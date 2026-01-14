Ripple Menyebut Domain Terotorisasi XRPL Sebagai 'Pengubah Permainan' Saat Peluncuran Mendekat

Lengan pengembang Ripple, RippleX mengatakan amandemen "Permissioned Domains" XRP Ledger mendekati ambang batas aktivasinya, memposisikan jaringan untuk meluncurkan kontrol akses yang ramah institusi yang dapat mendukung versi berizin dari bursa terdesentralisasi asli XRPL.

Dalam serangkaian postingan di X pada akhir hari Selasa, RippleX menggambarkan Permissioned Domains sebagai lapisan "pengubah permainan" yang memungkinkan "aliran berizin" pada blockchain publik, sebuah pendekatan yang ditujukan secara khusus untuk perusahaan teregulasi yang menginginkan penyelesaian dan perdagangan on-chain tanpa mengadopsi infrastruktur sepenuhnya privat.

'Pengubah Permainan' Berikutnya dari Ripple Untuk XPR Ledger

Melalui X, RippleX mengatakan: "Amandemen untuk Permissioned Domains mendekati ambang batas untuk aktivasi. Ripple mendukung fitur ini, serta Permissioned DEX yang pada akhirnya akan diaktifkan oleh ini."

Dalam proses tata kelola XRPL, amandemen menjadi aktif setelah mempertahankan supermayoritas validator 80% untuk periode yang berkelanjutan. Menurut xrpl.org, PermissionedDEX saat ini terbuka untuk pemungutan suara dan telah mencapai 50,00% sejauh ini, sementara amandemen PermissionedDomains berada di 76,47%.

RippleX menggambarkan fitur ini sebagai "pengubah permainan untuk XRPL karena mereka membawa kontrol tingkat institusi ke jaringan publik, tanpa mengorbankan trade-off dari rantai privat."

Perusahaan tersebut lebih lanjut menulis: "Meskipun amandemen Permissioned Domains adalah fitur yang memungkinkan, ini membuka jalan bagi lembaga keuangan untuk terlibat dalam aliran berizin pada jaringan blockchain yang cepat, skalabel, dan tangguh, yaitu XRPL. Permissioned DEX akan memungkinkan aliran perdagangan berizin, dan protokol pinjaman yang akan datang dapat menerapkan Permissioned Domains untuk aliran peminjaman dan pinjaman yang terkontrol."

Pada dokumentasi XRPL, domain berizin digambarkan sebagai lingkungan terkontrol yang "tidak melakukan apa-apa dengan sendirinya," tetapi dapat digunakan oleh fitur tingkat yang lebih tinggi, seperti fungsi DEX berizin dan protokol pinjaman, untuk membatasi dan mengelola akses untuk penerapan yang didorong oleh kepatuhan. DEX berizin adalah titik akhir praktis: entitas teregulasi yang berpartisipasi dalam buku pesanan asli XRPL sambil menegakkan siapa yang dapat berinteraksi dengan pasar tertentu.

"Secara tradisional, penawaran DEX XRPL mana pun dapat dicocokkan oleh siapa saja. DEX berizin mengubah itu," tulis Ripple, menggambarkan perdagangan berizin sebagai pencocokan berbasis aturan yang terbatas pada peserta yang disetujui.

RippleX juga menunjuk pada item peta jalan yang berdekatan, termasuk protokol pinjaman yang akan datang yang dapat menerapkan kontrol berbasis domain yang sama untuk aliran peminjaman dan pinjaman, menunjukkan bahwa pola desain dimaksudkan untuk diperluas di luar perdagangan ke primitif keuangan on-chain yang lebih luas.

Pengumuman tersebut menarik perhatian langsung dari suara komunitas XRP. Anggota komunitas populer Krippenreiter menyoroti "FX on-chain" sebagai aplikasi utama, sementara CEO Anodos Finance Panos Mekras menanggapi bahwa "satu-satunya hal yang tersisa adalah membawa aset dan likuiditas yang sebenarnya untuk mengalir." Krippenreiter setuju, menyerukan "lebih banyak stablecoin, RWA, dan lebih banyak pembuat pasar."

Pada saat berita ini ditulis, XRP diperdagangkan di $2,15.