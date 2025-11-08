Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) (USD)

Dapatkan prediksi harga Neo 1x Companion untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NEO1X dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Neo 1x Companion % Hitung Prediksi Harga Neo 1x Companion untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Neo 1x Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000401 pada tahun 2025. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Neo 1x Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000421 pada tahun 2026. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEO1X pada tahun 2027 adalah $ 0.000442 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEO1X pada tahun 2028 adalah $ 0.000464 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEO1X pada tahun 2029 adalah $ 0.000487 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEO1X pada tahun 2030 adalah $ 0.000511 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Neo 1x Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.000833. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Neo 1x Companion berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 0.001357. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 0.000401 0.00%

2026 $ 0.000421 5.00%

2027 $ 0.000442 10.25%

2028 $ 0.000464 15.76%

2029 $ 0.000487 21.55%

2030 $ 0.000511 27.63%

2031 $ 0.000537 34.01%

2032 $ 0.000564 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 0.000592 47.75%

2034 $ 0.000622 55.13%

2035 $ 0.000653 62.89%

2036 $ 0.000685 71.03%

2037 $ 0.000720 79.59%

2038 $ 0.000756 88.56%

2039 $ 0.000793 97.99%

2040 $ 0.000833 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Neo 1x Companion Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 0.000401 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 0.000401 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 0.000401 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 0.000402 0.41% Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NEO1X pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $0.000401 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NEO1X, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000401 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NEO1X, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $0.000401 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NEO1X adalah $0.000402 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Neo 1x Companion Saat Ini Harga Saat Ini $ 0.000401 Perubahan Harga (24 Jam) +14.73% Kap. Pasar ---- -- Suplai Peredaran ---- -- Volume (24 Jam) $ 60.93K Volume (24 Jam) -- Harga NEO1X terbaru adalah $ 0.000401. Perubahan 24 jamnya sebesar +14.73%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 60.93K. Selanjutnya, suplai beredar NEO1X adalah -- dan total kapitalisasi pasarnya sebesar --.

Harga Lampau Neo 1x Companion Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Neo 1x Companion, harga Neo 1x Companion saat ini adalah 0.000401USD. Suplai Neo 1x Companion(NEO1X) yang beredar adalah 0.00 NEO1X , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $-- . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam -0.17% $ -0.000087 $ 0.000489 $ 0.000316

7 Hari -0.84% $ -0.002237 $ 0.003087 $ 0.000316

30 Days -0.73% $ -0.001099 $ 0.005577 $ 0.000316 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Neo 1x Companion telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $-0.000087 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar -0.17% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Neo 1x Companion trading pada harga tertinggi $0.003087 dan terendah $0.000316 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.84% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NEO1X di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Neo 1x Companion telah mengalami perubahan -0.73% , mencerminkan sekitar $-0.001099 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NEO1X dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Neo 1x Companion lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NEO1X Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Neo 1x Companion (NEO1X )? Modul Prediksi Harga Neo 1x Companion adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NEO1X di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Neo 1x Companion pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NEO1X, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Neo 1x Companion. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NEO1X. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NEO1X untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Neo 1x Companion.

Mengapa Prediksi Harga NEO1X Penting?

Prediksi Harga NEO1X sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NEO1X sekarang? Menurut prediksi Anda, NEO1X akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NEO1X bulan depan? Menurut alat prediksi harga Neo 1x Companion (NEO1X), prakiraan harga NEO1X akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NEO1X pada tahun 2026? Harga 1 Neo 1x Companion (NEO1X) hari ini adalah $0.000401 . Menurut modul prediksi di atas, NEO1X akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NEO1X pada tahun 2027? Neo 1x Companion (NEO1X) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEO1X pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NEO1X pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Neo 1x Companion (NEO1X) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NEO1X pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Neo 1x Companion (NEO1X) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NEO1X pada tahun 2030? Harga 1 Neo 1x Companion (NEO1X) hari ini adalah $0.000401 . Menurut modul prediksi di atas, NEO1X akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NEO1X untuk tahun 2040? Neo 1x Companion (NEO1X) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEO1X pada tahun 2040.