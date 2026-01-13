Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Magma Finance untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan MAGMA dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Magma Finance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.1427 $0.1427 $0.1427 -0.55% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Magma Finance untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Magma Finance kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.1427 pada tahun 2026. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Magma Finance kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.149835 pada tahun 2027. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MAGMA diproyeksikan mencapai $ 0.157326 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, MAGMA diproyeksikan mencapai $ 0.165193 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target MAGMA pada tahun 2030 adalah $ 0.173452 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Magma Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.282536. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Magma Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.460221. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.1427 0.00%

2027 $ 0.149835 5.00%

2028 $ 0.157326 10.25%

2029 $ 0.165193 15.76%

2030 $ 0.173452 21.55%

2031 $ 0.182125 27.63%

2032 $ 0.191231 34.01%

2033 $ 0.200793 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.210832 47.75%

2035 $ 0.221374 55.13%

2036 $ 0.232443 62.89%

2037 $ 0.244065 71.03%

2038 $ 0.256268 79.59%

2039 $ 0.269082 88.56%

2040 $ 0.282536 97.99%

2050 $ 0.460221 222.51% Prediksi Harga Magma Finance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 13, 2026(Hari ini) $ 0.1427 0.00%

January 14, 2026(Besok) $ 0.142719 0.01%

January 20, 2026(Minggu Ini) $ 0.142836 0.10%

February 12, 2026(30 Days) $ 0.143286 0.41% Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MAGMA pada January 13, 2026(Hari ini) , adalah $0.1427 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) Besok Untuk January 14, 2026(Besok), prediksi harga untuk MAGMA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.142719 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) Minggu Ini Pada January 20, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk MAGMA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.142836 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MAGMA adalah $0.143286 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Magma Finance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.1427$ 0.1427 $ 0.1427 Perubahan Harga (24 Jam) -0.54% Kap. Pasar $ 27.11M$ 27.11M $ 27.11M Suplai Peredaran 190.00M 190.00M 190.00M Volume (24 Jam) $ 113.85K$ 113.85K $ 113.85K Volume (24 Jam) -- Harga MAGMA terbaru adalah $ 0.1427. Perubahan 24 jamnya sebesar -0.55%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 113.85K. Selanjutnya, suplai beredar MAGMA adalah 190.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 27.11M. Lihat Harga MAGMA Live

Cara Membeli Magma Finance (MAGMA) Mencoba untuk membeli MAGMA? Anda sekarang dapat membeli MAGMA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Magma Finance dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MAGMA Sekarang

Harga Lampau Magma Finance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Magma Finance, harga Magma Finance saat ini adalah 0.1427USD. Suplai Magma Finance(MAGMA) yang beredar adalah 0.00 MAGMA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $27.11M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.03% $ 0.004499 $ 0.1482 $ 0.136

7 Hari 0.05% $ 0.007199 $ 0.1718 $ 0.1238

30 Days 2.57% $ 0.102999 $ 0.2 $ 0.04 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Magma Finance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.004499 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.03% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Magma Finance trading pada harga tertinggi $0.1718 dan terendah $0.1238 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.05% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MAGMA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Magma Finance telah mengalami perubahan 2.57% , mencerminkan sekitar $0.102999 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MAGMA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Magma Finance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MAGMA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Magma Finance (MAGMA )? Modul Prediksi Harga Magma Finance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MAGMA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Magma Finance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MAGMA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Magma Finance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MAGMA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MAGMA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Magma Finance.

Mengapa Prediksi Harga MAGMA Penting?

Prediksi Harga MAGMA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MAGMA sekarang? Menurut prediksi Anda, MAGMA akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MAGMA bulan depan? Menurut alat prediksi harga Magma Finance (MAGMA), prakiraan harga MAGMA akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MAGMA pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 Magma Finance (MAGMA) adalah $0.1427 . Berdasarkan model prediksi di atas, MAGMA diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga MAGMA di tahun 2028? Magma Finance (MAGMA) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per MAGMA pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MAGMA di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Magma Finance (MAGMA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga MAGMA di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Magma Finance (MAGMA) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MAGMA untuk tahun 2040? Magma Finance (MAGMA) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAGMA pada tahun 2040.