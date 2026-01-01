BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live native coin hari ini adalah 0.0001448 USD. Kapitalisasi pasar NATIVE adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual NATIVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live native coin hari ini adalah 0.0001448 USD. Kapitalisasi pasar NATIVE adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual NATIVE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang NATIVE

Info Harga NATIVE

Penjelasan NATIVE

Tokenomi NATIVE

Prakiraan Harga NATIVE

Riwayat NATIVE

Panduan Membeli NATIVE

Konverter NATIVE ke Mata Uang Fiat

Spot NATIVE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo native coin

Harga native coin(NATIVE)

Harga Live 1 NATIVE ke USD:

$0.0001448
$0.0001448$0.0001448
-2.88%1D
USD
Grafik Harga Live native coin (NATIVE)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:43:46 (UTC+8)

Harga native coin Hari Ini

Harga live native coin (NATIVE) hari ini adalah $ 0.0001448, dengan perubahan 2.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NATIVE ke USD saat ini adalah $ 0.0001448 per NATIVE.

native coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NATIVE. Selama 24 jam terakhir, NATIVE diperdagangkan antara $ 0.0001372 (low) dan $ 0.0002351 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NATIVE bergerak -3.47% dalam satu jam terakhir dan -85.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.60K.

Informasi Pasar native coin (NATIVE)

--
----

$ 56.60K
$ 56.60K$ 56.60K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Kapitalisasi Pasar native coin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.60K. Suplai beredar NATIVE adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga native coin USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001372
$ 0.0001372$ 0.0001372
Low 24 Jam
$ 0.0002351
$ 0.0002351$ 0.0002351
High 24 Jam

$ 0.0001372
$ 0.0001372$ 0.0001372

$ 0.0002351
$ 0.0002351$ 0.0002351

--
----

--
----

-3.47%

-2.88%

-85.52%

-85.52%

Riwayat Harga native coin (NATIVE) USD

Pantau perubahan harga native coin untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000004294-2.88%
30 Days$ -0.0008552-85.52%
60 Hari$ -0.0008552-85.52%
90 Hari$ -0.0008552-85.52%
Perubahan Harga native coin Hari Ini

Hari ini, NATIVE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000004294 (-2.88%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga native coin 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0008552 (-85.52%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga native coin 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NATIVE terlihat mengalami perubahan $ -0.0008552 (-85.52%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga native coin 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0008552 (-85.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari native coin (NATIVE)?

Lihat halaman Riwayat Harga native coin sekarang.

Analisis AI untuk native coin

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk native coin, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga native coin?

Beberapa faktor utama memengaruhi harga koin NATIVE:

1. Dinamika permintaan dan penawaran pasar
2. Volume perdagangan dan likuiditas di bursa
3. Kemajuan pengembangan proyek serta milestone dalam peta jalan
4. Pengumuman kemitraan dan pertumbuhan ekosistem
5. Sentimen pasar kripto secara keseluruhan
6. Berita regulasi dan pembaruan kepatuhan
7. Utilitas token serta kasus penggunaan dalam platform
8. Adopsi oleh komunitas dan perbincangan di media sosial
9. Pola analisis teknikal serta gerakan para pemegang besar (whale)
10. Faktor makroekonomi yang memengaruhi pasar kripto

Mengapa orang ingin tahu harga native coin hari ini?

Orang ingin mengetahui harga koin NATIVE hari ini karena beberapa alasan utama: membuat keputusan perdagangan yang terinformasi, melacak nilai portofolio, mengidentifikasi peluang pembelian/penjualan, memantau tren pasar, dan menilai kinerja investasi. Harga real-time membantu para pedagang mengatur waktu masuk dan keluar dengan efektif.

Prediksi Harga untuk native coin

Prediksi Harga native coin (NATIVE) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NATIVE pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga native coin (NATIVE) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga native coin berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga native coin yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga NATIVE pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga native coin.

Cara membeli & berinvestasi native coin di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan native coin? Pembelian NATIVE dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli native coin. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian native coin (NATIVE) Anda.

