188595
1 Nifty Island(ISLAND) ke XOF
Fr3.96748
1 Nifty Island(ISLAND) ke XPF
Fr0.719455
1 Nifty Island(ISLAND) ke BWP
P0.09394825
1 Nifty Island(ISLAND) ke BZD
$0.01403985
1 Nifty Island(ISLAND) ke CVE
$0.6694424
1 Nifty Island(ISLAND) ke DJF
Fr1.24333
1 Nifty Island(ISLAND) ke DOP
$0.4491355
1 Nifty Island(ISLAND) ke DZD
د.ج0.9114028
1 Nifty Island(ISLAND) ke FJD
$0.0159258
1 Nifty Island(ISLAND) ke GNF
Fr60.734575
1 Nifty Island(ISLAND) ke GTQ
Q0.0535051
1 Nifty Island(ISLAND) ke GYD
$1.4609826
1 Nifty Island(ISLAND) ke ISK
kr0.88011

Sumber Daya Nifty Island

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nifty Island, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nifty Island
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nifty Island

Berapa nilai Nifty Island (ISLAND) hari ini?
Harga live ISLAND dalam USD adalah 0.006985 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ISLAND ke USD saat ini?
Harga ISLAND ke USD saat ini adalah $ 0.006985. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nifty Island?
Kapitalisasi pasar ISLAND adalah $ 1.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ISLAND?
Suplai beredar ISLAND adalah 145.67M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ISLAND?
ISLAND mencapai harga ATH sebesar 0.2917950312440039 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ISLAND?
ISLAND mencapai harga ATL 0.006700273742999525 USD.
Berapa volume perdagangan ISLAND?
Volume perdagangan 24 jam live ISLAND adalah $ 117.79K USD.
Akankah harga ISLAND naik lebih tinggi tahun ini?
ISLAND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ISLAND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:52:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nifty Island (ISLAND)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator ISLAND ke USD

Jumlah

ISLAND
ISLAND
USD
USD

1 ISLAND = 0.006985 USD

Perdagangkan ISLAND

ISLAND/USDT
$0.006985
$0.006985
-0.72%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

$101,089.15

$3,327.54

$156.58

$1.0003

$1.1119

$101,089.15

$3,327.54

$156.58

$2.2164

$1.0143

$0.00000

$0.00000

$30.27

$0.1136

$0.0004002

$0.013852

$4.377

$0.006140

$0.1136

$0.0000002204

