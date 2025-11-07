Apa yang dimaksud dengan IX Swap (IXS)

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets. The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

Sumber Daya IX Swap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IX Swap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IX Swap Berapa nilai IX Swap (IXS) hari ini? Harga live IXS dalam USD adalah 0.102 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IXS ke USD saat ini? $ 0.102 . Cobalah Harga IXS ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar IX Swap? Kapitalisasi pasar IXS adalah $ 18.36M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IXS? Suplai beredar IXS adalah 180.00M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IXS? IXS mencapai harga ATH sebesar 0.9432650635566048 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IXS? IXS mencapai harga ATL 0.008581049370066804 USD . Berapa volume perdagangan IXS? Volume perdagangan 24 jam live IXS adalah $ 107.22K USD . Akankah harga IXS naik lebih tinggi tahun ini? IXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting IX Swap (IXS)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

