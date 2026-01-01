Prediksi Harga Native coin (NATIVE) (USD)

Dapatkan prediksi harga Native coin untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan NATIVE dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Prediksi Harga Native coin untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Native coin kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000146 pada tahun 2026. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Native coin kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 0.000153 pada tahun 2027. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, NATIVE diproyeksikan mencapai $ 0.000161 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, NATIVE diproyeksikan mencapai $ 0.000169 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target NATIVE pada tahun 2030 adalah $ 0.000177 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga Native coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000289. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga Native coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000471. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 0.000146 0.00%

2027 $ 0.000153 5.00%

2028 $ 0.000161 10.25%

2029 $ 0.000169 15.76%

2030 $ 0.000177 21.55%

2031 $ 0.000186 27.63%

2032 $ 0.000196 34.01%

2033 $ 0.000205 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 0.000216 47.75%

2035 $ 0.000226 55.13%

2036 $ 0.000238 62.89%

2037 $ 0.000250 71.03%

2038 $ 0.000262 79.59%

2039 $ 0.000275 88.56%

2040 $ 0.000289 97.99%

2050 $ 0.000471 222.51% Prediksi Harga Native coin Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 0.000146 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 0.000146 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 0.000146 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 0.000146 0.41% Prediksi Harga Native coin (NATIVE) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NATIVE pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $0.000146 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk NATIVE, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000146 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk NATIVE, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000146 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Native coin (NATIVE) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NATIVE adalah $0.000146 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Native coin Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.0001463$ 0.0001463 $ 0.0001463 Perubahan Harga (24 Jam) -1.87% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.46K$ 56.46K $ 56.46K Volume (24 Jam) -- Harga NATIVE terbaru adalah $ 0.0001463. Perubahan 24 jamnya sebesar -1.87%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 56.46K. Selanjutnya, suplai beredar NATIVE adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --.

Harga Lampau Native coin Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Native coin, harga Native coin saat ini adalah 0.000146USD. Suplai Native coin(NATIVE) yang beredar adalah 0.00 NATIVE , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.33% $ -0.000075 $ 0.000235 $ 0.000137

7 Hari -0.85% $ -0.000853 $ 0.005194 $ 0.000137

30 Days -0.85% $ -0.000853 $ 0.005194 $ 0.000137 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Native coin telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000075 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.33% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Native coin trading pada harga tertinggi $0.005194 dan terendah $0.000137 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.85% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NATIVE di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Native coin telah mengalami perubahan -0.85% , mencerminkan sekitar $-0.000853 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NATIVE dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Native coin lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NATIVE Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Native coin (NATIVE )? Modul Prediksi Harga Native coin adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NATIVE di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Native coin pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NATIVE, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Native coin. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NATIVE. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NATIVE untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Native coin.

Mengapa Prediksi Harga NATIVE Penting?

Prediksi Harga NATIVE sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

