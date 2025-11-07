Apa yang dimaksud dengan Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Prediksi Harga Nifty Island (USD)

Berapa nilai Nifty Island (ISLAND) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nifty Island (ISLAND) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nifty Island.

Cek prediksi harga Nifty Island sekarang!

Tokenomi Nifty Island (ISLAND)

Memahami tokenomi Nifty Island (ISLAND) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ISLAND sekarang!

Sumber Daya Nifty Island

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nifty Island, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nifty Island Berapa nilai Nifty Island (ISLAND) hari ini? Harga live ISLAND dalam USD adalah 0.006985 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga ISLAND ke USD saat ini? $ 0.006985 . Cobalah Harga ISLAND ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nifty Island? Kapitalisasi pasar ISLAND adalah $ 1.02M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar ISLAND? Suplai beredar ISLAND adalah 145.67M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) ISLAND? ISLAND mencapai harga ATH sebesar 0.2917950312440039 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) ISLAND? ISLAND mencapai harga ATL 0.006700273742999525 USD . Berapa volume perdagangan ISLAND? Volume perdagangan 24 jam live ISLAND adalah $ 117.79K USD . Akankah harga ISLAND naik lebih tinggi tahun ini? ISLAND mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ISLAND untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

