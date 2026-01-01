Harga 死了么 Hari Ini

Harga live 死了么 (死了么) hari ini adalah $ 0.00007101, dengan perubahan 28.99% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 死了么 ke USD saat ini adalah $ 0.00007101 per 死了么.

死了么 saat ini berada di peringkat #2752 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 71.01K, dengan suplai yang beredar 1.00B 死了么. Selama 24 jam terakhir, 死了么 diperdagangkan antara $ 0.00006 (low) dan $ 0.000199 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.001745544836922178, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000094172979065218.

Dalam kinerja jangka pendek, 死了么 bergerak -15.02% dalam satu jam terakhir dan -28.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.38K.

Informasi Pasar 死了么 (死了么)

Peringkat No.2752 Kapitalisasi Pasar $ 71.01K$ 71.01K $ 71.01K Volume (24 Jam) $ 54.38K$ 54.38K $ 54.38K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 71.01K$ 71.01K $ 71.01K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Suplai Maks. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total Suplai 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tingkat Peredaran 100.00% Blockchain Publik BSC

