Harga Magma Finance(MAGMA)
Harga live Magma Finance (MAGMA) hari ini adalah $ 0.1461, dengan perubahan 1.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAGMA ke USD saat ini adalah $ 0.1461 per MAGMA.
Magma Finance saat ini berada di peringkat #656 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27.76M, dengan suplai yang beredar 190.00M MAGMA. Selama 24 jam terakhir, MAGMA diperdagangkan antara $ 0.1322 (low) dan $ 0.1468 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.1846753272826593, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.10054432247256624.
Dalam kinerja jangka pendek, MAGMA bergerak +0.48% dalam satu jam terakhir dan +6.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 108.41K.
SUI
Kapitalisasi Pasar Magma Finance saat ini adalah $ 27.76M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 108.41K. Suplai beredar MAGMA adalah 190.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 146.10M.
Pantau perubahan harga Magma Finance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ +0.002597
|+1.81%
|30 Days
|$ +0.1061
|+265.25%
|60 Hari
|$ +0.1061
|+265.25%
|90 Hari
|$ +0.1061
|+265.25%
Hari ini, MAGMA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.002597 (+1.81%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.
Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.1061 (+265.25%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.
Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAGMA terlihat mengalami perubahan $ +0.1061 (+265.25%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.
Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.1061 (+265.25%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.
Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Magma Finance (MAGMA)?
Lihat halaman Riwayat Harga Magma Finance sekarang.
Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Magma Finance, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Pada tahun 2040, harga Magma Finance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Magma Finance adalah pusat likuiditas Sui, yang mempelopori Adaptive Liquidity Market Maker (ALMM) pertama yang dibangun sepenuhnya di Move. Dirancang untuk membuka potensi penuh likuiditas on-chain, arsitektur ALMM Magma secara dinamis memusatkan likuiditas di berbagai rentang harga yang berbeda. Hal ini memungkinkan penetapan harga yang lebih ketat, likuiditas yang lebih dalam, dan slippage mendekati nol bagi para trader—sekaligus memaksimalkan efisiensi modal bagi penyedia likuiditas.
Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Magma Finance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|01-11 10:54:00
|Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
|01-09 20:49:39
|Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
|01-09 07:21:01
|Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
|01-08 16:18:55
|Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
|01-08 08:48:15
|Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
|01-07 09:17:19
|Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta
Ambil posisi long atau short pada MAGMA dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures MAGMA USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.
Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Magma Finance secara live, dan perdagangkan secara langsung.
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.
