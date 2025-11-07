BursaDEX+
Harga live Maverick Protocol hari ini adalah 0.02933 USD. Lacak informasi harga aktual MAV ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAV dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAV

Info Harga MAV

Penjelasan MAV

Whitepaper MAV

Situs Web Resmi MAV

Tokenomi MAV

Prakiraan Harga MAV

Riwayat MAV

Panduan Membeli MAV

Konverter MAV ke Mata Uang Fiat

Spot MAV

Futures USDT-M MAV

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Maverick Protocol

Harga Maverick Protocol(MAV)

Harga Live 1 MAV ke USD:

$0.02933
$0.02933
+2.80%1D
USD
Grafik Harga Live Maverick Protocol (MAV)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:23 (UTC+8)

Informasi Harga Maverick Protocol (MAV) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.02803
$ 0.02803
Low 24 Jam
$ 0.03028
$ 0.03028
High 24 Jam

$ 0.02803
$ 0.02803

$ 0.03028
$ 0.03028

$ 0.8216374158381008
$ 0.8216374158381008

$ 0.011313067913392524
$ 0.011313067913392524

+1.62%

+2.80%

-7.48%

-7.48%

Harga aktual Maverick Protocol (MAV) adalah $ 0.02933. Selama 24 jam terakhir, MAV diperdagangkan antara low $ 0.02803 dan high $ 0.03028, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAV adalah $ 0.8216374158381008, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.011313067913392524.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAV telah berubah sebesar +1.62% selama 1 jam terakhir, +2.80% selama 24 jam, dan -7.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Maverick Protocol (MAV)

No.752

$ 22.11M
$ 22.11M

$ 240.63K
$ 240.63K

$ 58.66M
$ 58.66M

754.00M
754.00M

2,000,000,000
2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000

37.69%

ETH

Kapitalisasi Pasar Maverick Protocol saat ini adalah $ 22.11M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 240.63K. Suplai beredar MAV adalah 754.00M, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.66M.

Riwayat Harga Maverick Protocol (MAV) USD

Pantau perubahan harga Maverick Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0007989+2.80%
30 Days$ -0.0239-44.90%
60 Hari$ -0.05-63.03%
90 Hari$ -0.02137-42.15%
Perubahan Harga Maverick Protocol Hari Ini

Hari ini, MAV tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0007989 (+2.80%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Maverick Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0239 (-44.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Maverick Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MAV terlihat mengalami perubahan $ -0.05 (-63.03%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Maverick Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02137 (-42.15%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Maverick Protocol (MAV)?

Lihat halaman Riwayat Harga Maverick Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Maverick Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Maverick Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MAV ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Maverick Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Maverick Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Maverick Protocol (USD)

Berapa nilai Maverick Protocol (MAV) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Maverick Protocol (MAV) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Maverick Protocol.

Cek prediksi harga Maverick Protocol sekarang!

Tokenomi Maverick Protocol (MAV)

Memahami tokenomi Maverick Protocol (MAV) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAV sekarang!

Cara membeli Maverick Protocol (MAV)

Ingin mengetahui cara membeli Maverick Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Maverick Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MAV ke Mata Uang Lokal

