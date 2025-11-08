Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) (USD)

Dapatkan prediksi harga Izumi Finance untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan IZI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Izumi Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.010767 $0.010767 $0.010767 -1.14% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Izumi Finance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Izumi Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.010767 pada tahun 2025. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Izumi Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.011305 pada tahun 2026. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IZI pada tahun 2027 adalah $ 0.011870 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan IZI pada tahun 2028 adalah $ 0.012464 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IZI pada tahun 2029 adalah $ 0.013087 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target IZI pada tahun 2030 adalah $ 0.013741 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Izumi Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.022383. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Izumi Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.036460. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.010767 0.00%

2026 $ 0.011305 5.00%

2027 $ 0.011870 10.25%

2028 $ 0.012464 15.76%

2029 $ 0.013087 21.55%

2030 $ 0.013741 27.63%

2031 $ 0.014428 34.01%

2032 $ 0.015150 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.015907 47.75%

2034 $ 0.016703 55.13%

2035 $ 0.017538 62.89%

2036 $ 0.018415 71.03%

2037 $ 0.019335 79.59%

2038 $ 0.020302 88.56%

2039 $ 0.021317 97.99%

2040 $ 0.022383 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Izumi Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.010767 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.010768 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.010777 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.010811 0.41% Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk IZI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.010767 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk IZI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010768 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk IZI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.010777 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Izumi Finance (IZI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk IZI adalah $0.010811 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Izumi Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.010767$ 0.010767 $ 0.010767 Perubahan Harga (24 Jam) -1.14% Kap. Pasar $ 8.48M$ 8.48M $ 8.48M Suplai Peredaran 787.40M 787.40M 787.40M Volume (24 Jam) $ 54.67K$ 54.67K $ 54.67K Volume (24 Jam) -- Harga IZI terbaru adalah $ 0.010767. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.14%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 54.67K. Selanjutnya, suplai beredar IZI adalah 787.40M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 8.48M. Lihat Harga IZI Live

Cara Membeli Izumi Finance (IZI) Mencoba untuk membeli IZI? Anda sekarang dapat membeli IZI melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Izumi Finance dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli IZI Sekarang

Harga Lampau Izumi Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Izumi Finance, harga Izumi Finance saat ini adalah 0.010767USD. Suplai Izumi Finance(IZI) yang beredar adalah 0.00 IZI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $8.48M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000343 $ 0.010964 $ 0.010273

7 Hari 0.03% $ 0.000344 $ 0.010964 $ 0.009212

30 Days -0.14% $ -0.001775 $ 0.012865 $ 0.009212 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Izumi Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000343 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Izumi Finance trading pada harga tertinggi $0.010964 dan terendah $0.009212 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.03% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut IZI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Izumi Finance telah mengalami perubahan -0.14% , mencerminkan sekitar $-0.001775 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa IZI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Izumi Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga IZI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Izumi Finance (IZI )? Modul Prediksi Harga Izumi Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga IZI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Izumi Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan IZI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Izumi Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan IZI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum IZI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Izumi Finance.

Mengapa Prediksi Harga IZI Penting?

Prediksi Harga IZI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi IZI sekarang? Menurut prediksi Anda, IZI akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga IZI bulan depan? Menurut alat prediksi harga Izumi Finance (IZI), prakiraan harga IZI akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 IZI pada tahun 2026? Harga 1 Izumi Finance (IZI) hari ini adalah $0.010767 . Menurut modul prediksi di atas, IZI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga IZI pada tahun 2027? Izumi Finance (IZI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IZI pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga IZI pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Izumi Finance (IZI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga IZI pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Izumi Finance (IZI) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 IZI pada tahun 2030? Harga 1 Izumi Finance (IZI) hari ini adalah $0.010767 . Menurut modul prediksi di atas, IZI akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga IZI untuk tahun 2040? Izumi Finance (IZI) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 IZI pada tahun 2040.