Harga live FIO Protocol hari ini adalah 0.0106 USD. Lacak informasi harga aktual FIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIO dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live FIO Protocol hari ini adalah 0.0106 USD. Lacak informasi harga aktual FIO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FIO dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FIO

Info Harga FIO

Penjelasan FIO

Whitepaper FIO

Situs Web Resmi FIO

Tokenomi FIO

Prakiraan Harga FIO

Riwayat FIO

Panduan Membeli FIO

Konverter FIO ke Mata Uang Fiat

Spot FIO

Futures USDT-M FIO

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo FIO Protocol

Harga FIO Protocol(FIO)

Harga Live 1 FIO ke USD:

$0.0106
+1.14%1D
USD
Grafik Harga Live FIO Protocol (FIO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:12 (UTC+8)

Informasi Harga FIO Protocol (FIO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01027
Low 24 Jam
$ 0.01081
High 24 Jam

$ 0.01027
$ 0.01081
$ 0.56914028
$ 0.007041209493572396
+0.95%

+1.14%

-4.94%

-4.94%

Harga aktual FIO Protocol (FIO) adalah $ 0.0106. Selama 24 jam terakhir, FIO diperdagangkan antara low $ 0.01027 dan high $ 0.01081, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFIO adalah $ 0.56914028, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007041209493572396.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FIO telah berubah sebesar +0.95% selama 1 jam terakhir, +1.14% selama 24 jam, dan -4.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FIO Protocol (FIO)

No.1162

$ 8.75M
$ 178.44K
$ 10.60M
825.26M
1,000,000,000
839,242,769.7719939
82.52%

FIONEW

Kapitalisasi Pasar FIO Protocol saat ini adalah $ 8.75M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 178.44K. Suplai beredar FIO adalah 825.26M, dan total suplainya sebesar 839242769.7719939. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.60M.

Riwayat Harga FIO Protocol (FIO) USD

Pantau perubahan harga FIO Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0001195+1.14%
30 Days$ -0.00544-33.92%
60 Hari$ -0.00844-44.33%
90 Hari$ -0.01286-54.82%
Perubahan Harga FIO Protocol Hari Ini

Hari ini, FIO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0001195 (+1.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga FIO Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00544 (-33.92%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga FIO Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, FIO terlihat mengalami perubahan $ -0.00844 (-44.33%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga FIO Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01286 (-54.82%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari FIO Protocol (FIO)?

Lihat halaman Riwayat Harga FIO Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan FIO Protocol (FIO)

FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance.

FIO Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi FIO Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa FIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang FIO Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli FIO Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga FIO Protocol (USD)

Berapa nilai FIO Protocol (FIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FIO Protocol (FIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FIO Protocol.

Cek prediksi harga FIO Protocol sekarang!

Tokenomi FIO Protocol (FIO)

Memahami tokenomi FIO Protocol (FIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FIO sekarang!

Cara membeli FIO Protocol (FIO)

Ingin mengetahui cara membeli FIO Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli FIO Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