1 Maverick Protocol(MAV) ke VND
771.81895
1 Maverick Protocol(MAV) ke AUD
A$0.0451682
1 Maverick Protocol(MAV) ke GBP
0.0222908
1 Maverick Protocol(MAV) ke EUR
0.0252238
1 Maverick Protocol(MAV) ke USD
$0.02933
1 Maverick Protocol(MAV) ke MYR
RM0.1225994
1 Maverick Protocol(MAV) ke TRY
1.234793
1 Maverick Protocol(MAV) ke JPY
¥4.48749
1 Maverick Protocol(MAV) ke ARS
ARS$42.5686821
1 Maverick Protocol(MAV) ke RUB
2.3827692
1 Maverick Protocol(MAV) ke INR
2.6006911
1 Maverick Protocol(MAV) ke IDR
Rp488.8331378
1 Maverick Protocol(MAV) ke PHP
1.7313499
1 Maverick Protocol(MAV) ke EGP
￡E.1.3870157
1 Maverick Protocol(MAV) ke BRL
R$0.1566222
1 Maverick Protocol(MAV) ke CAD
C$0.0413553
1 Maverick Protocol(MAV) ke BDT
3.5785533
1 Maverick Protocol(MAV) ke NGN
42.2011772
1 Maverick Protocol(MAV) ke COP
$112.3752553
1 Maverick Protocol(MAV) ke ZAR
R.0.5091688
1 Maverick Protocol(MAV) ke UAH
1.2336198
1 Maverick Protocol(MAV) ke TZS
T.Sh.72.06381
1 Maverick Protocol(MAV) ke VES
Bs6.54059
1 Maverick Protocol(MAV) ke CLP
$27.62886
1 Maverick Protocol(MAV) ke PKR
Rs8.2898312
1 Maverick Protocol(MAV) ke KZT
15.4284599
1 Maverick Protocol(MAV) ke THB
฿0.950292
1 Maverick Protocol(MAV) ke TWD
NT$0.9089367
1 Maverick Protocol(MAV) ke AED
د.إ0.1076411
1 Maverick Protocol(MAV) ke CHF
Fr0.023464
1 Maverick Protocol(MAV) ke HKD
HK$0.2278941
1 Maverick Protocol(MAV) ke AMD
֏11.215792
1 Maverick Protocol(MAV) ke MAD
.د.م0.2730623
1 Maverick Protocol(MAV) ke MXN
$0.5446581
1 Maverick Protocol(MAV) ke SAR
ريال0.1099875
1 Maverick Protocol(MAV) ke ETB
Br4.5018617
1 Maverick Protocol(MAV) ke KES
KSh3.7876762
1 Maverick Protocol(MAV) ke JOD
د.أ0.02079497
1 Maverick Protocol(MAV) ke PLN
0.1079344
1 Maverick Protocol(MAV) ke RON
лв0.129052
1 Maverick Protocol(MAV) ke SEK
kr0.2803948
1 Maverick Protocol(MAV) ke BGN
лв0.0495677
1 Maverick Protocol(MAV) ke HUF
Ft9.8058989
1 Maverick Protocol(MAV) ke CZK
0.6185697
1 Maverick Protocol(MAV) ke KWD
د.ك0.00897498
1 Maverick Protocol(MAV) ke ILS
0.0959091
1 Maverick Protocol(MAV) ke BOB
Bs0.202377
1 Maverick Protocol(MAV) ke AZN
0.049861
1 Maverick Protocol(MAV) ke TJS
SM0.2704226
1 Maverick Protocol(MAV) ke GEL
0.0794843
1 Maverick Protocol(MAV) ke AOA
Kz26.760692
1 Maverick Protocol(MAV) ke BHD
.د.ب0.01102808
1 Maverick Protocol(MAV) ke BMD
$0.02933
1 Maverick Protocol(MAV) ke DKK
kr0.1894718
1 Maverick Protocol(MAV) ke HNL
L0.7707924
1 Maverick Protocol(MAV) ke MUR
1.34918
1 Maverick Protocol(MAV) ke NAD
$0.5094621
1 Maverick Protocol(MAV) ke NOK
kr0.299166
1 Maverick Protocol(MAV) ke NZD
$0.0519141
1 Maverick Protocol(MAV) ke PAB
B/.0.02933
1 Maverick Protocol(MAV) ke PGK
K0.1252391
1 Maverick Protocol(MAV) ke QAR
ر.ق0.1067612
1 Maverick Protocol(MAV) ke RSD
дин.2.9772883
1 Maverick Protocol(MAV) ke UZS
soʻm349.1666108
1 Maverick Protocol(MAV) ke ALL
L2.4599071
1 Maverick Protocol(MAV) ke ANG
ƒ0.0525007
1 Maverick Protocol(MAV) ke AWG
ƒ0.052794
1 Maverick Protocol(MAV) ke BBD
$0.05866
1 Maverick Protocol(MAV) ke BAM
KM0.0495677
1 Maverick Protocol(MAV) ke BIF
Fr86.49417
1 Maverick Protocol(MAV) ke BND
$0.038129
1 Maverick Protocol(MAV) ke BSD
$0.02933
1 Maverick Protocol(MAV) ke JMD
