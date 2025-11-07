BursaDEX+
Harga live IX Swap hari ini adalah 0.102 USD. Lacak informasi harga aktual IXS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IXS dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga IX Swap(IXS)

Harga Live 1 IXS ke USD:

$0.102
$0.102$0.102
+1.49%1D
USD
Grafik Harga Live IX Swap (IXS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:52:53 (UTC+8)

Informasi Harga IX Swap (IXS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0997
$ 0.0997$ 0.0997
Low 24 Jam
$ 0.1067
$ 0.1067$ 0.1067
High 24 Jam

$ 0.0997
$ 0.0997$ 0.0997

$ 0.1067
$ 0.1067$ 0.1067

$ 0.9432650635566048
$ 0.9432650635566048$ 0.9432650635566048

$ 0.008581049370066804
$ 0.008581049370066804$ 0.008581049370066804

+0.69%

+1.49%

-16.54%

-16.54%

Harga aktual IX Swap (IXS) adalah $ 0.102. Selama 24 jam terakhir, IXS diperdagangkan antara low $ 0.0997 dan high $ 0.1067, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIXS adalah $ 0.9432650635566048, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.008581049370066804.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IXS telah berubah sebesar +0.69% selama 1 jam terakhir, +1.49% selama 24 jam, dan -16.54% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar IX Swap (IXS)

No.843

$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M

$ 107.22K
$ 107.22K$ 107.22K

$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M

180.00M
180.00M 180.00M

180,000,000
180,000,000 180,000,000

180,000,000
180,000,000 180,000,000

100.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar IX Swap saat ini adalah $ 18.36M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 107.22K. Suplai beredar IXS adalah 180.00M, dan total suplainya sebesar 180000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.36M.

Riwayat Harga IX Swap (IXS) USD

Pantau perubahan harga IX Swap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.001497+1.49%
30 Days$ +0.0286+38.96%
60 Hari$ -0.0017-1.64%
90 Hari$ -0.0263-20.50%
Perubahan Harga IX Swap Hari Ini

Hari ini, IXS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.001497 (+1.49%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga IX Swap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0286 (+38.96%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga IX Swap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IXS terlihat mengalami perubahan $ -0.0017 (-1.64%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga IX Swap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0263 (-20.50%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari IX Swap (IXS)?

Lihat halaman Riwayat Harga IX Swap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan IX Swap (IXS)

The Uniswap for Tokenised Real-World Assets (RWAs), Delivering True Liquidity & Accessibility to Public & Private Markets.

IX Swap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi IX Swap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IXS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang IX Swap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli IX Swap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga IX Swap (USD)

Berapa nilai IX Swap (IXS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda IX Swap (IXS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk IX Swap.

Tokenomi IX Swap (IXS)

Cara membeli IX Swap (IXS)

Ingin mengetahui cara membeli IX Swap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli IX Swap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IXS ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai IX Swap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi IX Swap
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang IX Swap

Berapa nilai IX Swap (IXS) hari ini?
Harga live IXS dalam USD adalah 0.102 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IXS ke USD saat ini?
Harga IXS ke USD saat ini adalah $ 0.102. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar IX Swap?
Kapitalisasi pasar IXS adalah $ 18.36M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IXS?
Suplai beredar IXS adalah 180.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IXS?
IXS mencapai harga ATH sebesar 0.9432650635566048 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IXS?
IXS mencapai harga ATL 0.008581049370066804 USD.
Berapa volume perdagangan IXS?
Volume perdagangan 24 jam live IXS adalah $ 107.22K USD.
Akankah harga IXS naik lebih tinggi tahun ini?
IXS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IXS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

