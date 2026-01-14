ETHGas Mengumumkan Acara Token Generation Event $GWEI: Memberdayakan Visi Ethereum Real-Time

ETHGas, lapisan infrastruktur yang didedikasikan untuk mengatasi tantangan latensi dan biaya tidak terduga Ethereum, hari ini secara resmi mengumumkan bahwa acara generasi token (TGE) untuk token utilitas asli dan tata kelola $GWEI akan segera berlangsung, dengan waktu target akhir Januari 2026.

Dipimpin oleh tim insinyur keuangan Wall Street dan veteran teknologi Silicon Valley, ETHGas merintis konsep "Realtime Ethereum." Dengan mengubah ruang blok menjadi aset terstruktur yang dapat diperdagangkan, protokol ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan Ethereum hingga 100 kali dan menciptakan lingkungan real-time bebas gas. Dalam lingkungan seperti itu, pengguna dapat bertransaksi secara instan, sementara berbagai protokol mendapatkan mekanisme baru untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Tata Kelola dan Manajemen Terdesentralisasi

Token $GWEI akan berfungsi sebagai alat tata kelola inti untuk ekosistem ETHGas. Mengingat bahwa miliaran dolar mengalir melalui pasar gas Ethereum setiap tahunnya, $GWEI bertujuan untuk mengubah pemegang token dari pengguna jaringan pasif menjadi manajer aktif masa depan protokol.

Fungsi tata kelola utamanya meliputi:

Pengambilan keputusan on-chain : Staking $GWEI akan dikonversi menjadi veGWEI (voting escrow), memberikan pemegang kekuatan untuk menyesuaikan parameter protokol, mengelola dinamika pasokan, dan menyetujui peningkatan kontrak pintar.

: Staking $GWEI akan dikonversi menjadi veGWEI (voting escrow), memberikan pemegang kekuatan untuk menyesuaikan parameter protokol, mengelola dinamika pasokan, dan menyetujui peningkatan kontrak pintar. Demokrasi Likuiditas : Melalui model delegasi, pemegang token dapat mendelegasikan hak suara mereka kepada perwakilan terpercaya, sehingga memperkuat suara mereka sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas aset mereka.

: Melalui model delegasi, pemegang token dapat mendelegasikan hak suara mereka kepada perwakilan terpercaya, sehingga memperkuat suara mereka sambil mempertahankan kepemilikan penuh atas aset mereka. Pembobotan berbasis komitmen : Pengaruh voting akan dikaitkan dengan kesehatan jangka panjang ekosistem, memberikan penghargaan kepada peserta yang menunjukkan komitmen jangka panjang mereka terhadap protokol dengan memperpanjang periode kepemilikan mereka.

: Pengaruh voting akan dikaitkan dengan kesehatan jangka panjang ekosistem, memberikan penghargaan kepada peserta yang menunjukkan komitmen jangka panjang mereka terhadap protokol dengan memperpanjang periode kepemilikan mereka. Manajemen Perbendaharaan : Komunitas veGWEI memiliki keputusan akhir atas perbendaharaan protokol, yang memandu alokasi sumber daya untuk pendanaan pengembang, kemitraan strategis, dan inisiatif pertumbuhan berkelanjutan.

Bab 4 : "The Genesis Harvest" dan "Bukti Penderitaan"

Bersamaan dengan TGE, ETHGas akan meluncurkan acara keempatnya, "The Genesis Harvest." Pencapaian penting ini menandai pertama kalinya $GWEI akan didistribusikan kepada builder yang telah berkontribusi pada masa depan bebas gas melalui mekanisme "Proof of Pain" miliknya.

Genesis Vault akan menggunakan analitik on-chain canggih untuk mengidentifikasi dan memberi penghargaan kepada kontributor asli yang paling terpengaruh oleh latensi jaringan tradisional Ethereum dan volatilitas biaya. Pendekatan tahan sybil ini memastikan bahwa kekuatan tata kelola diserahkan kepada pengguna protokol yang paling setia.

Ajakan Bertindak: Selesaikan sertifikasi kualifikasi sebelum 16 Januari

Untuk berpartisipasi dalam "Genesis Harvest," pengguna harus menyelesaikan tugas komunitas terakhir sebelum snapshot pada pukul 00:00 UTC pada 16 Januari 2026 (pukul 07:00 WIB pada 16 Januari) .

Tim kepemimpinan ETHGas menyatakan, "2026 akan menjadi tahun Ethereum real-time. Dengan mengubah ruang blok menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan dan menyerahkan kunci kepada sekelompok administrator terdesentralisasi, kami membuat Ethereum 100x lebih cepat—memungkinkan pengalaman instan dan bebas gas untuk miliar pengguna berikutnya."

Untuk detail lebih lanjut tentang token $GWEI, silakan kunjungi https://ethgasfoundation.org.

Mengenai ETHGas

ETHGas adalah lapisan infrastruktur real-time Ethereum. Dengan mengubah ruang blok menjadi komoditas yang dapat diperdagangkan, ETHGas menyelesaikan masalah terbesar jaringan—latensi dan biaya tidak terduga—sehingga memungkinkan pengalaman pengguna instan dan bebas gas.