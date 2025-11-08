Prediksi Harga Nexo (NEXO) (USD)

Dapatkan prediksi harga Nexo untuk tahun 2026, 2027, 2028, 2030, dan seterusnya. Prediksi seberapa besar pertumbuhan NEXO dalam 5 tahun ke depan atau lebih dari itu. Perkirakan skenario harga mendatang secara instan berdasarkan tren dan sentimen pasar.

Masukkan angka antara -100 dan 1,000 untuk memprediksi harga Nexo % Hitung *Penafian: Semua prediksi harga didasarkan pada input pengguna. $1.0963 $1.0963 $1.0963 +2.73% USD Aktual Prediksi Prediksi Harga Nexo untuk tahun 2025-2050 (USD) Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2025 (Tahun Ini) Berdasarkan prediksi Anda, Nexo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.0963 pada tahun 2025. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2026 (Tahun Depan) Berdasarkan prediksi Anda, Nexo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar 5.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 1.1511 pada tahun 2026. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2027 (dalam 2 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEXO pada tahun 2027 adalah $ 1.2086 dengan tingkat pertumbuhan 10.25%. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2028 (dalam 3 tahun) Menurut modul prediksi harga, prakiraan harga masa depan NEXO pada tahun 2028 adalah $ 1.2691 dengan tingkat pertumbuhan 15.76%. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2029 (dalam 4 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEXO pada tahun 2029 adalah $ 1.3325 dengan tingkat pertumbuhan 21.55%. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun) Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target NEXO pada tahun 2030 adalah $ 1.3991 dengan tingkat pertumbuhan 27.63%. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun) Pada tahun 2040, harga Nexo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar107.89%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 2.2791. Prediksi Harga Nexo (NEXO) untuk Tahun 2050 (dalam 25 tahun) Pada tahun 2050, harga Nexo berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar238.64%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ 3.7124. Tahun Harga Pertumbuhan 2025 $ 1.0963 0.00%

2026 $ 1.1511 5.00%

2027 $ 1.2086 10.25%

2028 $ 1.2691 15.76%

2029 $ 1.3325 21.55%

2030 $ 1.3991 27.63%

2031 $ 1.4691 34.01%

2032 $ 1.5426 40.71% Tahun Harga Pertumbuhan 2033 $ 1.6197 47.75%

2034 $ 1.7007 55.13%

2035 $ 1.7857 62.89%

2036 $ 1.8750 71.03%

2037 $ 1.9687 79.59%

2038 $ 2.0672 88.56%

2039 $ 2.1705 97.99%

2040 $ 2.2791 107.89% Tampilkan Lebih Banyak Prediksi Harga Nexo Jangka Pendek untuk Hari Ini, Besok, Minggu Ini, dan 30 Hari ke Depan Tanggal Prediksi Harga Pertumbuhan November 8, 2025(Hari ini) $ 1.0963 0.00%

November 9, 2025(Besok) $ 1.0964 0.01%

November 15, 2025(Minggu Ini) $ 1.0973 0.10%

December 8, 2025(30 Days) $ 1.1008 0.41% Prediksi Harga Nexo (NEXO) Hari Ini Harga yang diprediksi untuk NEXO pada November 8, 2025(Hari ini) , adalah $1.0963 . Proyeksi ini mencerminkan hasil perhitungan persentase pertumbuhan yang diberikan, memberikan pengguna gambaran sekilas tentang potensi pergerakan harga hari ini. Prediksi Harga Nexo (NEXO) Besok Untuk November 9, 2025(Besok), prediksi harga untuk NEXO, menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0964 . Hasil ini menawarkan estimasi prospek nilai token berdasarkan parameter yang dipilih. Prediksi Harga Nexo (NEXO) Minggu Ini Pada November 15, 2025(Minggu Ini), prediksi harga untuk NEXO, menggunakan tingkat pertumbuhan tahunan 5% adalah $1.0973 . Prakiraan mingguan ini dihitung berdasarkan persentase pertumbuhan yang sama untuk memberikan gambaran tentang tren harga potensial selama beberapa hari mendatang. Prediksi Harga Nexo (NEXO) 30 Hari Melihat 30 hari ke depan, harga yang diproyeksikan untuk NEXO adalah $1.1008 . Prediksi ini diperoleh dengan menggunakan input pertumbuhan tahunan 5% untuk memperkirakan posisi nilai token setelah satu bulan.

