BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Meter Governance hari ini adalah 0.08046 USD. Lacak informasi harga aktual MTRG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MTRG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Meter Governance hari ini adalah 0.08046 USD. Lacak informasi harga aktual MTRG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MTRG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MTRG

Info Harga MTRG

Penjelasan MTRG

Whitepaper MTRG

Situs Web Resmi MTRG

Tokenomi MTRG

Prakiraan Harga MTRG

Riwayat MTRG

Panduan Membeli MTRG

Konverter MTRG ke Mata Uang Fiat

Spot MTRG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Meter Governance

Harga Meter Governance(MTRG)

Harga Live 1 MTRG ke USD:

$0.08045
$0.08045$0.08045
-2.34%1D
USD
Grafik Harga Live Meter Governance (MTRG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:09 (UTC+8)

Informasi Harga Meter Governance (MTRG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0802
$ 0.0802$ 0.0802
Low 24 Jam
$ 0.08512
$ 0.08512$ 0.08512
High 24 Jam

$ 0.0802
$ 0.0802$ 0.0802

$ 0.08512
$ 0.08512$ 0.08512

$ 33.5469599
$ 33.5469599$ 33.5469599

$ 0.06497699475111687
$ 0.06497699475111687$ 0.06497699475111687

+0.01%

-2.34%

+8.86%

+8.86%

Harga aktual Meter Governance (MTRG) adalah $ 0.08046. Selama 24 jam terakhir, MTRG diperdagangkan antara low $ 0.0802 dan high $ 0.08512, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMTRG adalah $ 33.5469599, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.06497699475111687.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MTRG telah berubah sebesar +0.01% selama 1 jam terakhir, -2.34% selama 24 jam, dan +8.86% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Meter Governance (MTRG)

No.1667

$ 2.60M
$ 2.60M$ 2.60M

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

$ 3.93M
$ 3.93M$ 3.93M

32.28M
32.28M 32.28M

48,890,067
48,890,067 48,890,067

2020-07-15 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

MTRG

Kapitalisasi Pasar Meter Governance saat ini adalah $ 2.60M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.62K. Suplai beredar MTRG adalah 32.28M, dan total suplainya sebesar 48890067. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.93M.

Riwayat Harga Meter Governance (MTRG) USD

Pantau perubahan harga Meter Governance untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0019276-2.34%
30 Days$ -0.01221-13.18%
60 Hari$ -0.02365-22.72%
90 Hari$ +0.01+14.19%
Perubahan Harga Meter Governance Hari Ini

Hari ini, MTRG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0019276 (-2.34%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Meter Governance 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.01221 (-13.18%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Meter Governance 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, MTRG terlihat mengalami perubahan $ -0.02365 (-22.72%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Meter Governance 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.01 (+14.19%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Meter Governance (MTRG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Meter Governance sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Meter Governance Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa MTRG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Meter Governance di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Meter Governance dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Meter Governance (USD)

Berapa nilai Meter Governance (MTRG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Meter Governance (MTRG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Meter Governance.

Cek prediksi harga Meter Governance sekarang!

Tokenomi Meter Governance (MTRG)

Memahami tokenomi Meter Governance (MTRG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MTRG sekarang!

Cara membeli Meter Governance (MTRG)

Ingin mengetahui cara membeli Meter Governance? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Meter Governance di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

