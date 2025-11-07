BursaDEX+
Harga live izumi Finance hari ini adalah 0.010473 USD. Lacak informasi harga aktual IZI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga IZI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang IZI

Info Harga IZI

Penjelasan IZI

Whitepaper IZI

Situs Web Resmi IZI

Tokenomi IZI

Prakiraan Harga IZI

Riwayat IZI

Panduan Membeli IZI

Konverter IZI ke Mata Uang Fiat

Spot IZI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo izumi Finance

Harga izumi Finance(IZI)

Harga Live 1 IZI ke USD:

$0.01046
$0.01046
-0.29%1D
USD
Grafik Harga Live izumi Finance (IZI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:00 (UTC+8)

Informasi Harga izumi Finance (IZI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.010253
$ 0.010253
Low 24 Jam
$ 0.010576
$ 0.010576
High 24 Jam

$ 0.010253
$ 0.010253

$ 0.010576
$ 0.010576

$ 0.22582181306541096
$ 0.22582181306541096

$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886

-0.35%

-0.29%

-0.85%

-0.85%

Harga aktual izumi Finance (IZI) adalah $ 0.010473. Selama 24 jam terakhir, IZI diperdagangkan antara low $ 0.010253 dan high $ 0.010576, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highIZI adalah $ 0.22582181306541096, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.003707408845399886.

Dalam hal kinerja jangka pendek, IZI telah berubah sebesar -0.35% selama 1 jam terakhir, -0.29% selama 24 jam, dan -0.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar izumi Finance (IZI)

No.1183

$ 8.25M
$ 8.25M

$ 56.68K
$ 56.68K

$ 20.95M
$ 20.95M

787.40M
787.40M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

39.37%

ETH

Kapitalisasi Pasar izumi Finance saat ini adalah $ 8.25M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.68K. Suplai beredar IZI adalah 787.40M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.95M.

Riwayat Harga izumi Finance (IZI) USD

Pantau perubahan harga izumi Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003042-0.29%
30 Days$ -0.002103-16.73%
60 Hari$ +0.006346+153.76%
90 Hari$ +0.006333+152.97%
Perubahan Harga izumi Finance Hari Ini

Hari ini, IZI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003042 (-0.29%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga izumi Finance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.002103 (-16.73%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga izumi Finance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, IZI terlihat mengalami perubahan $ +0.006346 (+153.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga izumi Finance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.006333 (+152.97%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari izumi Finance (IZI)?

Lihat halaman Riwayat Harga izumi Finance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi izumi Finance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa IZI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang izumi Finance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli izumi Finance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga izumi Finance (USD)

Berapa nilai izumi Finance (IZI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda izumi Finance (IZI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk izumi Finance.

Cek prediksi harga izumi Finance sekarang!

Tokenomi izumi Finance (IZI)

Memahami tokenomi izumi Finance (IZI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IZI sekarang!

Cara membeli izumi Finance (IZI)

Ingin mengetahui cara membeli izumi Finance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli izumi Finance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

