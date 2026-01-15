BursaDEX+
Pada hari Rabu, Zcash Foundation mengumumkan perkembangan signifikan terkait operasi berkelanjutannya: Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyimpulkan

Penyelidikan Zcash Foundation Ditutup: Keputusan SEC Memicu Lonjakan 12% pada Harga ZEC

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/15 02:38
Pada hari Rabu, Zcash Foundation mengumumkan perkembangan signifikan terkait operasional yang sedang berlangsung: Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menyelesaikan investigasinya terhadap badan amal publik tersebut. 

Berita ini memicu pemulihan yang mencolok pada harga token asli Zcash (ZEC), menandakan kepercayaan investor yang kembali meningkat, dengan volume perdagangan melonjak 39% dalam 24 jam terakhir.

Zcash Foundation Dibersihkan oleh SEC

Yayasan Zcash menerima panggilan pengadilan dari lembaga regulasi tersebut pada 31 Agustus 2023, sebagai bagian dari penyelidikan yang lebih luas berjudul "In the Matter of Certain Crypto Asset Offerings (SF-04569)." 

Setelah peninjauan menyeluruh, Zcash Foundation diberitahu bahwa SEC tidak berencana untuk merekomendasikan tindakan penegakan hukum atau perubahan apa pun terkait organisasi tersebut. 

Ini terjadi di tengah perubahan regulasi yang signifikan terhadap aset digital di bawah pemerintahan Trump, termasuk penunjukan Paul Atkins yang pro-crypto sebagai ketua SEC. Tindakan penegakan serupa terhadap perusahaan seperti Uniswap (UNI), Coinbase (COIN) dan Robinhood (HOOD) dibatalkan tahun lalu.  

Harga ZEC Melonjak Mendekati $440

Dalam pernyataan mereka, yayasan menyatakan kepuasan dengan hasilnya, menekankan komitmen mereka terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap standar regulasi. Mereka menegaskan kembali fokus mereka pada pengembangan infrastruktur keuangan yang menjaga privasi pengguna untuk kebaikan yang lebih besar.

Menyusul pengumuman ini, ZEC mengalami peningkatan kuat sebesar 12%, mendorong harganya menjadi sekitar $437,75 pada saat penulisan. Lonjakan ini terjadi setelah cryptocurrency tersebut baru-baru ini turun ke level terendah hampir satu bulan sebesar $363 pada hari Sabtu lalu, menggambarkan pembalikan yang signifikan. 

Namun, bahkan dengan dorongan terbaru ini, token Zcash masih memiliki jalan panjang untuk didaki. Cryptocurrency tersebut masih 86% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa lebih dari $3.191, menurut data CoinGecko.

Zcash

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com 

