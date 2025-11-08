Prediksi Harga Decentraland (MANA) (USD)

Dapatkan prediksi harga Decentraland untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MANA dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Decentraland % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.2327 $0.2327 $0.2327 +3.74% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Decentraland untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Decentraland berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.2327 pada tahun 2025. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Decentraland berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.244335 pada tahun 2026. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MANA pada tahun 2027 adalah $ 0.256551 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MANA pada tahun 2028 adalah $ 0.269379 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MANA pada tahun 2029 adalah $ 0.282848 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MANA pada tahun 2030 adalah $ 0.296990 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Decentraland berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.483766. Prediksi Harga Decentraland (MANA) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Decentraland berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.788004. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.2327 0.00%

2026 $ 0.244335 5.00%

2027 $ 0.256551 10.25%

2028 $ 0.269379 15.76%

2029 $ 0.282848 21.55%

2030 $ 0.296990 27.63%

2031 $ 0.311840 34.01%

2032 $ 0.327432 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.343803 47.75%

2034 $ 0.360994 55.13%

2035 $ 0.379043 62.89%

2036 $ 0.397995 71.03%

2037 $ 0.417895 79.59%

2038 $ 0.438790 88.56%

2039 $ 0.460730 97.99%

2040 $ 0.483766 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Decentraland Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.2327 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.232731 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.232923 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.233656 0.41% Prediksi Harga Decentraland (MANA) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MANA pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.2327 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Decentraland (MANA) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MANA, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.232731 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Decentraland (MANA) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MANA, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.232923 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Decentraland (MANA) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MANA adalah $0.233656 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Decentraland Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.2327$ 0.2327 $ 0.2327 Perubahan Harga (24 Jam) +3.74% Kap. Pasar $ 460.33M$ 460.33M $ 460.33M Suplai Peredaran 1.97B 1.97B 1.97B Volume (24 Jam) $ 1.59M$ 1.59M $ 1.59M Volume (24 Jam) -- Harga MANA terbaru adalah $ 0.2327. Perubahan 24 jamnya sebesar +3.74%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 1.59M. Selanjutnya, suplai beredar MANA adalah 1.97B dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 460.33M. Lihat Harga MANA Live

Cara Membeli Decentraland (MANA) Mencoba untuk membeli MANA? Anda sekarang dapat membeli MANA melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli Decentraland dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli MANA Sekarang

Harga Lampau Decentraland Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Decentraland, harga Decentraland saat ini adalah 0.2337USD. Suplai Decentraland(MANA) yang beredar adalah 0.00 MANA , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $460.33M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.07% $ 0.014699 $ 0.2457 $ 0.2092

7 Hari 0.02% $ 0.005699 $ 0.2457 $ 0.1861

30 Days -0.25% $ -0.081499 $ 0.3349 $ 0.1215 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Decentraland telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.014699 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Decentraland trading pada harga tertinggi $0.2457 dan terendah $0.1861 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.02% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MANA di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Decentraland telah mengalami perubahan -0.25% , mencerminkan sekitar $-0.081499 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MANA dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Decentraland lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MANA Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Decentraland (MANA )? Modul Prediksi Harga Decentraland adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MANA di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Decentraland pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MANA, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Decentraland. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MANA. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MANA untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Decentraland.

Mengapa Prediksi Harga MANA Penting?

Prediksi Harga MANA sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

