Harga live Nexo hari ini adalah 1.0668 USD. Lacak informasi harga aktual NEXO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NEXO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Nexo

Harga Nexo(NEXO)

Harga Live 1 NEXO ke USD:

$1.0668
$1.0668$1.0668
+2.60%1D
USD
Grafik Harga Live Nexo (NEXO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:33 (UTC+8)

Informasi Harga Nexo (NEXO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 1.0387
$ 1.0387$ 1.0387
Low 24 Jam
$ 1.1037
$ 1.1037$ 1.1037
High 24 Jam

$ 1.0387
$ 1.0387$ 1.0387

$ 1.1037
$ 1.1037$ 1.1037

$ 4.625207707279189
$ 4.625207707279189$ 4.625207707279189

$ 0.0433327
$ 0.0433327$ 0.0433327

-0.26%

+2.60%

-4.39%

-4.39%

Harga aktual Nexo (NEXO) adalah $ 1.0668. Selama 24 jam terakhir, NEXO diperdagangkan antara low $ 1.0387 dan high $ 1.1037, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNEXO adalah $ 4.625207707279189, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0433327.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NEXO telah berubah sebesar -0.26% selama 1 jam terakhir, +2.60% selama 24 jam, dan -4.39% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Nexo (NEXO)

No.79

$ 689.31M
$ 689.31M$ 689.31M

$ 623.00K
$ 623.00K$ 623.00K

$ 1.07B
$ 1.07B$ 1.07B

646.15M
646.15M 646.15M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

64.61%

0.02%

ETH

Kapitalisasi Pasar Nexo saat ini adalah $ 689.31M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 623.00K. Suplai beredar NEXO adalah 646.15M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.07B.

Riwayat Harga Nexo (NEXO) USD

Pantau perubahan harga Nexo untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.027034+2.60%
30 Days$ -0.1998-15.78%
60 Hari$ -0.2008-15.85%
90 Hari$ -0.2769-20.61%
Perubahan Harga Nexo Hari Ini

Hari ini, NEXO tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.027034 (+2.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Nexo 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.1998 (-15.78%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Nexo 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NEXO terlihat mengalami perubahan $ -0.2008 (-15.85%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Nexo 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.2769 (-20.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Nexo (NEXO)?

Lihat halaman Riwayat Harga Nexo sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Nexo tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Nexo Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NEXO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Nexo di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Nexo dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Nexo (USD)

Berapa nilai Nexo (NEXO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Nexo (NEXO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nexo.

Cek prediksi harga Nexo sekarang!

Tokenomi Nexo (NEXO)

Memahami tokenomi Nexo (NEXO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NEXO sekarang!

Cara membeli Nexo (NEXO)

Ingin mengetahui cara membeli Nexo? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Nexo di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NEXO ke Mata Uang Lokal

