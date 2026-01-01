Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) (USD)

Dapatkan prediksi harga WisdomTree Treasury untuk tahun 2027, 2028, 2029, 2030, dan seterusnya. Prediksikan besarnya pertumbuhan USFRON dalam lima tahun ke depan atau lebih dengan prakiraan instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Beli USFRON

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga WisdomTree Treasury % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $50.56 $50.56 $50.56 +0.01% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga WisdomTree Treasury untuk Tahun 2026–2050 (USD) Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk 2026 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, WisdomTree Treasury kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 50.56 pada tahun 2026. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk 2027 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, WisdomTree Treasury kemungkinan akan mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya mungkin mencapai $ 53.0880 pada tahun 2027. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk 2028 (Dalam 2 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, USFRON diproyeksikan mencapai $ 55.7424 pada tahun 2028, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk 2029 (Dalam 3 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga, USFRON diproyeksikan mencapai $ 58.5295 pada tahun 2029, sehingga mewakili tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk 2030 (Dalam 4 Tahun) Berdasarkan model prediksi harga di atas, harga target USFRON pada tahun 2030 adalah $ 61.4559 dengan estimasi tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun) Pada tahun 2040, harga WisdomTree Treasury berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar97.99%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 100.1053. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) untuk Tahun 2050 (Dalam 24 Tahun) Pada tahun 2050, harga WisdomTree Treasury berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar222.51%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 163.0610. Tahun Harga Pertumbuhan 2026 $ 50.56 0.00%

2027 $ 53.0880 5.00%

2028 $ 55.7424 10.25%

2029 $ 58.5295 15.76%

2030 $ 61.4559 21.55%

2031 $ 64.5287 27.63%

2032 $ 67.7552 34.01%

2033 $ 71.1429 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2034 $ 74.7001 47.75%

2035 $ 78.4351 55.13%

2036 $ 82.3569 62.89%

2037 $ 86.4747 71.03%

2038 $ 90.7984 79.59%

2039 $ 95.3384 88.56%

2040 $ 100.1053 97.99%

2050 $ 163.0610 222.51% Prediksi Harga WisdomTree Treasury Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan January 17, 2026(Hari ini) $ 50.56 0.00%

January 18, 2026(Besok) $ 50.5669 0.01%

January 24, 2026(Minggu Ini) $ 50.6084 0.10%

February 16, 2026(30 Days) $ 50.7677 0.41% Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk USFRON pada January 17, 2026(Hari ini) , adalah $50.56 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) Besok Untuk January 18, 2026(Besok), prediksi harga untuk USFRON, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $50.5669 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) Minggu Ini Pada January 24, 2026(Minggu Ini), prediksi harga untuk USFRON, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $50.6084 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk USFRON adalah $50.7677 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga WisdomTree Treasury Saat Ini Harga Saat Ini $ 50.56$ 50.56 $ 50.56 Perubahan Harga (24 Jam) +0.01% Kap. Pasar $ 25.05$ 25.05 $ 25.05 Suplai Peredaran 0.50 0.50 0.50 Volume (24 Jam) $ 57.64K$ 57.64K $ 57.64K Volume (24 Jam) -- Harga USFRON terbaru adalah $ 50.56. Perubahan 24 jamnya sebesar +0.01%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 57.64K. Selanjutnya, suplai beredar USFRON adalah 0.50 dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 25.05. Lihat Harga USFRON Live

Cara Membeli WisdomTree Treasury (USFRON) Mencoba untuk membeli USFRON? Anda sekarang dapat membeli USFRON melalui kartu kredit, transfer bank, P2P, dan banyak lagi metode pembayaran lainnya. Pelajari cara membeli WisdomTree Treasury dan mulai menggunakan MEXC sekarang juga! Pelajari Cara Membeli USFRON Sekarang

Harga Lampau WisdomTree Treasury Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live WisdomTree Treasury, harga WisdomTree Treasury saat ini adalah 50.54USD. Suplai WisdomTree Treasury(USFRON) yang beredar adalah 0.50 USFRON , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $25.05 . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.00% $ 0.039999 $ 50.57 $ 50.48

7 Hari 0.26% $ 10.5600 $ 50.57 $ 40

30 Days 0.26% $ 10.5600 $ 50.57 $ 40 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, WisdomTree Treasury telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.039999 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.00% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, WisdomTree Treasury trading pada harga tertinggi $50.57 dan terendah $40 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar 0.26% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut USFRON di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, WisdomTree Treasury telah mengalami perubahan 0.26% , mencerminkan sekitar $10.5600 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa USFRON dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga WisdomTree Treasury lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga USFRON Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga WisdomTree Treasury (USFRON )? Modul Prediksi Harga WisdomTree Treasury adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga USFRON di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap WisdomTree Treasury pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan USFRON, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga WisdomTree Treasury. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan USFRON. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum USFRON untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan WisdomTree Treasury.

Mengapa Prediksi Harga USFRON Penting?

Prediksi Harga USFRON sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi USFRON sekarang? Menurut prediksi Anda, USFRON akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga USFRON bulan depan? Menurut alat prediksi harga WisdomTree Treasury (USFRON), prakiraan harga USFRON akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 USFRON pada tahun 2027 ? Harga saat ini untuk 1 WisdomTree Treasury (USFRON) adalah $50.56 . Berdasarkan model prediksi di atas, USFRON diperkirakan naik sebesar 0.00% , sehingga mencapai -- pada tahun 2027. Berapa prakiraan harga USFRON di tahun 2028? WisdomTree Treasury (USFRON) diproyeksikan tumbuh sebesar 0.00% setiap tahun, sehingga mencapai harga -- per USFRON pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga USFRON di tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, WisdomTree Treasury (USFRON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa estimasi target harga USFRON di tahun 2030? Berdasarkan input prediksi harga Anda, WisdomTree Treasury (USFRON) diperkirakan tumbuh sebesar 0.00% dengan estimasi target harga -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga USFRON untuk tahun 2040? WisdomTree Treasury (USFRON) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 USFRON pada tahun 2040. Daftar Sekarang