Statistik Harga Nexo Saat Ini Harga Saat Ini $ 1.0963$ 1.0963 $ 1.0963 Perubahan Harga (24 Jam) +2.73% Kap. Pasar $ 708.37M$ 708.37M $ 708.37M Suplai Peredaran 646.15M 646.15M 646.15M Volume (24 Jam) $ 788.05K$ 788.05K $ 788.05K Volume (24 Jam) -- Harga NEXO terbaru adalah $ 1.0963. Perubahan 24 jamnya sebesar +2.73%, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar $ 788.05K. Selanjutnya, suplai beredar NEXO adalah 646.15M dan total kapitalisasi pasarnya sebesar $ 708.37M. Lihat Harga NEXO Live

Harga Lampau Nexo Menurut data terbaru yang dikumpulkan di halaman harga live Nexo, harga Nexo saat ini adalah 1.0963USD. Suplai Nexo(NEXO) yang beredar adalah 0.00 NEXO , dan kapitalisasi pasarnya sebesar $708.37M . Periode Perubahan(%) Perubahan(USD) Tinggi Rendah 24 jam 0.01% $ 0.010199 $ 1.1377 $ 1.03

7 Hari -0.00% $ -0.004599 $ 1.155 $ 0.9664

30 Days -0.13% $ -0.1753 $ 1.2811 $ 0.9664 Performa 24 Jam Dalam 24 jam terakhir, Nexo telah menunjukkan pergerakan harga sebesar $0.010199 , yang mencerminkan perubahan nilai sebesar 0.01% . Performa 7 Hari Selama 7 hari terakhir, Nexo trading pada harga tertinggi $1.155 dan terendah $0.9664 . Itu telah menyaksikan perubahan harga sebesar -0.00% . Tren terkini ini menunjukkan potensi pergerakan lebih lanjut NEXO di pasar. Performa 30 Hari Dalam satu bulan terakhir, Nexo telah mengalami perubahan -0.13% , mencerminkan sekitar $-0.1753 pada nilainya. Hal ini menunjukkan bahwa NEXO dapat mengalami perubahan harga lebih lanjut dalam waktu dekat. Cek riwayat harga Nexo lengkap untuk melihat tren mendetail di MEXC Lihat Riwayat Harga NEXO Lengkap

Bagaimana Cara Kerja Modul Prediksi Harga Nexo (NEXO )? Modul Prediksi Harga Nexo adalah alat ramah pengguna yang dirancang untuk membantu Anda memperkirakan potensi harga NEXO di masa mendatang berdasarkan asumsi pertumbuhan Anda sendiri. Tidak masalah jika Anda adalah trader berpengalaman atau investor yang penasaran, modul ini menawarkan cara yang sederhana dan interaktif untuk memperkirakan nilai token di masa mendatang. 1. Masukkan Prediksi Pertumbuhan Anda Mulailah dengan memasukkan persentase pertumbuhan yang Anda inginkan, yang bisa positif atau negatif, tergantung pada prospek pasar Anda. Hal ini dapat mencerminkan ekspektasi Anda terhadap Nexo pada tahun depan, lima tahun ke depan, atau bahkan beberapa dekade ke depan. 2. Hitung Harga Masa Depan Setelah Anda memasukkan tingkat pertumbuhan, klik tombol ‘Hitung’. Modul ini akan langsung menghitung proyeksi harga masa depan NEXO, memberikan Anda visualisasi yang jelas tentang bagaimana prediksi Anda memengaruhi nilai token dari waktu ke waktu. 3. Jelajahi Skenario yang Berbeda Anda dapat bereksperimen dengan berbagai tingkat pertumbuhan untuk melihat bagaimana kondisi pasar yang berbeda dapat memengaruhi harga Nexo. Fleksibilitas ini memungkinkan Anda menganalisis prakiraan optimis dan konservatif, membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi. 4. Sentimen Pengguna dan Wawasan Komunitas Modul ini juga mengintegrasikan data sentimen pengguna, yang memungkinkan Anda membandingkan prediksi Anda dengan prediksi pengguna lain. Masukan kolektif ini menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana komunitas memandang masa depan NEXO. Indikator Teknis untuk Prediksi Harga Untuk meningkatkan akurasi prakiraan, modul ini memanfaatkan berbagai indikator teknis dan data pasar. Ini termasuk: Exponential Moving Average (EMA): Membantu melacak tren harga token dengan menghaluskan fluktuasi dan memberikan wawasan tentang potensi pembalikan tren. Bollinger Bands: Mengukur volatilitas pasar dan mengidentifikasi potensi kondisi overbought atau oversold. Relative Strength Index (RSI): Menilai momentum NEXO untuk menentukan apakah berada dalam fase bullish atau bearish. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Mengevaluasi kekuatan dan arah pergerakan harga untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang potensial. Dengan menggabungkan indikator-indikator ini dengan data pasar aktual, modul tersebut menyediakan prediksi harga yang dinamis, membantu Anda memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang potensi masa depan Nexo.

