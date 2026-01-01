Harga 0-3 Month Treasury Hari Ini

Harga live 0-3 Month Treasury (SGOVON) hari ini adalah $ 100.55, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SGOVON ke USD saat ini adalah $ 100.55 per SGOVON.

0-3 Month Treasury saat ini berada di peringkat #3646 berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 400.44, dengan suplai yang beredar 3.98 SGOVON. Selama 24 jam terakhir, SGOVON diperdagangkan antara $ 100.51 (low) dan $ 100.56 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 100.52124727208324, sementara all-time low aset ini adalah $ 100.40934700523346.

Dalam kinerja jangka pendek, SGOVON bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +25.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 54.24K.

Informasi Pasar 0-3 Month Treasury (SGOVON)

Peringkat No.3646 Kapitalisasi Pasar $ 400.44$ 400.44 $ 400.44 Volume (24 Jam) $ 54.24K$ 54.24K $ 54.24K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.01K$ 1.01K $ 1.01K Suplai Peredaran 3.98 3.98 3.98 Total Suplai 10.00997438 10.00997438 10.00997438 Blockchain Publik ETH

Kapitalisasi Pasar 0-3 Month Treasury saat ini adalah $ 400.44, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 54.24K. Suplai beredar SGOVON adalah 3.98, dan total suplainya sebesar 10.00997438. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.01K.