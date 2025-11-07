Apa yang dimaksud dengan izumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Prediksi Harga izumi Finance (USD)

Berapa nilai izumi Finance (IZI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda izumi Finance (IZI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk izumi Finance.

Tokenomi izumi Finance (IZI)

Memahami tokenomi izumi Finance (IZI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token IZI sekarang!

Sumber Daya izumi Finance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai izumi Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang izumi Finance Berapa nilai izumi Finance (IZI) hari ini? Harga live IZI dalam USD adalah 0.010473 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga IZI ke USD saat ini? $ 0.010473 . Cobalah Harga IZI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar izumi Finance? Kapitalisasi pasar IZI adalah $ 8.25M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar IZI? Suplai beredar IZI adalah 787.40M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) IZI? IZI mencapai harga ATH sebesar 0.22582181306541096 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) IZI? IZI mencapai harga ATL 0.003707408845399886 USD . Berapa volume perdagangan IZI? Volume perdagangan 24 jam live IZI adalah $ 56.68K USD . Akankah harga IZI naik lebih tinggi tahun ini? IZI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga IZI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