$4.7030655
1 Maverick Protocol(MAV) ke KHR
117.7910398
1 Maverick Protocol(MAV) ke KMF
Fr12.52391
1 Maverick Protocol(MAV) ke LAK
637.6086829
1 Maverick Protocol(MAV) ke LKR
රු8.9418371
1 Maverick Protocol(MAV) ke MDL
L0.5018363
1 Maverick Protocol(MAV) ke MGA
Ar132.116985
1 Maverick Protocol(MAV) ke MOP
P0.23464
1 Maverick Protocol(MAV) ke MVR
0.451682
1 Maverick Protocol(MAV) ke MWK
MK50.831823
1 Maverick Protocol(MAV) ke MZN
MT1.8756535
1 Maverick Protocol(MAV) ke NPR
रु4.156061
1 Maverick Protocol(MAV) ke PYG
208.00836
1 Maverick Protocol(MAV) ke RWF
Fr42.61649
1 Maverick Protocol(MAV) ke SBD
$0.2410926
1 Maverick Protocol(MAV) ke SCR
0.4417098
1 Maverick Protocol(MAV) ke SRD
$1.129205
1 Maverick Protocol(MAV) ke SVC
$0.2563442
1 Maverick Protocol(MAV) ke SZL
L0.5088755
1 Maverick Protocol(MAV) ke TMT
m0.102655
1 Maverick Protocol(MAV) ke TND
د.ت0.08678747
1 Maverick Protocol(MAV) ke TTD
$0.1985641
1 Maverick Protocol(MAV) ke UGX
Sh102.53768
1 Maverick Protocol(MAV) ke XAF
Fr16.65944
1 Maverick Protocol(MAV) ke XCD
$0.079191
1 Maverick Protocol(MAV) ke XOF
Fr16.65944
1 Maverick Protocol(MAV) ke XPF
Fr3.02099
1 Maverick Protocol(MAV) ke BWP
P0.3944885
1 Maverick Protocol(MAV) ke BZD
$0.0589533
1 Maverick Protocol(MAV) ke CVE
$2.8109872
1 Maverick Protocol(MAV) ke DJF
Fr5.22074
1 Maverick Protocol(MAV) ke DOP
$1.885919
1 Maverick Protocol(MAV) ke DZD
د.ج3.8269784
1 Maverick Protocol(MAV) ke FJD
$0.0668724
1 Maverick Protocol(MAV) ke GNF
Fr255.02435
1 Maverick Protocol(MAV) ke GTQ
Q0.2246678
1 Maverick Protocol(MAV) ke GYD
$6.1346628
1 Maverick Protocol(MAV) ke ISK
kr3.69558

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Maverick Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Maverick Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Maverick Protocol

Berapa nilai Maverick Protocol (MAV) hari ini?
Harga live MAV dalam USD adalah 0.02933 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAV ke USD saat ini?
Harga MAV ke USD saat ini adalah $ 0.02933. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Maverick Protocol?
Kapitalisasi pasar MAV adalah $ 22.11M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAV?
Suplai beredar MAV adalah 754.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAV?
MAV mencapai harga ATH sebesar 0.8216374158381008 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAV?
MAV mencapai harga ATL 0.011313067913392524 USD.
Berapa volume perdagangan MAV?
Volume perdagangan 24 jam live MAV adalah $ 240.63K USD.
Akankah harga MAV naik lebih tinggi tahun ini?
MAV mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAV untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:03:23 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Maverick Protocol (MAV)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MAV ke USD

Jumlah

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0.02933 USD

Perdagangkan MAV

MAV/USDT
$0.02933
$0.02933
+2.76%

$101,211.64

$3,329.47

$156.77

$1.0004

$1.0961

$101,211.64

$3,329.47

$156.77

$2.2172

$1.0166

$0.00000

$0.00000

$30.60

$0.1125

$0.0003994

$0.013900

$4.474

$0.007446

$0.1125

$0.0000002268

