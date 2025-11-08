Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) (USD)

Dapatkan prediksi harga Maverick Protocol untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MAV dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Maverick Protocol % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.03227 $0.03227 $0.03227 +6.74% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Maverick Protocol untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Maverick Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.03227 pada tahun 2025. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Maverick Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.033883 pada tahun 2026. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAV pada tahun 2027 adalah $ 0.035577 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MAV pada tahun 2028 adalah $ 0.037356 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAV pada tahun 2029 adalah $ 0.039224 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MAV pada tahun 2030 adalah $ 0.041185 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Maverick Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.067087. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Maverick Protocol berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.109277. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.03227 0.00%

2026 $ 0.033883 5.00%

2027 $ 0.035577 10.25%

2028 $ 0.037356 15.76%

2029 $ 0.039224 21.55%

2030 $ 0.041185 27.63%

2031 $ 0.043244 34.01%

2032 $ 0.045407 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.047677 47.75%

2034 $ 0.050061 55.13%

2035 $ 0.052564 62.89%

2036 $ 0.055192 71.03%

2037 $ 0.057952 79.59%

2038 $ 0.060849 88.56%

2039 $ 0.063892 97.99%

2040 $ 0.067087 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Maverick Protocol Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.03227 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.032274 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.032300 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.032402 0.41% Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MAV pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03227 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MAV, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.032274 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MAV, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.032300 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MAV adalah $0.032402 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Maverick Protocol Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03227$ 0.03227 $ 0.03227 Perubahan Harga (24 Jam) +6.74% Kap. Pasar $ 24.33M$ 24.33M $ 24.33M Suplai Peredaran 754.00M 754.00M 754.00M Volume (24 Jam) $ 479.81K$ 479.81K $ 479.81K Volume (24 Jam) -- Harga MAV terbaru adalah $ 0.03227. Perubahan 24 jamnya sebesar +6.74%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 479.81K. Selanjutnya, suplai beredar MAV adalah 754.00M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 24.33M. Lihat Harga MAV Live

Harga Lampau Maverick Protocol Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Maverick Protocol, harga Maverick Protocol saat ini adalah 0.03227USD. Suplai Maverick Protocol(MAV) yang beredar adalah 0.00 MAV , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $24.33M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.06% $ 0.001889 $ 0.03372 $ 0.02867

7 Hari -0.00% $ -0.000149 $ 0.03564 $ 0.02668

30 Days -0.37% $ -0.019270 $ 0.055 $ 0.01096 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Maverick Protocol telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.001889 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.06% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Maverick Protocol trading pada harga tertinggi $0.03564 dan terendah $0.02668 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MAV di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Maverick Protocol telah mengalami perubahan -0.37% , mencerminkan sekitar $-0.019270 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MAV dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Maverick Protocol lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MAV Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Maverick Protocol (MAV )? Modul Prediksi Harga Maverick Protocol adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MAV di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Maverick Protocol pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MAV, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Maverick Protocol. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MAV. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MAV untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Maverick Protocol.

Mengapa Prediksi Harga MAV Penting?

Prediksi Harga MAV sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MAV sekarang? Menurut prediksi Anda, MAV akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MAV bulan depan? Menurut alat prediksi harga Maverick Protocol (MAV), prakiraan harga MAV akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MAV pada tahun 2026? Harga 1 Maverick Protocol (MAV) hari ini adalah $0.03227 . Menurut modul prediksi di atas, MAV akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MAV pada tahun 2027? Maverick Protocol (MAV) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAV pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MAV pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Maverick Protocol (MAV) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MAV pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Maverick Protocol (MAV) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MAV pada tahun 2030? Harga 1 Maverick Protocol (MAV) hari ini adalah $0.03227 . Menurut modul prediksi di atas, MAV akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MAV untuk tahun 2040? Maverick Protocol (MAV) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MAV pada tahun 2040.