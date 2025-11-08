Prediksi Harga League of Traders (LOT) (USD)

Dapatkan prediksi harga League of Traders untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan LOT dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga League of Traders % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01288 $0.01288 $0.01288 +5.31% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga League of Traders untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, League of Traders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01288 pada tahun 2025. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, League of Traders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.013524 pada tahun 2026. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LOT pada tahun 2027 adalah $ 0.014200 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan LOT pada tahun 2028 adalah $ 0.014910 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LOT pada tahun 2029 adalah $ 0.015655 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target LOT pada tahun 2030 adalah $ 0.016438 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga League of Traders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.026776. Prediksi Harga League of Traders (LOT) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga League of Traders berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.043616. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01288 0.00%

2026 $ 0.013524 5.00%

2027 $ 0.014200 10.25%

2028 $ 0.014910 15.76%

2029 $ 0.015655 21.55%

2030 $ 0.016438 27.63%

2031 $ 0.017260 34.01%

2032 $ 0.018123 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.019029 47.75%

2034 $ 0.019981 55.13%

2035 $ 0.020980 62.89%

2036 $ 0.022029 71.03%

2037 $ 0.023130 79.59%

2038 $ 0.024287 88.56%

2039 $ 0.025501 97.99%

2040 $ 0.026776 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga League of Traders Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.01288 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.012881 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.012892 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.012932 0.41% Prediksi Harga League of Traders (LOT) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk LOT pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.01288 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga League of Traders (LOT) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk LOT, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.012881 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga League of Traders (LOT) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk LOT, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.012892 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga League of Traders (LOT) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk LOT adalah $0.012932 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga League of Traders Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01288$ 0.01288 $ 0.01288 Perubahan Harga (24 Jam) +5.31% Kap. Pasar $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Suplai Peredaran 175.83M 175.83M 175.83M Volume (24 Jam) $ 56.73K$ 56.73K $ 56.73K Volume (24 Jam) -- Harga LOT terbaru adalah $ 0.01288. Perubahan 24 jamnya sebesar +5.31%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.73K. Selanjutnya, suplai beredar LOT adalah 175.83M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.26M. Lihat Harga LOT Live

Harga Lampau League of Traders Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live League of Traders, harga League of Traders saat ini adalah 0.01288USD. Suplai League of Traders(LOT) yang beredar adalah 0.00 LOT , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2.26M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.000410 $ 0.0131 $ 0.0121

7 Hari -0.09% $ -0.001379 $ 0.01464 $ 0.01153

30 Days -0.38% $ -0.007999 $ 0.02164 $ 0.01153 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, League of Traders telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.000410 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, League of Traders trading pada harga tertinggi $0.01464 dan terendah $0.01153 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.09% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut LOT di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, League of Traders telah mengalami perubahan -0.38% , mencerminkan sekitar $-0.007999 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa LOT dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga League of Traders lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga LOT Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga League of Traders (LOT )? Modul Prediksi Harga League of Traders adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga LOT di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap League of Traders pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan LOT, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga League of Traders. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan LOT. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum LOT untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan League of Traders.

Mengapa Prediksi Harga LOT Penting?

Prediksi Harga LOT sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi LOT sekarang? Menurut prediksi Anda, LOT akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga LOT bulan depan? Menurut alat prediksi harga League of Traders (LOT), prakiraan harga LOT akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 LOT pada tahun 2026? Harga 1 League of Traders (LOT) hari ini adalah $0.01288 . Menurut modul prediksi di atas, LOT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga LOT pada tahun 2027? League of Traders (LOT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LOT pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga LOT pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, League of Traders (LOT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga LOT pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, League of Traders (LOT) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 LOT pada tahun 2030? Harga 1 League of Traders (LOT) hari ini adalah $0.01288 . Menurut modul prediksi di atas, LOT akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga LOT untuk tahun 2040? League of Traders (LOT) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 LOT pada tahun 2040.