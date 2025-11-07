BursaDEX+
Harga live MINX TOKEN hari ini adalah 0.0169 USD. Lacak informasi harga aktual MINX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MINX dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga MINX TOKEN(MINX)

Harga Live 1 MINX ke USD:

$0.01686
+0.11%1D
USD
Grafik Harga Live MINX TOKEN (MINX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:05:48 (UTC+8)

Informasi Harga MINX TOKEN (MINX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01668
Low 24 Jam
$ 0.01698
High 24 Jam

$ 0.01668
$ 0.01698
--
--
+0.89%

+0.11%

-14.48%

-14.48%

Harga aktual MINX TOKEN (MINX) adalah $ 0.0169. Selama 24 jam terakhir, MINX diperdagangkan antara low $ 0.01668 dan high $ 0.01698, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMINX adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MINX telah berubah sebesar +0.89% selama 1 jam terakhir, +0.11% selama 24 jam, dan -14.48% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MINX TOKEN (MINX)

$ 40.04K
$ 29.68K
$ 591.50K
2.37M
35,000,000
MATIC

Kapitalisasi Pasar MINX TOKEN saat ini adalah $ 40.04K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 29.68K. Suplai beredar MINX adalah 2.37M, dan total suplainya sebesar 35000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 591.50K.

Riwayat Harga MINX TOKEN (MINX) USD

Pantau perubahan harga MINX TOKEN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000185+0.11%
30 Days$ -0.01358-44.56%
60 Hari$ -0.04615-73.20%
90 Hari$ -0.03627-68.22%
Perubahan Harga MINX TOKEN Hari Ini

Hari ini, MINX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000185 (+0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MINX TOKEN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01358 (-44.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MINX TOKEN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MINX terlihat mengalami perubahan $ -0.04615 (-73.20%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MINX TOKEN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03627 (-68.22%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MINX TOKEN (MINX)?

Lihat halaman Riwayat Harga MINX TOKEN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MINX TOKEN (MINX)

Modern Innovation Network ($MINX) is at the forefront of the GameFi revolution with our flagship project, NANITE. This innovative FPS game features a skill-based reward ecosystem, ensuring players are fairly rewarded for their talents. As an anti-inflation initiative, $MINX maintains a stable and sustainable in-game economy. NANITE is fully downloadable and playable, offering gamers an immersive experience where blockchain technology and gaming excellence converge. Join us and experience the future of gaming with $MINX and NANITE.

MINX TOKEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MINX TOKEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MINX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MINX TOKEN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MINX TOKEN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MINX TOKEN (USD)

Berapa nilai MINX TOKEN (MINX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MINX TOKEN (MINX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MINX TOKEN.

Cek prediksi harga MINX TOKEN sekarang!

Tokenomi MINX TOKEN (MINX)

Memahami tokenomi MINX TOKEN (MINX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MINX sekarang!

Cara membeli MINX TOKEN (MINX)

Ingin mengetahui cara membeli MINX TOKEN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MINX TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MINX ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya MINX TOKEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MINX TOKEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi MINX TOKEN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MINX TOKEN

Berapa nilai MINX TOKEN (MINX) hari ini?
Harga live MINX dalam USD adalah 0.0169 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MINX ke USD saat ini?
Harga MINX ke USD saat ini adalah $ 0.0169. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MINX TOKEN?
Kapitalisasi pasar MINX adalah $ 40.04K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MINX?
Suplai beredar MINX adalah 2.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MINX?
MINX mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MINX?
MINX mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan MINX?
Volume perdagangan 24 jam live MINX adalah $ 29.68K USD.
Akankah harga MINX naik lebih tinggi tahun ini?
MINX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MINX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:05:48 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