MTRG ke Mata Uang Lokal

1 Meter Governance(MTRG) ke VND
2,117.3049
1 Meter Governance(MTRG) ke AUD
A$0.1239084
1 Meter Governance(MTRG) ke GBP
0.0611496
1 Meter Governance(MTRG) ke EUR
0.0691956
1 Meter Governance(MTRG) ke USD
$0.08046
1 Meter Governance(MTRG) ke MYR
RM0.3363228
1 Meter Governance(MTRG) ke TRY
3.3946074
1 Meter Governance(MTRG) ke JPY
¥12.31038
1 Meter Governance(MTRG) ke ARS
ARS$116.7772302
1 Meter Governance(MTRG) ke RUB
6.5365704
1 Meter Governance(MTRG) ke INR
7.1343882
1 Meter Governance(MTRG) ke IDR
Rp1,340.9994636
1 Meter Governance(MTRG) ke PHP
4.7455308
1 Meter Governance(MTRG) ke EGP
￡E.3.805758
1 Meter Governance(MTRG) ke BRL
R$0.430461
1 Meter Governance(MTRG) ke CAD
C$0.1134486
1 Meter Governance(MTRG) ke BDT
9.8169246
1 Meter Governance(MTRG) ke NGN
115.7690664
1 Meter Governance(MTRG) ke COP
$308.2752486
1 Meter Governance(MTRG) ke ZAR
R.1.3983948
1 Meter Governance(MTRG) ke UAH
3.3841476
1 Meter Governance(MTRG) ke TZS
T.Sh.197.69022
1 Meter Governance(MTRG) ke VES
Bs18.26442
1 Meter Governance(MTRG) ke CLP
$75.87378
1 Meter Governance(MTRG) ke PKR
Rs22.7412144
1 Meter Governance(MTRG) ke KZT
42.3243738
1 Meter Governance(MTRG) ke THB
฿2.6052948
1 Meter Governance(MTRG) ke TWD
NT$2.4918462
1 Meter Governance(MTRG) ke AED
د.إ0.2952882
1 Meter Governance(MTRG) ke CHF
Fr0.064368
1 Meter Governance(MTRG) ke HKD
HK$0.6251742
1 Meter Governance(MTRG) ke AMD
֏30.767904
1 Meter Governance(MTRG) ke MAD
.د.م0.748278
1 Meter Governance(MTRG) ke MXN
$1.4941422
1 Meter Governance(MTRG) ke SAR
ريال0.301725
1 Meter Governance(MTRG) ke ETB
Br12.3819894
1 Meter Governance(MTRG) ke KES
KSh10.3906044
1 Meter Governance(MTRG) ke JOD
د.أ0.05704614
1 Meter Governance(MTRG) ke PLN
0.2960928
1 Meter Governance(MTRG) ke RON
лв0.354024
1 Meter Governance(MTRG) ke SEK
kr0.7700022
1 Meter Governance(MTRG) ke BGN
лв0.1359774
1 Meter Governance(MTRG) ke HUF
Ft26.9363988
1 Meter Governance(MTRG) ke CZK
1.6969014
1 Meter Governance(MTRG) ke KWD
د.ك0.02462076
1 Meter Governance(MTRG) ke ILS
0.2631042
1 Meter Governance(MTRG) ke BOB
Bs0.555174
1 Meter Governance(MTRG) ke AZN
0.136782
1 Meter Governance(MTRG) ke TJS
SM0.7418412
1 Meter Governance(MTRG) ke GEL
0.2180466
1 Meter Governance(MTRG) ke AOA
Kz73.7488314
1 Meter Governance(MTRG) ke BHD
.د.ب0.03025296
1 Meter Governance(MTRG) ke BMD
$0.08046
1 Meter Governance(MTRG) ke DKK
kr0.5205762
1 Meter Governance(MTRG) ke HNL
L2.1193164
1 Meter Governance(MTRG) ke MUR
3.6987462
1 Meter Governance(MTRG) ke NAD
$1.3975902
1 Meter Governance(MTRG) ke NOK
kr0.820692
1 Meter Governance(MTRG) ke NZD
$0.1424142
1 Meter Governance(MTRG) ke PAB
B/.0.08046
1 Meter Governance(MTRG) ke PGK
K0.337932
1 Meter Governance(MTRG) ke QAR
ر.ق0.2928744
1 Meter Governance(MTRG) ke RSD
дин.8.1715176
1 Meter Governance(MTRG) ke UZS
soʻm969.3973674
1 Meter Governance(MTRG) ke ALL
L6.746571
1 Meter Governance(MTRG) ke ANG
ƒ0.1440234
1 Meter Governance(MTRG) ke AWG
ƒ0.144828
1 Meter Governance(MTRG) ke BBD
$0.16092
1 Meter Governance(MTRG) ke BAM
KM0.1359774
1 Meter Governance(MTRG) ke BIF
Fr237.27654
1 Meter Governance(MTRG) ke BND
$0.104598
1 Meter Governance(MTRG) ke BSD
$0.08046
1 Meter Governance(MTRG) ke JMD
$12.901761
1 Meter Governance(MTRG) ke KHR
323.1321876
1 Meter Governance(MTRG) ke KMF
Fr33.7932
1 Meter Governance(MTRG) ke LAK
1,749.1303998
1 Meter Governance(MTRG) ke LKR
රු24.5298402
1 Meter Governance(MTRG) ke MDL
L1.36782
1 Meter Governance(MTRG) ke MGA
Ar362.43207
1 Meter Governance(MTRG) ke MOP
P0.64368
1 Meter Governance(MTRG) ke MVR
1.239084
1 Meter Governance(MTRG) ke MWK
MK139.6874106
1 Meter Governance(MTRG) ke MZN
MT5.145417
1 Meter Governance(MTRG) ke NPR
रु11.401182
1 Meter Governance(MTRG) ke PYG
570.62232
1 Meter Governance(MTRG) ke RWF
Fr116.74746
1 Meter Governance(MTRG) ke SBD
$0.6621858
1 Meter Governance(MTRG) ke SCR
1.1610378
1 Meter Governance(MTRG) ke SRD
$3.09771
1 Meter Governance(MTRG) ke SVC
$0.7032204
1 Meter Governance(MTRG) ke SZL
L1.3967856
1 Meter Governance(MTRG) ke TMT
m0.28161
1 Meter Governance(MTRG) ke TND
د.ت0.23808114
1 Meter Governance(MTRG) ke TTD
$0.5447142
1 Meter Governance(MTRG) ke UGX
Sh281.28816
1 Meter Governance(MTRG) ke XAF
Fr45.70128
1 Meter Governance(MTRG) ke XCD
$0.217242
1 Meter Governance(MTRG) ke XOF
Fr45.70128
1 Meter Governance(MTRG) ke XPF
Fr8.28738
1 Meter Governance(MTRG) ke BWP
P1.082187
1 Meter Governance(MTRG) ke BZD
$0.1617246
1 Meter Governance(MTRG) ke CVE
$7.7112864
1 Meter Governance(MTRG) ke DJF
Fr14.24142
1 Meter Governance(MTRG) ke DOP
$5.1743826
1 Meter Governance(MTRG) ke DZD
د.ج10.5064668
1 Meter Governance(MTRG) ke FJD
$0.1834488
1 Meter Governance(MTRG) ke GNF
Fr699.5997
1 Meter Governance(MTRG) ke GTQ
Q0.6163236
1 Meter Governance(MTRG) ke GYD
$16.8290136
1 Meter Governance(MTRG) ke ISK
kr10.13796

