BursaDEX+
Harga live MORI COIN hari ini adalah 0.03241 USD. Lacak informasi harga aktual MORI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MORI dengan mudah di MEXC sekarang.

Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:07:56 (UTC+8)

+9.53%

Harga aktual MORI COIN (MORI) adalah $ 0.03241. Selama 24 jam terakhir, MORI diperdagangkan antara low $ 0.03162 dan high $ 0.03852, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMORI adalah $ 0.20062000753120068, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.02241657164171012.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MORI telah berubah sebesar +0.46% selama 1 jam terakhir, +0.87% selama 24 jam, dan +9.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MORI COIN (MORI)

No.678

$ 25.93M
$ 25.93M$ 25.93M

$ 217.80K
$ 217.80K$ 217.80K

$ 32.41M
$ 32.41M$ 32.41M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar MORI COIN saat ini adalah $ 25.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 217.80K. Suplai beredar MORI adalah 800.01M, dan total suplainya sebesar 999998186. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.41M.

Riwayat Harga MORI COIN (MORI) USD

Pantau perubahan harga MORI COIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0002795+0.87%
30 Days$ -0.00447-12.13%
60 Hari$ -0.00782-19.44%
90 Hari$ -0.03259-50.14%
Perubahan Harga MORI COIN Hari Ini

Hari ini, MORI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0002795 (+0.87%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga MORI COIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00447 (-12.13%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga MORI COIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MORI terlihat mengalami perubahan $ -0.00782 (-19.44%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga MORI COIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.03259 (-50.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari MORI COIN (MORI)?

Lihat halaman Riwayat Harga MORI COIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi MORI COIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MORI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang MORI COIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli MORI COIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga MORI COIN (USD)

Berapa nilai MORI COIN (MORI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MORI COIN (MORI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MORI COIN.

Cek prediksi harga MORI COIN sekarang!

Tokenomi MORI COIN (MORI)

Memahami tokenomi MORI COIN (MORI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MORI sekarang!

Cara membeli MORI COIN (MORI)

Ingin mengetahui cara membeli MORI COIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli MORI COIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MORI ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai MORI COIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi MORI COIN
Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang MORI COIN

Berapa nilai MORI COIN (MORI) hari ini?
Harga live MORI dalam USD adalah 0.03241 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MORI ke USD saat ini?
Harga MORI ke USD saat ini adalah $ 0.03241. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MORI COIN?
Kapitalisasi pasar MORI adalah $ 25.93M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MORI?
Suplai beredar MORI adalah 800.01M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MORI?
MORI mencapai harga ATH sebesar 0.20062000753120068 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MORI?
MORI mencapai harga ATL 0.02241657164171012 USD.
Berapa volume perdagangan MORI?
Volume perdagangan 24 jam live MORI adalah $ 217.80K USD.
Akankah harga MORI naik lebih tinggi tahun ini?
MORI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MORI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting MORI COIN (MORI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