1 Nexo(NEXO) ke VND
28,072.842
1 Nexo(NEXO) ke AUD
A$1.642872
1 Nexo(NEXO) ke GBP
0.810768
1 Nexo(NEXO) ke EUR
0.917448
1 Nexo(NEXO) ke USD
$1.0668
1 Nexo(NEXO) ke MYR
RM4.459224
1 Nexo(NEXO) ke TRY
44.91228
1 Nexo(NEXO) ke JPY
¥163.2204
1 Nexo(NEXO) ke ARS
ARS$1,548.321516
1 Nexo(NEXO) ke RUB
86.656164
1 Nexo(NEXO) ke INR
94.593156
1 Nexo(NEXO) ke IDR
Rp17,779.992888
1 Nexo(NEXO) ke PHP
62.962536
1 Nexo(NEXO) ke EGP
￡E.50.45964
1 Nexo(NEXO) ke BRL
R$5.70738
1 Nexo(NEXO) ke CAD
C$1.504188
1 Nexo(NEXO) ke BDT
130.160268
1 Nexo(NEXO) ke NGN
1,534.954512
1 Nexo(NEXO) ke COP
$4,087.348188
1 Nexo(NEXO) ke ZAR
R.18.540984
1 Nexo(NEXO) ke UAH
44.869608
1 Nexo(NEXO) ke TZS
T.Sh.2,621.1276
1 Nexo(NEXO) ke VES
Bs242.1636
1 Nexo(NEXO) ke CLP
$1,005.9924
1 Nexo(NEXO) ke PKR
Rs301.520352
1 Nexo(NEXO) ke KZT
561.168804
1 Nexo(NEXO) ke THB
฿34.574988
1 Nexo(NEXO) ke TWD
NT$33.060132
1 Nexo(NEXO) ke AED
د.إ3.915156
1 Nexo(NEXO) ke CHF
Fr0.85344
1 Nexo(NEXO) ke HKD
HK$8.289036
1 Nexo(NEXO) ke AMD
֏407.94432
1 Nexo(NEXO) ke MAD
.د.م9.92124
1 Nexo(NEXO) ke MXN
$19.821144
1 Nexo(NEXO) ke SAR
ريال4.0005
1 Nexo(NEXO) ke ETB
Br163.743132
1 Nexo(NEXO) ke KES
KSh137.787888
1 Nexo(NEXO) ke JOD
د.أ0.7563612
1 Nexo(NEXO) ke PLN
3.925824
1 Nexo(NEXO) ke RON
лв4.69392
1 Nexo(NEXO) ke SEK
kr10.198608
1 Nexo(NEXO) ke BGN
лв1.802892
1 Nexo(NEXO) ke HUF
Ft356.663244
1 Nexo(NEXO) ke CZK
22.488144
1 Nexo(NEXO) ke KWD
د.ك0.3264408
1 Nexo(NEXO) ke ILS
3.488436
1 Nexo(NEXO) ke BOB
Bs7.36092
1 Nexo(NEXO) ke AZN
1.81356
1 Nexo(NEXO) ke TJS
SM9.835896
1 Nexo(NEXO) ke GEL
2.891028
1 Nexo(NEXO) ke AOA
Kz973.34832
1 Nexo(NEXO) ke BHD
.د.ب0.4011168
1 Nexo(NEXO) ke BMD
$1.0668
1 Nexo(NEXO) ke DKK
kr6.891528
1 Nexo(NEXO) ke HNL
L28.035504
1 Nexo(NEXO) ke MUR
49.0728
1 Nexo(NEXO) ke NAD
$18.530316
1 Nexo(NEXO) ke NOK
kr10.88136
1 Nexo(NEXO) ke NZD
$1.888236
1 Nexo(NEXO) ke PAB
B/.1.0668
1 Nexo(NEXO) ke PGK
K4.555236
1 Nexo(NEXO) ke QAR
ر.ق3.883152
1 Nexo(NEXO) ke RSD
дин.108.322872
1 Nexo(NEXO) ke UZS
soʻm12,699.997968
1 Nexo(NEXO) ke ALL
L89.472516
1 Nexo(NEXO) ke ANG
ƒ1.909572
1 Nexo(NEXO) ke AWG
ƒ1.92024
1 Nexo(NEXO) ke BBD
$2.1336
1 Nexo(NEXO) ke BAM
KM1.802892
1 Nexo(NEXO) ke BIF
Fr3,145.9932
1 Nexo(NEXO) ke BND
$1.38684
1 Nexo(NEXO) ke BSD
$1.0668
1 Nexo(NEXO) ke JMD
$171.06138
1 Nexo(NEXO) ke KHR
4,284.332808
1 Nexo(NEXO) ke KMF
Fr448.056
1 Nexo(NEXO) ke LAK
23,191.303884
1 Nexo(NEXO) ke LKR
රු325.235316
1 Nexo(NEXO) ke MDL
L18.252948
1 Nexo(NEXO) ke MGA
Ar4,805.4006
1 Nexo(NEXO) ke MOP
P8.5344
1 Nexo(NEXO) ke MVR
16.42872
1 Nexo(NEXO) ke MWK
MK1,848.87108
1 Nexo(NEXO) ke MZN
MT68.22186
1 Nexo(NEXO) ke NPR
रु151.16556
1 Nexo(NEXO) ke PYG
7,565.7456
1 Nexo(NEXO) ke RWF
Fr1,547.9268
1 Nexo(NEXO) ke SBD
$8.769096
1 Nexo(NEXO) ke SCR
16.05534
1 Nexo(NEXO) ke SRD
$41.0718
1 Nexo(NEXO) ke SVC
$9.323832
1 Nexo(NEXO) ke SZL
L18.519648
1 Nexo(NEXO) ke TMT
m3.7338
1 Nexo(NEXO) ke TND
د.ت3.1566612
1 Nexo(NEXO) ke TTD
$7.222236
1 Nexo(NEXO) ke UGX
Sh3,729.5328
1 Nexo(NEXO) ke XAF
Fr605.9424
1 Nexo(NEXO) ke XCD
$2.88036
1 Nexo(NEXO) ke XOF
Fr605.9424
1 Nexo(NEXO) ke XPF
Fr109.8804
1 Nexo(NEXO) ke BWP
P14.34846
1 Nexo(NEXO) ke BZD
$2.144268
1 Nexo(NEXO) ke CVE
$102.242112
1 Nexo(NEXO) ke DJF
Fr188.8236
1 Nexo(NEXO) ke DOP
$68.605908
1 Nexo(NEXO) ke DZD
د.ج139.260072
1 Nexo(NEXO) ke FJD
$2.432304
1 Nexo(NEXO) ke GNF
Fr9,275.826
1 Nexo(NEXO) ke GTQ
Q8.171688
1 Nexo(NEXO) ke GYD
$223.131888
1 Nexo(NEXO) ke ISK
kr134.4168

Sumber Daya Nexo

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Nexo, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Nexo
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nexo

Berapa nilai Nexo (NEXO) hari ini?
Harga live NEXO dalam USD adalah 1.0668 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NEXO ke USD saat ini?
Harga NEXO ke USD saat ini adalah $ 1.0668. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Nexo?
Kapitalisasi pasar NEXO adalah $ 689.31M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NEXO?
Suplai beredar NEXO adalah 646.15M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NEXO?
NEXO mencapai harga ATH sebesar 4.625207707279189 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NEXO?
NEXO mencapai harga ATL 0.0433327 USD.
Berapa volume perdagangan NEXO?
Volume perdagangan 24 jam live NEXO adalah $ 623.00K USD.
Akankah harga NEXO naik lebih tinggi tahun ini?
NEXO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEXO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:11:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Nexo (NEXO)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