Sumber Daya Meter Governance

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Meter Governance, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Meter Governance
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Meter Governance

Berapa nilai Meter Governance (MTRG) hari ini?
Harga live MTRG dalam USD adalah 0.08046 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MTRG ke USD saat ini?
Harga MTRG ke USD saat ini adalah $ 0.08046. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Meter Governance?
Kapitalisasi pasar MTRG adalah $ 2.60M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MTRG?
Suplai beredar MTRG adalah 32.28M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MTRG?
MTRG mencapai harga ATH sebesar 33.5469599 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MTRG?
MTRG mencapai harga ATL 0.06497699475111687 USD.
Berapa volume perdagangan MTRG?
Volume perdagangan 24 jam live MTRG adalah $ 57.62K USD.
Akankah harga MTRG naik lebih tinggi tahun ini?
MTRG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTRG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:52:09 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Meter Governance (MTRG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator MTRG ke USD

Jumlah

MTRG
MTRG
USD
USD

1 MTRG = 0.08046 USD

Perdagangkan MTRG

MTRG/USDT
$0.08045
$0.08045$0.08045
-2.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,553.14
$101,553.14$101,553.14

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.79
$3,327.79$3,327.79

+0.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0454
$1.0454$1.0454

+21.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,553.14
$101,553.14$101,553.14

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,327.79
$3,327.79$3,327.79

+0.84%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.81
$156.81$156.81

+0.57%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2209
$2.2209$2.2209

-0.60%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0383
$1.0383$1.0383

+2.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.66
$30.66$30.66

+104.40%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0725
$0.0725$0.0725

+45.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.016021
$0.016021$0.016021

+1,502.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009835
$0.009835$0.009835

+360.87%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.308
$4.308$4.308

+330.80%

Logo Filecoin

Filecoin

FIL

$2.223
$2.223$2.223

+61.20%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002316
$0.0000002316$0.0000002316

+54.40%