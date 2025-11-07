Apa yang dimaksud dengan Nexo (NEXO)

Nexo is a blockchain-based lending protocol that offers banking services for retail users (e.g. lending, borrowing, trading, credit cards, etc.). Users can deposit their crypto assets on the Nexo platform for various benefits such as generating interest payments, and depositing collateral for loans. The NEXO token is used for governance and platform benefits, as well as to receive interest payments.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Nexo Berapa nilai Nexo (NEXO) hari ini? Harga live NEXO dalam USD adalah 1.0668 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NEXO ke USD saat ini? $ 1.0668 . Cobalah Harga NEXO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Nexo? Kapitalisasi pasar NEXO adalah $ 689.31M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NEXO? Suplai beredar NEXO adalah 646.15M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NEXO? NEXO mencapai harga ATH sebesar 4.625207707279189 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NEXO? NEXO mencapai harga ATL 0.0433327 USD . Berapa volume perdagangan NEXO? Volume perdagangan 24 jam live NEXO adalah $ 623.00K USD . Akankah harga NEXO naik lebih tinggi tahun ini? NEXO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NEXO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Nexo (NEXO)

