Perpetuals com, yang dibuat oleh mantan anggota FTX EU, mulai diperdagangkan di Nasdaq dengan solusi trading berbasis AI.

Platform Trading Bertenaga AI Perpetuals Com Diluncurkan di Nasdaq

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/21 07:12
Perpetuals com, dibuat oleh mantan anggota FTX EU, memulai perdagangan di Nasdaq dengan solusi perdagangan berbasis AI.

Baca selengkapnya...