Langkah 1

Daftarkan Akun dan Selesaikan KYC

Pertama, daftarkan akun dan selesaikan KYC di MEXC. Anda dapat melakukannya di situs web resmi MEXC atau Aplikasi MEXC menggunakan nomor telepon atau alamat email Anda.
Langkah 2

Tambahkan USDT, USDC, atau USDE ke Dompet Anda

USDT, USDC, dan USDE memfasilitasi trading di MEXC. Anda dapat membeli USDT, USDC, dan USDE melalui transfer bank, OTC, atau trading P2P.
Langkah 3

Buka Halaman Trading Spot

Di situs web MEXC, klik Spot di bilah atas dan cari token pilihan Anda.
Langkah 4

Pilih Token Anda

Dengan lebih dari -- token yang tersedia, Anda dapat secara mudah membeli Bitcoin, Ethereum, dan token yang sedang tren.
Langkah 5

Selesaikan Pembelian Anda

Masukkan jumlah token atau setara dalam mata uang lokal Anda. Klik Beli, dan native coin akan langsung dikreditkan ke dompet Anda.
Panduan Cara Membeli native coin (NATIVE)

Hal yang bisa Anda lakukan dengan native coin

Dengan memiliki native coin, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

  • Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Jelajahi Pasar Spot MEXC

    Perdagangkan 2,800+ token dengan biaya yang sangat rendah.

    Perdagangan Futures

    Perdagangan Futures

    Berdagang dengan leverage hingga 500x dan likuiditas yang mendalam.

  • Launchpool MEXC

    Launchpool MEXC

    Stake token dan dapatkan airdrop yang luar biasa.

    Prapasar MEXC

    Prapasar MEXC

    Beli dan jual token baru sebelum masuk listing secara resmi.

Berdagang dengan Biaya Sangat Rendah di MEXC

Dengan membeli native coin (NATIVE) di MEXC, Anda lebih untung dari setiap uang yang dikeluarkan. Sebagai salah satu platform kripto dengan biaya terendah di pasaran, MEXC membantu Anda mengurangi biaya sejak perdagangan pertama Anda.

Biaya perdagangan Spot:
--
Maker
--
Taker
Biaya perdagangan Futures:
--
Maker
--
Taker

Lihat biaya perdagangan kompetitif MEXC

Selain itu, Anda dapat memperdagangkan token spot tertentu tanpa biaya apa pun melalui Festival Bebas Biaya MEXC.

Sumber Daya native coin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai native coin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang native coin

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 04:43:46 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting native coin (NATIVE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

native coin Berita Populer

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

SwissBorg Meta-Exchange Mengintegrasikan Base

January 15, 2026
Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream

Pencatatan Spot LIT Robinhood: Lompatan Strategis untuk Adopsi Kripto Mainstream

January 15, 2026
Stablecoin Menjadi Alat Penyelesaian - Dan Broker Perlu Beradaptasi

Stablecoin Menjadi Alat Penyelesaian - Dan Broker Perlu Beradaptasi

January 15, 2026
Lihat Selengkapnya

Jelajahi native coin Selengkapnya

NATIVE USDT (Perdagangan Futures)

Ambil posisi long atau short pada NATIVE dengan leverage. Jelajahi perdagangan Futures NATIVE USDT di MEXC dan manfaatkan pergerakan pasar.

Perdagangkan Pasar native coin (NATIVE) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume native coin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
NATIVE/USDT
$0.0001448
$0.0001448$0.0001448
-2.42%
0.00% (USDT)

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Monero

Monero

XMR
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.10
$71.10$71.10

+18.50%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.27
$11.27$11.27

+87.83%

Super Micro Computer

Super Micro Computer

SMCION

$32.81
$32.81$32.81

+64.05%

Chipotle

Chipotle

CMGON

$40.15
$40.15$40.15

+33.83%

US Aggregate Bond

US Aggregate Bond

AGGON

$101.82
$101.82$101.82

+13.13%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

IIICC

IIICC

IIICC

$0.0000021645
$0.0000021645$0.0000021645

+576.40%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0000000005920
$0.0000000005920$0.0000000005920

+384.05%

IdleTradeX

IdleTradeX

IDLETRADEX

$0.00000007538
$0.00000007538$0.00000007538

+146.82%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.27
$11.27$11.27

+87.83%

Light it Up

Light it Up

LITT

$0.0000006935
$0.0000006935$0.0000006935

+73.37%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NATIVE ke USD

Jumlah

NATIVE
NATIVE
USD
USD

1 NATIVE = 0.0001448 USD