Harga live Decentraland hari ini adalah 0.2132 USD. Lacak informasi harga aktual MANA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MANA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Decentraland(MANA)

Harga Live 1 MANA ke USD:

$0.2132
+2.89%1D
USD
Grafik Harga Live Decentraland (MANA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:02:26 (UTC+8)

Informasi Harga Decentraland (MANA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.2044
Low 24 Jam
$ 0.2143
High 24 Jam

$ 0.2044
$ 0.2143
$ 5.902317189920042
$ 0.007883059792220592
+0.66%

+2.89%

-2.61%

-2.61%

Harga aktual Decentraland (MANA) adalah $ 0.2132. Selama 24 jam terakhir, MANA diperdagangkan antara low $ 0.2044 dan high $ 0.2143, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMANA adalah $ 5.902317189920042, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007883059792220592.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MANA telah berubah sebesar +0.66% selama 1 jam terakhir, +2.89% selama 24 jam, dan -2.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Decentraland (MANA)

No.120

$ 419.95M
$ 662.72K
$ 467.59M
1.97B
2,193,179,327.320146
0.01%

2017-09-18 00:00:00

$ 0.024
ETH

Kapitalisasi Pasar Decentraland saat ini adalah $ 419.95M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 662.72K. Suplai beredar MANA adalah 1.97B, dan total suplainya sebesar 2193179327.320146. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 467.59M.

Riwayat Harga Decentraland (MANA) USD

Pantau perubahan harga Decentraland untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.005988+2.89%
30 Days$ -0.1101-34.06%
60 Hari$ -0.1092-33.88%
90 Hari$ -0.0901-29.71%
Perubahan Harga Decentraland Hari Ini

Hari ini, MANA tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.005988 (+2.89%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Decentraland 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1101 (-34.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Decentraland 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MANA terlihat mengalami perubahan $ -0.1092 (-33.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Decentraland 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0901 (-29.71%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Decentraland (MANA)?

Lihat halaman Riwayat Harga Decentraland sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Decentraland Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MANA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Decentraland di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Decentraland dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Decentraland (USD)

Berapa nilai Decentraland (MANA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Decentraland (MANA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Decentraland.

Cek prediksi harga Decentraland sekarang!

Tokenomi Decentraland (MANA)

Memahami tokenomi Decentraland (MANA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MANA sekarang!

Cara membeli Decentraland (MANA)

Ingin mengetahui cara membeli Decentraland? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Decentraland di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MANA ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Decentraland

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Decentraland, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Decentraland
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Decentraland

Berapa nilai Decentraland (MANA) hari ini?
Harga live MANA dalam USD adalah 0.2132 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MANA ke USD saat ini?
Harga MANA ke USD saat ini adalah $ 0.2132. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Decentraland?
Kapitalisasi pasar MANA adalah $ 419.95M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MANA?
Suplai beredar MANA adalah 1.97B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MANA?
MANA mencapai harga ATH sebesar 5.902317189920042 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MANA?
MANA mencapai harga ATL 0.007883059792220592 USD.
Berapa volume perdagangan MANA?
Volume perdagangan 24 jam live MANA adalah $ 662.72K USD.
Akankah harga MANA naik lebih tinggi tahun ini?
MANA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MANA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

