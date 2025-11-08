Prediksi Harga MORI COIN (MORI) (USD)

Dapatkan prediksi harga MORI COIN untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan MORI dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga MORI COIN untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.03101 pada tahun 2025. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.032560 pada tahun 2026. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MORI pada tahun 2027 adalah $ 0.034188 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MORI pada tahun 2028 adalah $ 0.035897 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MORI pada tahun 2029 adalah $ 0.037692 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MORI pada tahun 2030 adalah $ 0.039577 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.064467. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga MORI COIN berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.105010.

2026 $ 0.032560 5.00%

2027 $ 0.034188 10.25%

2028 $ 0.035897 15.76%

2029 $ 0.037692 21.55%

2030 $ 0.039577 27.63%

2031 $ 0.041556 34.01%

2032 $ 0.043634 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.045815 47.75%

2034 $ 0.048106 55.13%

2035 $ 0.050512 62.89%

2036 $ 0.053037 71.03%

2037 $ 0.055689 79.59%

2038 $ 0.058473 88.56%

2039 $ 0.061397 97.99%

2040 $ 0.064467 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga MORI COIN Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.03101 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.031014 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.031039 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.031137 0.41% Prediksi Harga MORI COIN (MORI) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MORI pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.03101 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MORI, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.031014 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MORI, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.031039 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga MORI COIN (MORI) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MORI adalah $0.031137 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga MORI COIN Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.03101 Perubahan Harga (24 Jam) -2.54% Kap. Pasar $ 24.79M Suplai Peredaran 800.01M Volume (24 Jam) $ 159.91K Harga MORI terbaru adalah $ 0.03101. Perubahan 24 jamnya sebesar -2.54%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 159.91K. Selanjutnya, suplai beredar MORI adalah 800.01M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 24.79M.

Harga Lampau MORI COIN Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live MORI COIN, harga MORI COIN saat ini adalah 0.03099USD. Suplai MORI COIN(MORI) yang beredar adalah 0.00 MORI , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $24.79M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.04% $ -0.001519 $ 0.03357 $ 0.02836

7 Hari 0.06% $ 0.001830 $ 0.042 $ 0.02491

30 Days -0.16% $ -0.00631 $ 0.04243 $ 0.02447 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, MORI COIN telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.001519 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.04% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, MORI COIN trading pada harga tertinggi $0.042 dan terendah $0.02491 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.06% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MORI di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, MORI COIN telah mengalami perubahan -0.16% , mencerminkan sekitar $-0.00631 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MORI dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga MORI COIN lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MORI Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga MORI COIN (MORI )? Modul Prediksi Harga MORI COIN adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MORI di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap MORI COIN pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MORI, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga MORI COIN. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MORI. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MORI untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan MORI COIN.

Mengapa Prediksi Harga MORI Penting?

Prediksi Harga MORI sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