Mengapa Prediksi Harga NEXO Penting?

Prediksi Harga NEXO sangat penting karena beberapa alasan, dan investor terlibat di dalamnya untuk berbagai tujuan:

Pengembangan Strategi Investasi: Prediksi membantu investor merumuskan strategi. Dengan memperkirakan harga pada masa mendatang, mereka dapat memutuskan kapan akan membeli, menjual, atau tetap menyimpan suatu mata uang kripto.

Penilaian Risiko: Dengan memahami potensi pergerakan harga, investor dapat mengukur risiko aset kripto tertentu. Hal ini penting dalam mengelola dan mengurangi potensi kerugian.

Analisis Pasar: Prediksi sering kali menggunakan analisis tren pasar, berita, dan data lampau. Analisis komprehensif ini membantu investor dalam memahami dinamika pasar dan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan harga.

Diversifikasi Portofolio: Dengan memprediksi mata uang kripto mana yang mungkin berkinerja baik, investor dapat mendiversifikasi portofolionya dan membagi risiko ke berbagai aset.

Perencanaan Jangka Panjang: Investor yang mencari keuntungan jangka panjang mengandalkan prediksi untuk mengidentifikasi mata uang kripto yang memiliki potensi pertumbuhan pada masa depan.

Kesiapan Psikologis: Dengan mengetahui kemungkinan skenario harga, investor dapat mempersiapkan diri secara emosional dan finansial untuk menghadapi volatilitas pasar.

Keterlibatan Komunitas: Prediksi harga kripto sering kali memicu diskusi dalam komunitas investor, yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas dan kebijaksanaan kolektif tentang tren pasar.

Tanya-Jawab: Apakah layak untuk berinvestasi NEXO sekarang? Menurut prediksi Anda, NEXO akan mencapai -- pada undefined , sehingga menjadikannya token yang layak dipertimbangkan. Berapa prediksi harga NEXO bulan depan? Menurut alat prediksi harga Nexo (NEXO), prakiraan harga NEXO akan mencapai -- pada undefined . Berapa harga 1 NEXO pada tahun 2026? Harga 1 Nexo (NEXO) hari ini adalah $1.0963 . Menurut modul prediksi di atas, NEXO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2026. Berapa prakiraan harga NEXO pada tahun 2027? Nexo (NEXO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEXO pada tahun 2027. Berapa estimasi target harga NEXO pada tahun 2028? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nexo (NEXO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2028. Berapa estimasi target harga NEXO pada tahun 2029? Berdasarkan input prediksi harga Anda, Nexo (NEXO) akan mengalami pertumbuhan 0.00% , dengan estimasi target harga -- pada tahun 2029. Berapa harga 1 NEXO pada tahun 2030? Harga 1 Nexo (NEXO) hari ini adalah $1.0963 . Menurut modul prediksi di atas, NEXO akan meningkat sebesar 0.00% , dan mencapai -- pada tahun 2030. Berapa prediksi harga NEXO untuk tahun 2040? Nexo (NEXO) diperkirakan akan meningkat 0.00% setiap tahunnya, dan mencapai harga -- per 1 NEXO pada tahun 2040.