Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) (USD)

Dapatkan prediksi harga MINX TOKEN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MINX dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga MINX TOKEN % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.01668 $0.01668 $0.01668 +0.60% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga MINX TOKEN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MINX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.01668 pada tahun 2025. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MINX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.017514 pada tahun 2026. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MINX pada tahun 2027 adalah $ 0.018389 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MINX pada tahun 2028 adalah $ 0.019309 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MINX pada tahun 2029 adalah $ 0.020274 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MINX pada tahun 2030 adalah $ 0.021288 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga MINX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.034676. Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga MINX TOKEN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.056484. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.01668 0.00%

Statistik Harga MINX TOKEN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.01668$ 0.01668 $ 0.01668 Perubahan Harga (24 Jam) +0.60% Kap. Pasar $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K Suplai Peredaran 2.37M 2.37M 2.37M Volume (24 Jam) $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K Volume (24 Jam) -- Harga MINX terbaru adalah $ 0.01668. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.60%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 33.01K. Selanjutnya, suplai beredar MINX adalah 2.37M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 39.52K. Lihat Harga MINX Live

Harga Lampau MINX TOKEN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MINX TOKEN, harga MINX TOKEN saat ini adalah 0.01668USD. Suplai MINX TOKEN(MINX) yang beredar adalah 0.00 MINX , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $39.52K . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.00% $ -0.000109 $ 0.01694 $ 0.01646

7 Hari -0.12% $ -0.002479 $ 0.02349 $ 0.01509

30 Days -0.41% $ -0.0116 $ 0.03194 $ 0.01509 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MINX TOKEN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000109 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MINX TOKEN trading pada harga tertinggi $0.02349 dan terendah $0.01509 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.12% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MINX di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MINX TOKEN telah mengalami perubahan -0.41% , mencerminkan sekitar $-0.0116 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MINX dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga MINX TOKEN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MINX Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MINX TOKEN (MINX )? Modul Prediksi Harga MINX TOKEN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MINX di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MINX TOKEN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MINX, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MINX TOKEN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MINX. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MINX untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MINX TOKEN.

Mengapa Prediksi Harga MINX Penting?

Prediksi Harga MINX sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi MINX sekarang? Menurut prediksi Anda, MINX akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga MINX bulan depan? Menurut alat prediksi harga MINX TOKEN (MINX), prakiraan harga MINX akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 MINX pada tahun 2026? Harga 1 MINX TOKEN (MINX) hari ini adalah $0.01668 . Menurut modul prediksi di atas, MINX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga MINX pada tahun 2027? MINX TOKEN (MINX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MINX pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga MINX pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MINX TOKEN (MINX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga MINX pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, MINX TOKEN (MINX) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 MINX pada tahun 2030? Harga 1 MINX TOKEN (MINX) hari ini adalah $0.01668 . Menurut modul prediksi di atas, MINX akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga MINX untuk tahun 2040? MINX TOKEN (MINX) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 MINX pada tahun 2040.