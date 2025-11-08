Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Lista DAO untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LISTA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Lista DAO % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.27014 $0.27014 $0.27014 +7.50% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Lista DAO untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Lista DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.27014 pada tahun 2025. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Lista DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.283647 pada tahun 2026. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LISTA pada tahun 2027 adalah $ 0.297829 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LISTA pada tahun 2028 adalah $ 0.312720 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LISTA pada tahun 2029 adalah $ 0.328356 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LISTA pada tahun 2030 adalah $ 0.344774 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Lista DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.561601. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Lista DAO berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.914789. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.27014 0.00%

2026 $ 0.283647 5.00%

2027 $ 0.297829 10.25%

2028 $ 0.312720 15.76%

2029 $ 0.328356 21.55%

2030 $ 0.344774 27.63%

2031 $ 0.362013 34.01%

2032 $ 0.380114 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.399119 47.75%

2034 $ 0.419075 55.13%

2035 $ 0.440029 62.89%

2036 $ 0.462031 71.03%

2037 $ 0.485132 79.59%

2038 $ 0.509389 88.56%

2039 $ 0.534858 97.99%

2040 $ 0.561601 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Lista DAO Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.27014 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.270177 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.270399 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.271250 0.41% Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LISTA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.27014 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LISTA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.270177 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LISTA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.270399 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Lista DAO (LISTA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LISTA adalah $0.271250 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Lista DAO Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.27014$ 0.27014 $ 0.27014 Perubahan Harga (24 Jam) +7.50% Kap. Pasar $ 67.55M$ 67.55M $ 67.55M Suplai Peredaran 250.12M 250.12M 250.12M Volume (24 Jam) $ 755.35K$ 755.35K $ 755.35K Volume (24 Jam) -- Harga LISTA terbaru adalah $ 0.27014. Perubahan 24 jamnya sebesar +7.50%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 755.35K. Selanjutnya, suplai beredar LISTA adalah 250.12M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 67.55M. Lihat Harga LISTA Live

Harga Lampau Lista DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lista DAO, harga Lista DAO saat ini adalah 0.27008USD. Suplai Lista DAO(LISTA) yang beredar adalah 0.00 LISTA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $67.55M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.021499 $ 0.27484 $ 0.23764

Harga Lampau Lista DAO Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Lista DAO, harga Lista DAO saat ini adalah 0.27008USD. Suplai Lista DAO(LISTA) yang beredar adalah 0.00 LISTA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $67.55M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.09% $ 0.021499 $ 0.27484 $ 0.23764

7 Hari 0.01% $ 0.003809 $ 0.2842 $ 0.21712

30 Days -0.46% $ -0.236750 $ 0.51742 $ 0.21712 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Lista DAO telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.021499 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.09% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Lista DAO trading pada harga tertinggi $0.2842 dan terendah $0.21712 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.01% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LISTA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Lista DAO telah mengalami perubahan -0.46% , mencerminkan sekitar $-0.236750 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LISTA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Lista DAO lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LISTA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Lista DAO (LISTA )? Modul Prediksi Harga Lista DAO adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LISTA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Lista DAO pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LISTA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Lista DAO. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LISTA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LISTA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Lista DAO.

Mengapa Prediksi Harga LISTA Penting?

Prediksi Harga LISTA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LISTA sekarang? Menurut prediksi Anda, LISTA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LISTA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Lista DAO (LISTA), prakiraan harga LISTA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LISTA pada tahun 2026? Harga 1 Lista DAO (LISTA) hari ini adalah $0.27014 . Menurut modul prediksi di atas, LISTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LISTA pada tahun 2027? Lista DAO (LISTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LISTA pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LISTA pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lista DAO (LISTA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LISTA pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Lista DAO (LISTA) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LISTA pada tahun 2030? Harga 1 Lista DAO (LISTA) hari ini adalah $0.27014 . Menurut modul prediksi di atas, LISTA akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LISTA untuk tahun 2040? Lista DAO (LISTA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LISTA pada tahun 2040. Daftar Sekarang