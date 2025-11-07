Apa yang dimaksud dengan MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

Prediksi Harga MINX TOKEN (USD)

Berapa nilai MINX TOKEN (MINX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MINX TOKEN (MINX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MINX TOKEN.

Tokenomi MINX TOKEN (MINX)

Memahami tokenomi MINX TOKEN (MINX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MINX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MINX TOKEN Berapa nilai MINX TOKEN (MINX) hari ini? Harga live MINX dalam USD adalah 0.0169 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MINX ke USD saat ini? $ 0.0169 . Cobalah Harga MINX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar MINX TOKEN? Kapitalisasi pasar MINX adalah $ 40.04K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MINX? Suplai beredar MINX adalah 2.37M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MINX? MINX mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MINX? MINX mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan MINX? Volume perdagangan 24 jam live MINX adalah $ 29.68K USD . Akankah harga MINX naik lebih tinggi tahun ini? MINX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MINX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