IZI ke Mata Uang Lokal

1 izumi Finance(IZI) ke VND
275.596995
1 izumi Finance(IZI) ke AUD
A$0.01612842
1 izumi Finance(IZI) ke GBP
0.00795948
1 izumi Finance(IZI) ke EUR
0.00900678
1 izumi Finance(IZI) ke USD
$0.010473
1 izumi Finance(IZI) ke MYR
RM0.04377714
1 izumi Finance(IZI) ke TRY
0.4409133
1 izumi Finance(IZI) ke JPY
¥1.602369
1 izumi Finance(IZI) ke ARS
ARS$15.20019801
1 izumi Finance(IZI) ke RUB
0.85082652
1 izumi Finance(IZI) ke INR
0.92864091
1 izumi Finance(IZI) ke IDR
Rp174.54993018
1 izumi Finance(IZI) ke PHP
0.61822119
1 izumi Finance(IZI) ke EGP
￡E.0.49526817
1 izumi Finance(IZI) ke BRL
R$0.05592582
1 izumi Finance(IZI) ke CAD
C$0.01476693
1 izumi Finance(IZI) ke BDT
1.27781073
1 izumi Finance(IZI) ke NGN
15.06897132
1 izumi Finance(IZI) ke COP
$40.12635693
1 izumi Finance(IZI) ke ZAR
R.0.18181128
1 izumi Finance(IZI) ke UAH
0.44049438
1 izumi Finance(IZI) ke TZS
T.Sh.25.732161
1 izumi Finance(IZI) ke VES
Bs2.335479
1 izumi Finance(IZI) ke CLP
$9.865566
1 izumi Finance(IZI) ke PKR
Rs2.96008872
1 izumi Finance(IZI) ke KZT
5.50911219
1 izumi Finance(IZI) ke THB
฿0.3393252
1 izumi Finance(IZI) ke TWD
NT$0.32455827
1 izumi Finance(IZI) ke AED
د.إ0.03843591
1 izumi Finance(IZI) ke CHF
Fr0.0083784
1 izumi Finance(IZI) ke HKD
HK$0.08137521
1 izumi Finance(IZI) ke AMD
֏4.0048752
1 izumi Finance(IZI) ke MAD
.د.م0.09750363
1 izumi Finance(IZI) ke MXN
$0.19448361
1 izumi Finance(IZI) ke SAR
ريال0.03927375
1 izumi Finance(IZI) ke ETB
Br1.60750077
1 izumi Finance(IZI) ke KES
KSh1.35248322
1 izumi Finance(IZI) ke JOD
د.أ0.007425357
1 izumi Finance(IZI) ke PLN
0.03854064
1 izumi Finance(IZI) ke RON
лв0.0460812
1 izumi Finance(IZI) ke SEK
kr0.10012188
1 izumi Finance(IZI) ke BGN
лв0.01769937
1 izumi Finance(IZI) ke HUF
Ft3.50143809
1 izumi Finance(IZI) ke CZK
0.22087557
1 izumi Finance(IZI) ke KWD
د.ك0.003204738
1 izumi Finance(IZI) ke ILS
0.03424671
1 izumi Finance(IZI) ke BOB
Bs0.0722637
1 izumi Finance(IZI) ke AZN
0.0178041
1 izumi Finance(IZI) ke TJS
SM0.09656106
1 izumi Finance(IZI) ke GEL
0.02838183
1 izumi Finance(IZI) ke AOA
Kz9.5555652
1 izumi Finance(IZI) ke BHD
.د.ب0.003937848
1 izumi Finance(IZI) ke BMD
$0.010473
1 izumi Finance(IZI) ke DKK
kr0.06765558
1 izumi Finance(IZI) ke HNL
L0.27523044
1 izumi Finance(IZI) ke MUR
0.481758
1 izumi Finance(IZI) ke NAD
$0.18191601
1 izumi Finance(IZI) ke NOK
kr0.1068246
1 izumi Finance(IZI) ke NZD
$0.01853721
1 izumi Finance(IZI) ke PAB
B/.0.010473
1 izumi Finance(IZI) ke PGK
K0.04471971
1 izumi Finance(IZI) ke QAR
ر.ق0.03812172
1 izumi Finance(IZI) ke RSD
дин.1.06311423
1 izumi Finance(IZI) ke UZS
soʻm124.67855148
1 izumi Finance(IZI) ke ALL
L0.87837051
1 izumi Finance(IZI) ke ANG
ƒ0.01874667
1 izumi Finance(IZI) ke AWG
ƒ0.0188514
1 izumi Finance(IZI) ke BBD
$0.020946
1 izumi Finance(IZI) ke BAM
KM0.01769937
1 izumi Finance(IZI) ke BIF
Fr30.884877
1 izumi Finance(IZI) ke BND
$0.0136149
1 izumi Finance(IZI) ke BSD
$0.010473
1 izumi Finance(IZI) ke JMD
$1.67934555
1 izumi Finance(IZI) ke KHR
42.06019638
1 izumi Finance(IZI) ke KMF
Fr4.471971
1 izumi Finance(IZI) ke LAK
227.67390849
1 izumi Finance(IZI) ke LKR
රු3.19290351
1 izumi Finance(IZI) ke MDL
L0.17919303
1 izumi Finance(IZI) ke MGA
Ar47.1756285
1 izumi Finance(IZI) ke MOP
P0.083784
1 izumi Finance(IZI) ke MVR
0.1612842
1 izumi Finance(IZI) ke MWK
MK18.1507563
1 izumi Finance(IZI) ke MZN
MT0.66974835
1 izumi Finance(IZI) ke NPR
रु1.4840241
1 izumi Finance(IZI) ke PYG
74.274516
1 izumi Finance(IZI) ke RWF
Fr15.217269
1 izumi Finance(IZI) ke SBD
$0.08608806
1 izumi Finance(IZI) ke SCR
0.15772338
1 izumi Finance(IZI) ke SRD
$0.4032105
1 izumi Finance(IZI) ke SVC
$0.09153402
1 izumi Finance(IZI) ke SZL
L0.18170655
1 izumi Finance(IZI) ke TMT
m0.0366555
1 izumi Finance(IZI) ke TND
د.ت0.030989607
1 izumi Finance(IZI) ke TTD
$0.07090221
1 izumi Finance(IZI) ke UGX
Sh36.613608
1 izumi Finance(IZI) ke XAF
Fr5.948664
1 izumi Finance(IZI) ke XCD
$0.0282771
1 izumi Finance(IZI) ke XOF
Fr5.948664
1 izumi Finance(IZI) ke XPF
Fr1.078719
1 izumi Finance(IZI) ke BWP
P0.14086185
1 izumi Finance(IZI) ke BZD
$0.02105073
1 izumi Finance(IZI) ke CVE
$1.00373232
1 izumi Finance(IZI) ke DJF
Fr1.864194
1 izumi Finance(IZI) ke DOP
$0.6734139
1 izumi Finance(IZI) ke DZD
د.ج1.36651704
1 izumi Finance(IZI) ke FJD
$0.02387844
1 izumi Finance(IZI) ke GNF
Fr91.062735
1 izumi Finance(IZI) ke GTQ
Q0.08022318
1 izumi Finance(IZI) ke GYD
$2.19053268
1 izumi Finance(IZI) ke ISK
kr1.319598

Sumber Daya izumi Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai izumi Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi izumi Finance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang izumi Finance

Berapa nilai izumi Finance (IZI) hari ini?
Harga live IZI dalam USD adalah 0.010473 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga IZI ke USD saat ini?
Harga IZI ke USD saat ini adalah $ 0.010473. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar izumi Finance?
Kapitalisasi pasar IZI adalah $ 8.25M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar IZI?
Suplai beredar IZI adalah 787.40M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) IZI?
IZI mencapai harga ATH sebesar 0.22582181306541096 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) IZI?
IZI mencapai harga ATL 0.003707408845399886 USD.
Berapa volume perdagangan IZI?
Volume perdagangan 24 jam live IZI adalah $ 56.68K USD.
Akankah harga IZI naik lebih tinggi tahun ini?
IZI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IZI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:53:00 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator IZI ke USD

Jumlah

IZI
IZI
USD
USD

1 IZI = 0.010473 USD

Perdagangkan IZI

IZI/USDT
$0.01046
$0.01046
-0.37%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

