Harga Magma Finance Hari Ini

Harga live Magma Finance (MAGMA) hari ini adalah $ 0.1461, dengan perubahan 1.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAGMA ke USD saat ini adalah $ 0.1461 per MAGMA.

Magma Finance saat ini berada di peringkat #656 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27.76M, dengan suplai yang beredar 190.00M MAGMA. Selama 24 jam terakhir, MAGMA diperdagangkan antara $ 0.1322 (low) dan $ 0.1468 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.1846753272826593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.10054432247256624.

Dalam kinerja jangka pendek, MAGMA bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan +6.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 108.41K.

Informasi Pasar Magma Finance (MAGMA)

Peringkat No.656 Kapitalisasi Pasar $ 27.76M$ 27.76M $ 27.76M Volume (24 Jam) $ 108.41K$ 108.41K $ 108.41K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 146.10M$ 146.10M $ 146.10M Suplai Peredaran 190.00M 190.00M 190.00M Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 19.00% Blockchain Publik SUI

Kapitalisasi Pasar Magma Finance saat ini adalah $ 27.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 108.41K. Suplai beredar MAGMA adalah 190.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 146.10M.