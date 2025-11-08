Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) (USD)

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Meter Governance % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $0.0746 $0.0746 $0.0746 +2.28% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Meter Governance untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Meter Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.0746 pada tahun 2025. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Meter Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.07833 pada tahun 2026. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MTRG pada tahun 2027 adalah $ 0.082246 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan MTRG pada tahun 2028 adalah $ 0.086358 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MTRG pada tahun 2029 adalah $ 0.090676 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MTRG pada tahun 2030 adalah $ 0.095210 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Meter Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.155088. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Meter Governance berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.252622. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.0746 0.00%

2026 $ 0.07833 5.00%

2027 $ 0.082246 10.25%

2028 $ 0.086358 15.76%

2029 $ 0.090676 21.55%

2030 $ 0.095210 27.63%

2031 $ 0.099971 34.01%

2032 $ 0.104969 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.110218 47.75%

2034 $ 0.115729 55.13%

2035 $ 0.121515 62.89%

2036 $ 0.127591 71.03%

2037 $ 0.133970 79.59%

2038 $ 0.140669 88.56%

2039 $ 0.147702 97.99%

2040 $ 0.155088 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Meter Governance Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.0746 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.074610 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.074671 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.074906 0.41% Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk MTRG pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.0746 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk MTRG, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.074610 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk MTRG, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.074671 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Meter Governance (MTRG) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk MTRG adalah $0.074906 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Meter Governance Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0746$ 0.0746 $ 0.0746 Perubahan Harga (24 Jam) +2.28% Kap. Pasar $ 2.41M$ 2.41M $ 2.41M Suplai Peredaran 32.28M 32.28M 32.28M Volume (24 Jam) $ 55.13K$ 55.13K $ 55.13K Volume (24 Jam) -- Harga MTRG terbaru adalah $ 0.0746. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.28%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 55.13K. Selanjutnya, suplai beredar MTRG adalah 32.28M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 2.41M. Lihat Harga MTRG Live

Harga Lampau Meter Governance Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Meter Governance, harga Meter Governance saat ini adalah 0.07457USD. Suplai Meter Governance(MTRG) yang beredar adalah 0.00 MTRG , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $2.41M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.07% $ -0.006260 $ 0.08091 $ 0.0719

7 Hari -0.19% $ -0.01786 $ 0.09274 $ 0.0719

30 Days -0.18% $ -0.017450 $ 0.104 $ 0.0719 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Meter Governance telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.006260 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.07% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Meter Governance trading pada harga tertinggi $0.09274 dan terendah $0.0719 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.19% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut MTRG di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Meter Governance telah mengalami perubahan -0.18% , mencerminkan sekitar $-0.017450 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa MTRG dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Meter Governance lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga MTRG Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Meter Governance (MTRG )? Modul Prediksi Harga Meter Governance adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga MTRG di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Meter Governance pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan MTRG, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Meter Governance. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan MTRG. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum MTRG untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Meter Governance.

Mengapa Prediksi Harga MTRG Penting?

Prediksi Harga MTRG sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

