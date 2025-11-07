BursaDEX+
Harga live Lista DAO hari ini adalah 0.23948 USD. Lacak informasi harga aktual LISTA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LISTA dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Lista DAO

Harga Lista DAO(LISTA)

Grafik Harga Live Lista DAO (LISTA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:39:04 (UTC+8)

Informasi Harga Lista DAO (LISTA) (USD)

Harga aktual Lista DAO (LISTA) adalah $ 0.23948. Selama 24 jam terakhir, LISTA diperdagangkan antara low $ 0.23303 dan high $ 0.24724, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLISTA adalah $ 0.8456270288694265, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.11227200049845892.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LISTA telah berubah sebesar +0.23% selama 1 jam terakhir, +1.05% selama 24 jam, dan -8.83% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Lista DAO (LISTA)

Kapitalisasi Pasar Lista DAO saat ini adalah $ 60.01M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 402.20K. Suplai beredar LISTA adalah 250.59M, dan total suplainya sebesar 795588564.255041. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 191.58M.

Riwayat Harga Lista DAO (LISTA) USD

Pantau perubahan harga Lista DAO untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0024884+1.05%
30 Days$ -0.1643-40.70%
60 Hari$ -0.01389-5.49%
90 Hari$ -0.0522-17.90%
Perubahan Harga Lista DAO Hari Ini

Hari ini, LISTA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0024884 (+1.05%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Lista DAO 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1643 (-40.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Lista DAO 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, LISTA terlihat mengalami perubahan $ -0.01389 (-5.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Lista DAO 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0522 (-17.90%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Lista DAO (LISTA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Lista DAO sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Lista DAO (LISTA)

Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.

Lista DAO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Lista DAO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa LISTA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Lista DAO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Lista DAO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Lista DAO (USD)

Berapa nilai Lista DAO (LISTA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Lista DAO (LISTA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Lista DAO.

Cek prediksi harga Lista DAO sekarang!

Tokenomi Lista DAO (LISTA)

Memahami tokenomi Lista DAO (LISTA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LISTA sekarang!

Cara membeli Lista DAO (LISTA)

Ingin mengetahui cara membeli Lista DAO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Lista DAO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

LISTA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Lista DAO

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Lista DAO, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Lista DAO
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Lista DAO

Berapa nilai Lista DAO (LISTA) hari ini?
Harga live LISTA dalam USD adalah 0.23948 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LISTA ke USD saat ini?
Harga LISTA ke USD saat ini adalah $ 0.23948. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Lista DAO?
Kapitalisasi pasar LISTA adalah $ 60.01M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LISTA?
Suplai beredar LISTA adalah 250.59M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LISTA?
LISTA mencapai harga ATH sebesar 0.8456270288694265 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LISTA?
LISTA mencapai harga ATL 0.11227200049845892 USD.
Berapa volume perdagangan LISTA?
Volume perdagangan 24 jam live LISTA adalah $ 402.20K USD.
Akankah harga LISTA naik lebih tinggi tahun ini?
LISTA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LISTA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Lista DAO (LISTA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