FIO ke Mata Uang Lokal

1 FIO Protocol(FIO) ke VND
278.939
1 FIO Protocol(FIO) ke AUD
A$0.016324
1 FIO Protocol(FIO) ke GBP
0.008056
1 FIO Protocol(FIO) ke EUR
0.009116
1 FIO Protocol(FIO) ke USD
$0.0106
1 FIO Protocol(FIO) ke MYR
RM0.044308
1 FIO Protocol(FIO) ke TRY
0.44626
1 FIO Protocol(FIO) ke JPY
¥1.6218
1 FIO Protocol(FIO) ke ARS
ARS$15.384522
1 FIO Protocol(FIO) ke RUB
0.861144
1 FIO Protocol(FIO) ke INR
0.939902
1 FIO Protocol(FIO) ke IDR
Rp176.666596
1 FIO Protocol(FIO) ke PHP
0.625718
1 FIO Protocol(FIO) ke EGP
￡E.0.501274
1 FIO Protocol(FIO) ke BRL
R$0.056604
1 FIO Protocol(FIO) ke CAD
C$0.014946
1 FIO Protocol(FIO) ke BDT
1.293306
1 FIO Protocol(FIO) ke NGN
15.251704
1 FIO Protocol(FIO) ke COP
$40.612946
1 FIO Protocol(FIO) ke ZAR
R.0.184016
1 FIO Protocol(FIO) ke UAH
0.445836
1 FIO Protocol(FIO) ke TZS
T.Sh.26.0442
1 FIO Protocol(FIO) ke VES
Bs2.3638
1 FIO Protocol(FIO) ke CLP
$9.9852
1 FIO Protocol(FIO) ke PKR
Rs2.995984
1 FIO Protocol(FIO) ke KZT
5.575918
1 FIO Protocol(FIO) ke THB
฿0.34344
1 FIO Protocol(FIO) ke TWD
NT$0.328494
1 FIO Protocol(FIO) ke AED
د.إ0.038902
1 FIO Protocol(FIO) ke CHF
Fr0.00848
1 FIO Protocol(FIO) ke HKD
HK$0.082362
1 FIO Protocol(FIO) ke AMD
֏4.05344
1 FIO Protocol(FIO) ke MAD
.د.م0.098686
1 FIO Protocol(FIO) ke MXN
$0.196842
1 FIO Protocol(FIO) ke SAR
ريال0.03975
1 FIO Protocol(FIO) ke ETB
Br1.626994
1 FIO Protocol(FIO) ke KES
KSh1.368884
1 FIO Protocol(FIO) ke JOD
د.أ0.0075154
1 FIO Protocol(FIO) ke PLN
0.038902
1 FIO Protocol(FIO) ke RON
лв0.04664
1 FIO Protocol(FIO) ke SEK
kr0.101336
1 FIO Protocol(FIO) ke BGN
лв0.017914
1 FIO Protocol(FIO) ke HUF
Ft3.543898
1 FIO Protocol(FIO) ke CZK
0.223342
1 FIO Protocol(FIO) ke KWD
د.ك0.0032436
1 FIO Protocol(FIO) ke ILS
0.034662
1 FIO Protocol(FIO) ke BOB
Bs0.07314
1 FIO Protocol(FIO) ke AZN
0.01802
1 FIO Protocol(FIO) ke TJS
SM0.097732
1 FIO Protocol(FIO) ke GEL
0.028726
1 FIO Protocol(FIO) ke AOA
Kz9.67144
1 FIO Protocol(FIO) ke BHD
.د.ب0.0039856
1 FIO Protocol(FIO) ke BMD
$0.0106
1 FIO Protocol(FIO) ke DKK
kr0.068476
1 FIO Protocol(FIO) ke HNL
L0.278568
1 FIO Protocol(FIO) ke MUR
0.4876
1 FIO Protocol(FIO) ke NAD
$0.184122
1 FIO Protocol(FIO) ke NOK
kr0.10812
1 FIO Protocol(FIO) ke NZD
$0.018762
1 FIO Protocol(FIO) ke PAB
B/.0.0106
1 FIO Protocol(FIO) ke PGK
K0.045262
1 FIO Protocol(FIO) ke QAR
ر.ق0.038584
1 FIO Protocol(FIO) ke RSD
дин.1.0759
1 FIO Protocol(FIO) ke UZS
soʻm126.190456
1 FIO Protocol(FIO) ke ALL
L0.889022
1 FIO Protocol(FIO) ke ANG
ƒ0.018974
1 FIO Protocol(FIO) ke AWG
ƒ0.01908
1 FIO Protocol(FIO) ke BBD
$0.0212
1 FIO Protocol(FIO) ke BAM
KM0.017914
1 FIO Protocol(FIO) ke BIF
Fr31.2594
1 FIO Protocol(FIO) ke BND
$0.01378
1 FIO Protocol(FIO) ke BSD
$0.0106
1 FIO Protocol(FIO) ke JMD
$1.69971
1 FIO Protocol(FIO) ke KHR
42.570236
1 FIO Protocol(FIO) ke KMF
Fr4.5262
1 FIO Protocol(FIO) ke LAK
230.434778
1 FIO Protocol(FIO) ke LKR
රු3.231622
1 FIO Protocol(FIO) ke MDL
L0.181366
1 FIO Protocol(FIO) ke MGA
Ar47.7477
1 FIO Protocol(FIO) ke MOP
P0.0848
1 FIO Protocol(FIO) ke MVR
0.16324
1 FIO Protocol(FIO) ke MWK
MK18.37086
1 FIO Protocol(FIO) ke MZN
MT0.67787
1 FIO Protocol(FIO) ke NPR
रु1.50202
1 FIO Protocol(FIO) ke PYG
75.1752
1 FIO Protocol(FIO) ke RWF
Fr15.4018
1 FIO Protocol(FIO) ke SBD
$0.087132
1 FIO Protocol(FIO) ke SCR
0.159636
1 FIO Protocol(FIO) ke SRD
$0.4081
1 FIO Protocol(FIO) ke SVC
$0.092644
1 FIO Protocol(FIO) ke SZL
L0.18391
1 FIO Protocol(FIO) ke TMT
m0.0371
1 FIO Protocol(FIO) ke TND
د.ت0.0313654
1 FIO Protocol(FIO) ke TTD
$0.071762
1 FIO Protocol(FIO) ke UGX
Sh37.0576
1 FIO Protocol(FIO) ke XAF
Fr6.0208
1 FIO Protocol(FIO) ke XCD
$0.02862
1 FIO Protocol(FIO) ke XOF
Fr6.0208
1 FIO Protocol(FIO) ke XPF
Fr1.0918
1 FIO Protocol(FIO) ke BWP
P0.14257
1 FIO Protocol(FIO) ke BZD
$0.021306
1 FIO Protocol(FIO) ke CVE
$1.015904
1 FIO Protocol(FIO) ke DJF
Fr1.8868
1 FIO Protocol(FIO) ke DOP
$0.68158
1 FIO Protocol(FIO) ke DZD
د.ج1.383936
1 FIO Protocol(FIO) ke FJD
$0.024168
1 FIO Protocol(FIO) ke GNF
Fr92.167
1 FIO Protocol(FIO) ke GTQ
Q0.081196
1 FIO Protocol(FIO) ke GYD
$2.217096
1 FIO Protocol(FIO) ke ISK
kr1.3356

Sumber Daya FIO Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai FIO Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi FIO Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FIO Protocol

Berapa nilai FIO Protocol (FIO) hari ini?
Harga live FIO dalam USD adalah 0.0106 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FIO ke USD saat ini?
Harga FIO ke USD saat ini adalah $ 0.0106. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FIO Protocol?
Kapitalisasi pasar FIO adalah $ 8.75M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FIO?
Suplai beredar FIO adalah 825.26M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FIO?
FIO mencapai harga ATH sebesar 0.56914028 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FIO?
FIO mencapai harga ATL 0.007041209493572396 USD.
Berapa volume perdagangan FIO?
Volume perdagangan 24 jam live FIO adalah $ 178.44K USD.
Akankah harga FIO naik lebih tinggi tahun ini?
FIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 05:36:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FIO Protocol (FIO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator FIO ke USD

Jumlah

FIO
FIO
USD
USD

1 FIO = 0.0106 USD

Perdagangkan FIO

FIO/USDT
$0.0106
+1.24%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

