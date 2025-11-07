BursaDEX+
Harga live FARTCOIN hari ini adalah 0.26269 USD. Lacak informasi harga aktual FARTCOIN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FARTCOIN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FARTCOIN

Info Harga FARTCOIN

Penjelasan FARTCOIN

Situs Web Resmi FARTCOIN

Tokenomi FARTCOIN

Prakiraan Harga FARTCOIN

Riwayat FARTCOIN

Panduan Membeli FARTCOIN

Konverter FARTCOIN ke Mata Uang Fiat

Spot FARTCOIN

Futures USDT-M FARTCOIN

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FARTCOIN

Harga FARTCOIN(FARTCOIN)

Harga Live 1 FARTCOIN ke USD:

$0.26269
+2.78%1D
USD
Grafik Harga Live FARTCOIN (FARTCOIN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:34:36 (UTC+8)

Informasi Harga FARTCOIN (FARTCOIN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.24825
Low 24 Jam
$ 0.27456
High 24 Jam

$ 0.24825
$ 0.27456
$ 2.605717139485896
$ 0.000004723471365755
+1.95%

+2.78%

-21.96%

-21.96%

Harga aktual FARTCOIN (FARTCOIN) adalah $ 0.26269. Selama 24 jam terakhir, FARTCOIN diperdagangkan antara low $ 0.24825 dan high $ 0.27456, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFARTCOIN adalah $ 2.605717139485896, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000004723471365755.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FARTCOIN telah berubah sebesar +1.95% selama 1 jam terakhir, +2.78% selama 24 jam, dan -21.96% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FARTCOIN (FARTCOIN)

No.149

$ 262.69M
$ 552.78K
$ 262.69M
1000.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
99.99%

0.01%

SOL

Kapitalisasi Pasar FARTCOIN saat ini adalah $ 262.69M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 552.78K. Suplai beredar FARTCOIN adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 262.69M.

Riwayat Harga FARTCOIN (FARTCOIN) USD

Pantau perubahan harga FARTCOIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0071053+2.78%
30 Days$ -0.38692-59.57%
60 Hari$ -0.49866-65.50%
90 Hari$ -0.77951-74.80%
Perubahan Harga FARTCOIN Hari Ini

Hari ini, FARTCOIN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0071053 (+2.78%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FARTCOIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.38692 (-59.57%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FARTCOIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FARTCOIN terlihat mengalami perubahan $ -0.49866 (-65.50%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FARTCOIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.77951 (-74.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FARTCOIN (FARTCOIN)?

Lihat halaman Riwayat Harga FARTCOIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FARTCOIN (FARTCOIN)

Fartcoin is a MEME token on the SOL chain.

FARTCOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FARTCOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FARTCOIN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FARTCOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FARTCOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FARTCOIN (USD)

Berapa nilai FARTCOIN (FARTCOIN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FARTCOIN (FARTCOIN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FARTCOIN.

Cek prediksi harga FARTCOIN sekarang!

Tokenomi FARTCOIN (FARTCOIN)

Memahami tokenomi FARTCOIN (FARTCOIN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FARTCOIN sekarang!

Cara membeli FARTCOIN (FARTCOIN)

Ingin mengetahui cara membeli FARTCOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FARTCOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FARTCOIN ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya FARTCOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FARTCOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi FARTCOIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FARTCOIN

Berapa nilai FARTCOIN (FARTCOIN) hari ini?
Harga live FARTCOIN dalam USD adalah 0.26269 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FARTCOIN ke USD saat ini?
Harga FARTCOIN ke USD saat ini adalah $ 0.26269. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FARTCOIN?
Kapitalisasi pasar FARTCOIN adalah $ 262.69M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FARTCOIN?
Suplai beredar FARTCOIN adalah 1000.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FARTCOIN?
FARTCOIN mencapai harga ATH sebesar 2.605717139485896 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FARTCOIN?
FARTCOIN mencapai harga ATL 0.000004723471365755 USD.
Berapa volume perdagangan FARTCOIN?
Volume perdagangan 24 jam live FARTCOIN adalah $ 552.78K USD.
Akankah harga FARTCOIN naik lebih tinggi tahun ini?
FARTCOIN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FARTCOIN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FARTCOIN (FARTCOIN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

