Apa yang dimaksud dengan Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin's original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Meter Governance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meter Governance Berapa nilai Meter Governance (MTRG) hari ini? Harga live MTRG dalam USD adalah 0.08046 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga MTRG ke USD saat ini? $ 0.08046 . Cobalah Harga MTRG ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Meter Governance? Kapitalisasi pasar MTRG adalah $ 2.60M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar MTRG? Suplai beredar MTRG adalah 32.28M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) MTRG? MTRG mencapai harga ATH sebesar 33.5469599 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) MTRG? MTRG mencapai harga ATL 0.06497699475111687 USD . Berapa volume perdagangan MTRG? Volume perdagangan 24 jam live MTRG adalah $ 57.62K USD . Akankah harga MTRG naik lebih tinggi tahun ini? MTRG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTRG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

