Harga WisdomTree Treasury Hari Ini

Harga live WisdomTree Treasury (USFRON) hari ini adalah $ 50.56, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi USFRON ke USD saat ini adalah $ 50.56 per USFRON.

WisdomTree Treasury saat ini berada di peringkat #3697 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25.06, dengan suplai yang beredar 0.50 USFRON. Selama 24 jam terakhir, USFRON diperdagangkan antara $ 50.48 (low) dan $ 50.57 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 50.55210257574491, sementara all-time low aset ini adalah $ 50.45711357301475.

Dalam kinerja jangka pendek, USFRON bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +26.40% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 57.79K.

Informasi Pasar WisdomTree Treasury (USFRON)

Peringkat No.3697 Kapitalisasi Pasar $ 25.06 Volume (24 Jam) $ 57.79K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.06 Suplai Peredaran 0.50 Total Suplai 0.49562766 Blockchain Publik ETH

