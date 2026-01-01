Harga native coin Hari Ini

Harga live native coin (NATIVE) hari ini adalah $ 0.0001448, dengan perubahan 2.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NATIVE ke USD saat ini adalah $ 0.0001448 per NATIVE.

native coin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- NATIVE. Selama 24 jam terakhir, NATIVE diperdagangkan antara $ 0.0001372 (low) dan $ 0.0002351 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, NATIVE bergerak -3.47% dalam satu jam terakhir dan -85.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 56.60K.

Informasi Pasar native coin (NATIVE)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 56.60K$ 56.60K $ 56.60K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai ---- -- Blockchain Publik BSC

Kapitalisasi Pasar native coin saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.60K. Suplai beredar NATIVE adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.