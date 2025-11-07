BursaDEX+
Harga live Neo 1x Companion hari ini adalah 0.000423 USD. Lacak informasi harga aktual NEO1X ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEO1X dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Neo 1x Companion(NEO1X)

Harga Live 1 NEO1X ke USD:

$0.000423
-28.23%1D
USD
Grafik Harga Live Neo 1x Companion (NEO1X)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:36 (UTC+8)

Informasi Harga Neo 1x Companion (NEO1X) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003818
Low 24 Jam
$ 0.000873
High 24 Jam

$ 0.0003818
$ 0.000873
--
--
+3.75%

-28.23%

-78.74%

-78.74%

Harga aktual Neo 1x Companion (NEO1X) adalah $ 0.000423. Selama 24 jam terakhir, NEO1X diperdagangkan antara low $ 0.0003818 dan high $ 0.000873, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEO1X adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEO1X telah berubah sebesar +3.75% selama 1 jam terakhir, -28.23% selama 24 jam, dan -78.74% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Neo 1x Companion (NEO1X)

--
$ 60.10K
$ 0.00
--
--
SOL

Kapitalisasi Pasar Neo 1x Companion saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 60.10K. Suplai beredar NEO1X adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga Neo 1x Companion (NEO1X) USD

Pantau perubahan harga Neo 1x Companion untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000166383-28.23%
30 Days$ -0.001077-71.80%
60 Hari$ -0.001077-71.80%
90 Hari$ -0.001077-71.80%
Perubahan Harga Neo 1x Companion Hari Ini

Hari ini, NEO1X tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000166383 (-28.23%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Neo 1x Companion 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.001077 (-71.80%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Neo 1x Companion 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEO1X terlihat mengalami perubahan $ -0.001077 (-71.80%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Neo 1x Companion 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001077 (-71.80%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Neo 1x Companion (NEO1X)?

Lihat halaman Riwayat Harga Neo 1x Companion sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Neo 1x Companion (NEO1X)

Memecoin bertema robot di Solana yang terinspirasi oleh konsep Neo 1x Companion dan tren meme AI/robot yang sedang berkembang.

Neo 1x Companion tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Neo 1x Companion Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEO1X ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Neo 1x Companion di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Neo 1x Companion dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Neo 1x Companion (USD)

Berapa nilai Neo 1x Companion (NEO1X) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Neo 1x Companion (NEO1X) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Neo 1x Companion.

Cek prediksi harga Neo 1x Companion sekarang!

Tokenomi Neo 1x Companion (NEO1X)

Memahami tokenomi Neo 1x Companion (NEO1X) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEO1X sekarang!

Cara membeli Neo 1x Companion (NEO1X)

Ingin mengetahui cara membeli Neo 1x Companion? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Neo 1x Companion di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEO1X ke Mata Uang Lokal

1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke VND
11.131245
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke AUD
A$0.00065142
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke GBP
0.00032148
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke EUR
0.00036378
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke USD
$0.000423
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MYR
RM0.00176814
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TRY
0.01784637
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke JPY
¥0.064296
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ARS
ARS$0.61392951
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke RUB
0.03436452
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke INR
0.03750741
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke IDR
Rp7.04999718
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke PHP
0.02496546
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke EGP
￡E.0.0200079
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BRL
R$0.00226305
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke CAD
C$0.00059643
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BDT
0.05161023
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke NGN
0.60862932
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke COP
$1.62068643
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ZAR
R.0.00734751
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke UAH
0.01779138
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TZS
T.Sh.1.039311
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke VES
Bs0.096021
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke CLP
$0.398889
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke PKR
Rs0.11955672
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke KZT
0.22251069
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke THB
฿0.0137052
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TWD
NT$0.01310877
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke AED
د.إ0.00155241
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke CHF
Fr0.0003384
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke HKD
HK$0.00328671
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke AMD
֏0.1617552
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MAD
.د.م0.0039339
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MXN
$0.00785511
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SAR
ريال0.00158625
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ETB
Br0.06509547
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke KES
KSh0.05463468
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke JOD
د.أ0.000299907
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke PLN
0.00155241
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke RON
лв0.0018612
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SEK
kr0.00404811
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BGN
лв0.00071487
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke HUF
Ft0.14142159
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke CZK
0.00890838
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke KWD
د.ك0.000129438
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ILS
0.00138321
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BOB
Bs0.0029187
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke AZN
0.0007191
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TJS
SM0.00390006
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke GEL
0.00114633
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke AOA
Kz0.38771757
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BHD
.د.ب0.000159048
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BMD
$0.000423
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke DKK
kr0.00273258
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke HNL
L0.01114182
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MUR
0.019458
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke NAD
$0.00734751
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke NOK
kr0.00431037
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke NZD
$0.00074871
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke PAB
B/.0.000423
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke PGK
K0.0017766
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke QAR
ر.ق0.00153972
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke RSD
дин.0.04292181
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke UZS
soʻm5.09638437
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ALL
L0.03546855
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ANG
ƒ0.00075717
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke AWG
ƒ0.0007614
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BBD
$0.000846
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BAM
KM0.00071487
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BIF
Fr1.247427
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BND
$0.0005499
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BSD
$0.000423
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke JMD
$0.06782805
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke KHR
1.69879338
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke KMF
Fr0.17766
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke LAK
9.19565199
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke LKR
රු0.12896001
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MDL
L0.007191
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MGA
Ar1.9054035
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MOP
P0.003384
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MVR
0.0065142
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MWK
MK0.73437453
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke MZN
MT0.02705085
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke NPR
रु0.0599391
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke PYG
2.999916
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke RWF
Fr0.613773
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SBD
$0.00348129
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SCR
0.00636615
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SRD
$0.0162855
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SVC
$0.00369702
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke SZL
L0.00734328
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TMT
m0.0014805
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TND
د.ت0.001251657
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke TTD
$0.00286371
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke UGX
Sh1.478808
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke XAF
Fr0.239841
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke XCD
$0.0011421
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke XOF
Fr0.239841
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke XPF
Fr0.043569
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BWP
P0.00568935
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke BZD
$0.00085023
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke CVE
$0.04054032
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke DJF
Fr0.074871
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke DOP
$0.02720313
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke DZD
د.ج0.05522688
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke FJD
$0.00096444
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke GNF
Fr3.677985
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke GTQ
Q0.00324018
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke GYD
$0.08847468
1 Neo 1x Companion(NEO1X) ke ISK
kr0.053298

Sumber Daya Neo 1x Companion

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Neo 1x Companion, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Neo 1x Companion

Berapa nilai Neo 1x Companion (NEO1X) hari ini?
Harga live NEO1X dalam USD adalah 0.000423 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEO1X ke USD saat ini?
Harga NEO1X ke USD saat ini adalah $ 0.000423. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Neo 1x Companion?
Kapitalisasi pasar NEO1X adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEO1X?
Suplai beredar NEO1X adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEO1X?
NEO1X mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEO1X?
NEO1X mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan NEO1X?
Volume perdagangan 24 jam live NEO1X adalah $ 60.10K USD.
Akankah harga NEO1X naik lebih tinggi tahun ini?
NEO1X mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEO1X untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 07:45:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Neo 1x Companion (NEO1X)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

