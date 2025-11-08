Prediksi Harga IX Swap (IXS) (USD)

Dapatkan prediksi harga IX Swap untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IXS dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga IX Swap % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0996 $0.0996 $0.0996 -0.10% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga IX Swap untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, IX Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0996 pada tahun 2025. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, IX Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.104579 pada tahun 2026. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IXS pada tahun 2027 adalah $ 0.109809 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IXS pada tahun 2028 adalah $ 0.115299 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IXS pada tahun 2029 adalah $ 0.121064 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IXS pada tahun 2030 adalah $ 0.127117 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga IX Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.207061. Prediksi Harga IX Swap (IXS) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga IX Swap berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.337280.

2026 $ 0.104579 5.00%

2027 $ 0.109809 10.25%

2028 $ 0.115299 15.76%

2029 $ 0.121064 21.55%

2030 $ 0.127117 27.63%

2031 $ 0.133473 34.01%

2032 $ 0.140147 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.147154 47.75%

2034 $ 0.154512 55.13%

2035 $ 0.162237 62.89%

2036 $ 0.170349 71.03%

2037 $ 0.178867 79.59%

2038 $ 0.187810 88.56%

2039 $ 0.197201 97.99%

2040 $ 0.207061 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga IX Swap Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0996 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.099613 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.099695 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.100009 0.41% Prediksi Harga IX Swap (IXS) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk IXS pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0996 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga IX Swap (IXS) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk IXS, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.099613 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga IX Swap (IXS) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk IXS, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.099695 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga IX Swap (IXS) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk IXS adalah $0.100009 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga IX Swap Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0996$ 0.0996 $ 0.0996 Perubahan Harga (24 Jam) -0.10% Kap. Pasar $ 17.93M$ 17.93M $ 17.93M Suplai Peredaran 180.00M 180.00M 180.00M Volume (24 Jam) $ 99.59K$ 99.59K $ 99.59K Volume (24 Jam) -- Harga IXS terbaru adalah $ 0.0996. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.10%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 99.59K. Selanjutnya, suplai beredar IXS adalah 180.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 17.93M.

Harga Lampau IX Swap Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live IX Swap, harga IX Swap saat ini adalah 0.0996USD. Suplai IX Swap(IXS) yang beredar adalah 0.00 IXS , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $17.93M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.05% $ -0.005600 $ 0.11 $ 0.0958

7 Hari -0.17% $ -0.021500 $ 0.1297 $ 0.0868

30 Days -0.13% $ -0.015100 $ 0.25 $ 0.0868 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, IX Swap telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.005600 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.05% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, IX Swap trading pada harga tertinggi $0.1297 dan terendah $0.0868 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.17% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IXS di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, IX Swap telah mengalami perubahan -0.13% , mencerminkan sekitar $-0.015100 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IXS dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga IX Swap lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga IXS Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga IX Swap (IXS )? Modul Prediksi Harga IX Swap adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IXS di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap IX Swap pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IXS, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga IX Swap. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IXS. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IXS untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan IX Swap.

Mengapa Prediksi Harga IXS Penting?

Prediksi Harga IXS sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IXS sekarang? Menurut prediksi Anda, IXS akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IXS bulan depan? Menurut alat prediksi harga IX Swap (IXS), prakiraan harga IXS akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IXS pada tahun 2026? Harga 1 IX Swap (IXS) hari ini adalah $0.0996 . Menurut modul prediksi di atas, IXS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IXS pada tahun 2027? IX Swap (IXS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IXS pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IXS pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IX Swap (IXS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IXS pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, IX Swap (IXS) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IXS pada tahun 2030? Harga 1 IX Swap (IXS) hari ini adalah $0.0996 . Menurut modul prediksi di atas, IXS akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IXS untuk tahun 2040? IX Swap (IXS) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IXS pada tahun 2040.